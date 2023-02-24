Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров

Однажды шеф-повар Гордон Рамзи рассказал в интервью: "Когда моя мама приезжала ко мне в Лос-Анджелес, она просила меня: "Ты не возражаешь, если я пойду и поздороваюсь со Стиви?" Я ответил: "Даже и не думай близко подходить к его двери!" Потом она приехала ещё раз, и спросила, может ли угостить его бутербродами. Я сказал ей: "Мама, не смей!"