Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами

Большие деньги влияют на людей по-разному. Многим "сносит крышу" и они скупают дорогие яхты и предметы роскоши, потом попадая в огромные долги. Звёзды из этой подборки как раз прошли через это: у них по разным причинам были проблемы с деньгами, и они долго из них выходили. Кто-то достойно вышел и начал путь с чистого листа, у других ещё продолжаются разбирательства. Взглянем на яркие звёздные доказательства того, что деньги всё-таки любят счёт.
Много лет назад Николас Кейдж был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но большую часть своего состояния он потратил на странные покупки, включая осьминога за 150 тысяч долларов (13,8 млн рублей) и череп динозавра за 276 000 долларов (25,5 млн рублей). При этом, череп оказался краденым, и он вернул его монгольскому правительству. Актёр владел 15 домами по всему миру, в том числе двумя европейскими замками. Но в итоге он задолжал налоговой службе 6,3 миллиона долларов и столкнулся с лишением права собственности на несколько объектов.
После фильмов "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки" Линдси Лохан набрала мировую популярность. Затем, когда в её жизни участились судебные разбирательства, проблемы с наркотиками и другие сложности, её карьера пошла на спад. На пике популярности на счету актрисы было 28 миллионов долларов, но в трудный период жизни она потратила большую часть этой суммы. К счастью, сейчас Линдси восстанавливается, и возрождает свою карьеру, снимаясь в новых проектах.
Рэпер Ти-Пейн в своё время тоже был дико богат, потерял всё и снова разбогател. Когда-то у певца было 40 миллионов долларов на счету, но неудачные инвестиции в недвижимость и импульсивные покупки оставили его без денег. Например, однажды он купил Bugatti, и вернул её через пять месяцев, потеряв 400 000 долларов (37 млн рублей). Как он рассказал в интервью, ему "приходилось занимать деньги, чтобы купить детям бургеры). После того периода он научился тому, что не надо гнаться за деньгами. Он также благодарил свою жену за то, что она поддерживала его в трудные времена, и сейчас сосредоточен на семье.
У певицы Тони Брэкстон тоже были проблемы с деньгами. В какой-то момент благодаря хиту "Un-Break My Heart" она стала одной из самых продаваемых певиц в истории. Но она дважды подавала заявление о банкротстве. По рассказам певицы, это частично происходило из-за обманов в музыкальной индустрии, а частично - из-за любви к покупкам, особенно вещей для дома.
В 2009 году актёр Стивен Болдуин подал заявление о банкротстве. По данным ABC News, он задолжал 2 миллиона долларов за дом, кредитные карты и налоги. В 2013 году он признался в том, что три года подряд не подавал налоговые декларации, и согласился выплатить 300 тысяч долларов неуплаченных налогов.
После бешеной популярности песни "U Can't Touch This", популярность рэпера MC Hammer стремительно взлетела. Его доход в 1990 году оценивался в 33 миллиона долларов. Однако, рэпер вёл показной образ жизни: построил на заказ особняк на огромной территории с двумя бассейнами, гаражом на девять машин, четырьмя посудомоечными машинами и залом для репетиций. В 1996 году он подал заявление о банкротстве. Его долги составляли не менее 10 миллионов долларов.
В 1989 году актриса Ким Бейсингер приобрела небольшой городок в родном штате Джорджия за 20 миллионов долларов. Это городок с одной остановкой и 500 жителями. По слухам, Ким планировала возродить город, и построить там киностудию. Но это ей не удалось. Позже актриса отказалась от участия в фильме, в котором согласилась сниматься — и студия подала на неё в суд за нарушение контракта. Её обязали выплатить более 8 миллионов долларов. Тогда же Ким подала заявление о банкротстве, но позднее она смогла договориться со студией и выплатить меньше.
Рэпер 50 Cent подавал заявление о банкротстве в 2015 году с долгами в 36 миллионов долларов — это случилось после того, как он проиграл многомиллионный иск. Однако, банкротство дало ему возможность начать жизнь с чистого листа.
Вилли Нельсон — из самых успешных кантри-музыкантов всех времен. И у него тоже были серьезные проблемы с налоговой службой из-за неуплаты налогов. В 1990 году его имущество, включая поле для гольфа и студию звукозаписи, арестовали в шести американских штатах. Чтобы погасить долг в 16 миллионов долларов, Нельсон договорился с правительством, и записал новый альбом. Ему удалось погасить сумму частично.
Американская актриса и певица Кристи Карлсон Романо признавалась в интервью, что в одно время, когда популярность накрыла её с головой, она тратила деньги бездумно. Актриса тратила огромные суммы на шопинг, дорогие машины, а однажды потратилась на экстрасенса, который "вытянул у неё кучу денег". Кристи призналась, что никогда не знала, сколько денег она зарабатывает — они просто были в её распоряжении, и она не заботилась о том, чтобы их считать. Только спустя время она наконец научилась считать деньги и тратить их правильно.
Кинорежиссёр и сценарист Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня") также снял фильм 1982 года "От всего сердца". Он был настолько увлечён проектом, что его даже финансировала его собственная продюсерская компания. В итоге фильм заработал всего 600 000 долларов при бюджете в 26 миллионов долларов. Это привело к серьёзным проблемам в последующие 10 лет: Коппола трижды подавал заявление о банкротстве.
Актёр Крис Такер заработал целое состояние благодаря франшизе "Час пик": только за третий фильм он получил 25 миллионов долларов. Но в 2021 году налоговая служба предъявила ему иск на 9,6 миллиона долларов за неуплаченные налоги в разные годы. Только в прошлом году ему удалось договориться, и он согласился выплатить 3,6 миллиона долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А купил бы одну посудомойку и может всё-таки обошлось)