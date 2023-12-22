FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8372 поста • 897 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком

Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком

Автор:
22 декабря 2023 21:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бен Аффлек   Разное   дженнифер лопес   звездные пары   звезды   знаменитости   известные люди   любовь   фото   шоу бизнес   
2641
13

Известная звёздная парочка, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, в прошлом году громко возобновили свои отношения спустя 20 лет разлуки. Они доказали, что у настоящей любви всегда есть второй шанс. Но лишь недавно Дженнифер подробнее рассказала о некоторых деталях их расставания и воссоединения.

Бен Аффлек и Джей Ло познакомились в 2002-м на съёмках фильма "Джильи", где играли главные роли. Они начали встречаться, и быстро стали одной из самых обсуждаемых пар в звёздном мире. Пара даже планировала свадьбу, но вскоре рассталась. По словам Дженнифер, которая недавно разоткровенничалась в интервью, их идеальный роман "разрушило" общественное внимание, с которым они столкнулись в то время.


"Когда мы с Беном были вместе, мы так любили друг друга. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Но в то же время, многие нас обсуждали и критиковали - это буквально разрушало наши отношения изнутри. Тогда мы были слишком молоды, чтобы понять, что на самом деле самое важное в жизни," - рассказала Лопес в интервью Rolling Stone.

×
×

В 2004 году, прямо перед запланированной свадьбой, они расстались. По словам Джен, расставание с Аффлеком далось ей тяжело: её "сердце было разбито" и она "чувствовала, что может умереть". Но после разрыва она довольно быстро вышла замуж за актёра и певца Марка Энтони — это случилось всего пять месяцев спустя. В 2008 году у них родились близнецы, но в 2011 году они расстались. Тем временем, Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер через год после расставания с Лопес: в их браке родилось трое детей, но они объявили о своем расставании в 2015 году.


"Когда 20 лет назад мы отменили свадьбу, это была самая большая боль в моей жизни. Мне казалось, что я умру. Следующие 18 лет я просто не могла найти себе места. Но теперь, спустя 20 лет, у этой истории всё-таки счастливый конец," - рассказала Лопес.

А в 2021 году Бен и Джей Ло шокировали общественность — они возобновили свои отношения после 20 лет разлуки. В апреле следующего года Джен объявила, что они с Беном снова помолвлены, и в июле 2022 года они поженились. Однако, в новом интервью Variety Дженнифер призналась, что у них не всегда всё гладко. Из-за того, что их с Беном отношения уже однажды распались, по словам Джен, у них обоих "посттравматический синдром". Особенно, когда приходится выставлять личную жизнь напоказ.

"У нас обоих посттравматическое стрессовое расстройство в связи с разрывом. Но мы стали старше и мудрее. Мы также поняли, что не важно, что думают другие. Главное - быть верным себе. Как люди искусства, мы должны следовать своему сердцу. Поэтому я последовала своему сердцу и сделала то, что многие, возможно, считают не лучшей идеей. Но я должна была это сделать," - говорит Дженнифер.

"Если вы, как и я, когда-то теряли надежду и почти сдавались, не делайте этого. Потому что настоящая любовь существует. Да, это реально," - рассказала Лопес.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бен Аффлек   Разное   дженнифер лопес   звездные пары   звезды   знаменитости   известные люди   любовь   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Gamletof 22 минуты назад
На них положить. Страна ждет когда Киркоров с Пугачевой воссоединяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Полчаса назад
Марк Энтони, Дженнифер Гарднер и пятеро детей... Такие ..."мы шутка, да?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 43 минуты назад
их дело кншн. но разбежались, с другими настрочили детей, там разбежались, опять долбиться начали. лядство какоета..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 43 минуты назад
медленно под битос от ноггано
""дженифер лопессссс
попа глобусссс
а у оли попа
(бип0бип)
как автобусссс""
сук ведущий голос дети)))
эх Вася...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди Час назад
Медведь выходи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
сколько нынче платят за пропаганду западного образа жизни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет раскрыт

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#люди#ДТП#собака#история#забавно#США#фильм
#животные#автомобили#интересное#интересно#аварии#кино#кот#подборка#Ynews#полиция
#в мире#автомир#факты#Юмор#авто аварии#Автовсячина#дети#природа#Москва#искусство
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей 15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли 15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли Дочь Курта Кобейна вышла замуж за сына известного скейтбордиста Дочь Курта Кобейна вышла замуж за сына известного скейтбордиста

На что жалуетесь?

Вернуться