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16 лет трезвости: Эминем поделился своим достижением

16 лет трезвости: Эминем поделился своим достижением

Автор:
23 апреля 2024 18:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Eminem   звезды   знаменитости   известные люди   рэпер   рэперы   события   фото   шоу бизнес   эминем   
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Эминем отметил 16 лет трезвого образа жизни. 51-летний рэпер поделился в соцсетях фотографией "монеты трезвости" с выгравированным на ней числом 16. Маршалл не употребляет алкоголь и наркотические вещества с 20 апреля 2008 года, и для него это значимое достижение. Молодец!

Недавно 51-летний Эминем поделился в своих соцсетях фотографией монетки с выгравированным на ней числом 16 — и этот снимок был вместо тысячи слов. Такую "монету трезвости" выдают" членам клуба анонимных алкоголиков или других подобных программ: она обозначает время, в течение которого член программы остаётся трезвым. Эминем не употребляет алкоголь и наркотические вещества с 20 апреля 2008 года, и отпраздновал 16 лет абсолютной трезвости.

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На монетке изображено древо жизни, принципы честности, надежды, веры и дисциплины - это "корни" трезвости, которые ведут к формированию полноценной, осмысленной жизни. Миллионы пользователей сети поддержали Маршалла, оставив позитивные комментарии под его снимком, в том числе его коллеги по сцене. Многие поздравили его и написали, что он в своё время вдохновил их отказаться от алкоголя и других зависимостей.

Сам Маршалл не раз открыто рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью: и в своих песнях, и в интервью. После своего первого пребывания в реабилитационном центре в 2005 году рэпер рассказал в интервью, что однажды чуть не умер от передозировки. Весь альбом Relapse, выпущенный в 2009 году, Эминем посвятил злоупотреблению наркотиками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Eminem   звезды   знаменитости   известные люди   рэпер   рэперы   события   фото   шоу бизнес   эминем   
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14  комментариев
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7k
Трям 41 минуту назад
Так вот почему он такой грустный )))
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31k
Григорий 3 минуты назад
Он конечно молодец, но почему его хитовые треки были до 2008 ?
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486
Дмитрий Байков 13 минут назад
у меня 8 лет трезвости.

единственное, о чём сожалению - что не 34
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39k
russger Полчаса назад
Эминему 51? Пздц вообще о_0
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230
Евгений Бобр Полчаса назад
Видимо приболел, просто так нет отказался бы от алкаголя!
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363
SergVR 38 минут назад
а кто это ?
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61k
Мойша 56 минут назад
Достижение... Возьми с полки пирожок...
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4k
poбт Час назад
ебть он еще считает

если бы не эта тема я и не вспомнил что последний раз пил 15 лет назад, куда за монетой обращаться?
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6k
hhwost Час назад
на рожу вылитый Руслан Белый
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14k
Sapsan Час назад
Выглядит моложе своих лет
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1668 постов (1608 в горячем)

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