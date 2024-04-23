16 лет трезвости: Эминем поделился своим достижением

Сам Маршалл не раз открыто рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью: и в своих песнях, и в интервью. После своего первого пребывания в реабилитационном центре в 2005 году рэпер рассказал в интервью, что однажды чуть не умер от передозировки. Весь альбом Relapse, выпущенный в 2009 году, Эминем посвятил злоупотреблению наркотиками.