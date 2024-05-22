Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в имитации её голоса

Скарлетт Йоханссон заявила, что была "вынуждена обратиться в суд" на разработчика в области искусственного интеллекта OpenAI. Актриса возмущена тем, что компания использует имитацию её голоса для нейросети.
Скарлетт Йоханссон заявила, что OpenAI (организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта) использовала в своём чат-боте ChatGPT голос, "жутко похожий" на её, без её разрешения. Из-за этого актриса была вынуждена обратиться в суд. На фоне споров компания OpenAI заявила, что приостановила использование того самого голоса.
В 2023 году популярный чат-бот ChatGPT запустил функцию "голосового режима" - инструмент, способный читать текст вслух разными голосами. Один из голосов называется "Скай", и Скарлетт утверждает, что он невероятно похож на её собственный. Актриса также утверждала, что перед этим она получила предложение от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана использовать её настоящий голос в ChatGPT, но отклонила его "по личным причинам". Она была возмущена, узнав, что нейросеть имитирует её голос.
По рассказам актрисы, за два дня до выхода новой демоверсии ChatGPT Альтман снова связался с её агентом и спросил, не хочет ли она "пересмотреть" своё решение. После этого Скарлетт решила обратиться в суд. Она заявила, что желает полной прозрачности в вопросах индивидуальных прав.
"Сейчас, когда все мы сталкиваемся с проблемой подделок, защитой нашей уникальности, деятельности и личности, я считаю, что подобные вопросы заслуживают полной ясности. Я с нетерпением жду решения суда, полной прозрачности и принятия соответствующего законодательства, которое обеспечит защиту индивидуальных прав," - сказала актриса.
В ответ OpenAI публично признала наличие разногласий по поводу голоса "Скай". На этой неделе компания приостановила его использование в чат-боте на время решения вопроса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками
- Дочь Курта Кобейна вышла замуж за сына известного скейтбордиста
- Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров
- Сыновья Памелы Андерсон были в шоке, когда она решила "перейти на натуральность"
- Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком
едет
в Херсон :
" Маша едет в Голливуд Паша едет в Голливуд Даже Фима из Мосфильма тоже едет в Голливуд Гонят наши городских Маша басню, Паша стих Там ведь ни один блокбастер не снимается без них А Скарлетт Йоханссон едет в Херсон Скарлетт Йоханссон едет в Херсон..."
Очередное стареющее чучело, бля!