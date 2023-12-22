Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком

Известная звёздная парочка, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, в прошлом году громко возобновили свои отношения спустя 20 лет разлуки. Они доказали, что у настоящей любви всегда есть второй шанс. Но лишь недавно Дженнифер подробнее рассказала о некоторых деталях их расставания и воссоединения.
Бен Аффлек и Джей Ло познакомились в 2002-м на съёмках фильма "Джильи", где играли главные роли. Они начали встречаться, и быстро стали одной из самых обсуждаемых пар в звёздном мире. Пара даже планировала свадьбу, но вскоре рассталась. По словам Дженнифер, которая недавно разоткровенничалась в интервью, их идеальный роман "разрушило" общественное внимание, с которым они столкнулись в то время.
"Когда мы с Беном были вместе, мы так любили друг друга. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Но в то же время, многие нас обсуждали и критиковали - это буквально разрушало наши отношения изнутри. Тогда мы были слишком молоды, чтобы понять, что на самом деле самое важное в жизни," - рассказала Лопес в интервью Rolling Stone.
В 2004 году, прямо перед запланированной свадьбой, они расстались. По словам Джен, расставание с Аффлеком далось ей тяжело: её "сердце было разбито" и она "чувствовала, что может умереть". Но после разрыва она довольно быстро вышла замуж за актёра и певца Марка Энтони — это случилось всего пять месяцев спустя. В 2008 году у них родились близнецы, но в 2011 году они расстались. Тем временем, Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер через год после расставания с Лопес: в их браке родилось трое детей, но они объявили о своем расставании в 2015 году.
"Когда 20 лет назад мы отменили свадьбу, это была самая большая боль в моей жизни. Мне казалось, что я умру. Следующие 18 лет я просто не могла найти себе места. Но теперь, спустя 20 лет, у этой истории всё-таки счастливый конец," - рассказала Лопес.
А в 2021 году Бен и Джей Ло шокировали общественность — они возобновили свои отношения после 20 лет разлуки. В апреле следующего года Джен объявила, что они с Беном снова помолвлены, и в июле 2022 года они поженились. Однако, в новом интервью Variety Дженнифер призналась, что у них не всегда всё гладко. Из-за того, что их с Беном отношения уже однажды распались, по словам Джен, у них обоих "посттравматический синдром". Особенно, когда приходится выставлять личную жизнь напоказ.
"У нас обоих посттравматическое стрессовое расстройство в связи с разрывом. Но мы стали старше и мудрее. Мы также поняли, что не важно, что думают другие. Главное - быть верным себе. Как люди искусства, мы должны следовать своему сердцу. Поэтому я последовала своему сердцу и сделала то, что многие, возможно, считают не лучшей идеей. Но я должна была это сделать," - говорит Дженнифер.
"Если вы, как и я, когда-то теряли надежду и почти сдавались, не делайте этого. Потому что настоящая любовь существует. Да, это реально," - рассказала Лопес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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""дженифер лопессссс
попа глобусссс
а у оли попа
(бип0бип)
как автобусссс""
сук ведущий голос дети)))
эх Вася...