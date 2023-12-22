Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком

В 2004 году, прямо перед запланированной свадьбой, они расстались. По словам Джен, расставание с Аффлеком далось ей тяжело: её "сердце было разбито" и она "чувствовала, что может умереть". Но после разрыва она довольно быстро вышла замуж за актёра и певца Марка Энтони — это случилось всего пять месяцев спустя. В 2008 году у них родились близнецы, но в 2011 году они расстались. Тем временем, Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер через год после расставания с Лопес: в их браке родилось трое детей, но они объявили о своем расставании в 2015 году.

"Когда 20 лет назад мы отменили свадьбу, это была самая большая боль в моей жизни. Мне казалось, что я умру. Следующие 18 лет я просто не могла найти себе места. Но теперь, спустя 20 лет, у этой истории всё-таки счастливый конец," - рассказала Лопес.