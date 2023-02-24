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Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров

Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров

Автор:
24 февраля 2023 20:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разное   дома   звезды   знаменитости   известные люди   истории   люди   мир шоу-бизнеса   фото   шоу бизнес   
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Где живут знаменитости? Ответ прост - в основном, рядом друг с другом. Некоторые районы в Голливуде, например, уже представляют собой "сообщества" знаменитостей - поэтому узнать, какие звёзды живут рядом, несложно. Посмотрим на некоторых известных людей, которые живут по соседству, и даже признавались в этом в интервью.

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Как-то эти двое признались, что живут в соседних домах. "Помню, как услышал крики: "Конни! Конни!" возле своего дома, пока сам был внутри. Это оказался Адам," - признался О'Брайен на одном шоу.


Дженнифер Лоуренс живет всего через два дома от Милы Кунис и Эштона Катчера. Как рассказала актриса, она порой заходит к ним без приглашения. "Они очень крутые! Наверное, я им уже порядком надоела," - сказала Лоуренс в интервью Vogue.


Мэтт Деймон и Бен Аффлек - друзья, и они также живут неподалеку друг от друга. Как признались актёры, они дружат с детства.


Эти пары владеют роскошными апартаментами в модном дома Tribeca в Нью-Йорке, где есть всего 53 квартиры стоимостью от девяти до 58 миллионов долларов. На крыше этого дома есть многочисленные бассейны и патио.


Адель и Кэти Перри тоже живут по соседству. В одном интервью Кэти рассказала: "Знаю её уже немало. Однажды, пока я ещё дремала в кровати, мой обслуживающий персонал сообщил, что Адель пришла ко мне в гости. Я надела халат, и мы выпили кофе вместе".


Дома этих пар находятся в калифорнийском городке Монтесито. Когда Гарри и Меган присмотрели здесь дом и переехали, сразу подружились с Кэти и Орландо. Они даже несколько раз ходили ужинать все вместе.


Стюарт и Джови оба владеют домами в Ист-Хэмптоне. Хотя это не постоянные места жительства, а скорее дома для отдыха, Марта даже однажды испекла своему соседу приветственный пирог.


Мерил Стрип и Гвинет Пэлтроу живут в соседних апартаментах. Однажды Гвинет даже "спасла" Мерил в День благодарения. Та отправила Гвинет электронное письмо с просьбой использовать ее духовку для приготовления индейки, и актриса сразу согласилась.


Не все звёздные соседи дружат. Показательный пример: эти два музыканта. Они владеют домами по соседству в Западном Лондоне и ведут длительную борьбу за права постройки. Уильямс хочет построить бассейн, а Пейдж выступает против. Они до сих пор разбираются с этим в суде.

В 2015 году Джастин Бибер переехал в резиденцию по соседству с домом актрисы Эмми Россум. "Я несколько раз видела его, и это были приятные встречи," - говорит Эмми.

Однажды шеф-повар Гордон Рамзи рассказал в интервью: "Когда моя мама приезжала ко мне в Лос-Анджелес, она просила меня: "Ты не возражаешь, если я пойду и поздороваюсь со Стиви?" Я ответил: "Даже и не думай близко подходить к его двери!" Потом она приехала ещё раз, и спросила, может ли угостить его бутербродами. Я сказал ей: "Мама, не смей!"


Джанет Джексон и Брюс Уиллис долгое время жили по соседству в башне Трампа на Манхэттене.

Модель из четы Кардашьян, Кендалл Дженнер, не так давно переехала в бывший дом актёра Джона Красински, прямо через дорогу от телеведущего и комика Джимми Киммела.


Обе пары живут в Калораме - районе в Вашингтоне, который считается очень престижным.

Актёр Дэкс Шепард поведал об этом в одном интервью. По его словам, он долгое время даже и не подозревал, что рядом с ними живёт именно Кристен Стюарт.


Эти две дамочки владеют особняками в Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе. Хотя они не подруги и ведут разный образ жизни, периодически пересекаются на районе.


Актёр и модельер владеют особняками в Хэмптоне. По большей части знаменитости, живущие в этом районе, предпочитают приватность - поэтому неизвестно, встречаются ли эти двое на кофе.

Так случилось, что Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер частенько живут по соседству со знаменитостями. У них есть апартаменты рядом с Джорджем Клуни и его женой Амаль. Известно, что звёздные парочки дружат.


Большинство людей делают все возможное, чтобы избежать встреч с бывшими - но с этими двумя всё обстоит иначе. С момента расставания они сохранили дружбу, и даже целенаправленно купили дома рядом, как призналась в интервью Лиз Хёрли.

Эта четвёрка тоже живёт рядом - в одном районе Сьерра-Тауэрс в Западном Голливуде.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дома   звезды   знаменитости   известные люди   истории   люди   мир шоу-бизнеса   фото   шоу бизнес   
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21k
ЦСКА Полчаса назад
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Владимир 14 минут назад
так,кто кого там петрушит?
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GoInDown 52 минуты назад
Короче пенсия кучкуются отдельно, молодежь отдельно)
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