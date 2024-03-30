Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами

Рэпер Ти-Пейн в своё время тоже был дико богат, потерял всё и снова разбогател. Когда-то у певца было 40 миллионов долларов на счету, но неудачные инвестиции в недвижимость и импульсивные покупки оставили его без денег. Например, однажды он купил Bugatti, и вернул её через пять месяцев, потеряв 400 000 долларов (37 млн рублей). Как он рассказал в интервью, ему "приходилось занимать деньги, чтобы купить детям бургеры). После того периода он научился тому, что не надо гнаться за деньгами. Он также благодарил свою жену за то, что она поддерживала его в трудные времена, и сейчас сосредоточен на семье.