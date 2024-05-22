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Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в имитации её голоса

Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в имитации её голоса

Автор:
22 мая 2024 21:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Искусственный интеллект   Разное   Скарлетт Йохансон   звезды   знаменитости   известные люди   новости   общество   фото   шоу бизнес   
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Скарлетт Йоханссон заявила, что была "вынуждена обратиться в суд" на разработчика в области искусственного интеллекта OpenAI. Актриса возмущена тем, что компания использует имитацию её голоса для нейросети.

Скарлетт Йоханссон заявила, что OpenAI (организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта) использовала в своём чат-боте ChatGPT голос, "жутко похожий" на её, без её разрешения. Из-за этого актриса была вынуждена обратиться в суд. На фоне споров компания OpenAI заявила, что приостановила использование того самого голоса.

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В 2023 году популярный чат-бот ChatGPT запустил функцию "голосового режима" - инструмент, способный читать текст вслух разными голосами. Один из голосов называется "Скай", и Скарлетт утверждает, что он невероятно похож на её собственный. Актриса также утверждала, что перед этим она получила предложение от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана использовать её настоящий голос в ChatGPT, но отклонила его "по личным причинам". Она была возмущена, узнав, что нейросеть имитирует её голос.

По рассказам актрисы, за два дня до выхода новой демоверсии ChatGPT Альтман снова связался с её агентом и спросил, не хочет ли она "пересмотреть" своё решение. После этого Скарлетт решила обратиться в суд. Она заявила, что желает полной прозрачности в вопросах индивидуальных прав.


"Сейчас, когда все мы сталкиваемся с проблемой подделок, защитой нашей уникальности, деятельности и личности, я считаю, что подобные вопросы заслуживают полной ясности. Я с нетерпением жду решения суда, полной прозрачности и принятия соответствующего законодательства, которое обеспечит защиту индивидуальных прав," - сказала актриса.


В ответ OpenAI публично признала наличие разногласий по поводу голоса "Скай". На этой неделе компания приостановила его использование в чат-боте на время решения вопроса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Разное   Скарлетт Йохансон   звезды   знаменитости   известные люди   новости   общество   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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41k
АнтонПолднев 41 минуту назад
Ну, думаю, решение будет в её пользу. И это неплохо, учитывая, что там прецедентное право. А то уже звонят дети мамам со старой песней "Мама я попал в беду, переведи денег на этот номер". Только звонят теперь реальными голосами детей.
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17k
Kostick Полчаса назад
гм, одно большое но. мало кто свой голос узнает, как и мало кому он нравится в записи. очередные попытки стрясти бабла на ровном месте.
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175
ПИВОнер 40 минут назад
Текст Ундервуд Скарлетт Йоханссон
едет
в Херсон :

" Маша едет в Голливуд Паша едет в Голливуд Даже Фима из Мосфильма тоже едет в Голливуд Гонят наши городских Маша басню, Паша стих Там ведь ни один блокбастер не снимается без них А Скарлетт Йоханссон едет в Херсон Скарлетт Йоханссон едет в Херсон..."
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7k
Трям 50 минут назад
Подай ф сут! Атсути 100500 лярдов! Радовайся!
Очередное стареющее чучело, бля!
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1723 поста (1662 в горячем)

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