16 лет трезвости: Эминем поделился своим достижением

Эминем отметил 16 лет трезвого образа жизни. 51-летний рэпер поделился в соцсетях фотографией "монеты трезвости" с выгравированным на ней числом 16. Маршалл не употребляет алкоголь и наркотические вещества с 20 апреля 2008 года, и для него это значимое достижение. Молодец!
Недавно 51-летний Эминем поделился в своих соцсетях фотографией монетки с выгравированным на ней числом 16 — и этот снимок был вместо тысячи слов. Такую "монету трезвости" выдают" членам клуба анонимных алкоголиков или других подобных программ: она обозначает время, в течение которого член программы остаётся трезвым. Эминем не употребляет алкоголь и наркотические вещества с 20 апреля 2008 года, и отпраздновал 16 лет абсолютной трезвости.
На монетке изображено древо жизни, принципы честности, надежды, веры и дисциплины - это "корни" трезвости, которые ведут к формированию полноценной, осмысленной жизни. Миллионы пользователей сети поддержали Маршалла, оставив позитивные комментарии под его снимком, в том числе его коллеги по сцене. Многие поздравили его и написали, что он в своё время вдохновил их отказаться от алкоголя и других зависимостей.
Сам Маршалл не раз открыто рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью: и в своих песнях, и в интервью. После своего первого пребывания в реабилитационном центре в 2005 году рэпер рассказал в интервью, что однажды чуть не умер от передозировки. Весь альбом Relapse, выпущенный в 2009 году, Эминем посвятил злоупотреблению наркотиками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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единственное, о чём сожалению - что не 34
если бы не эта тема я и не вспомнил что последний раз пил 15 лет назад, куда за монетой обращаться?