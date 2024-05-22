Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в имитации её голоса

В 2023 году популярный чат-бот ChatGPT запустил функцию "голосового режима" - инструмент, способный читать текст вслух разными голосами. Один из голосов называется "Скай", и Скарлетт утверждает, что он невероятно похож на её собственный. Актриса также утверждала, что перед этим она получила предложение от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана использовать её настоящий голос в ChatGPT, но отклонила его "по личным причинам". Она была возмущена, узнав, что нейросеть имитирует её голос.