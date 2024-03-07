Сыновья Памелы Андерсон были в шоке, когда она решила "перейти на натуральность"

Также звезду поддержали и коллеги. По мнению Джеймса Кроуфорда, управляющего директора отмеченного наградами PR-агентства One, новый образ Памелы заслуживает похвалы, особенно в контексте шоу бизнеса, который "очень спорно относится к женщинам с точки зрения возраста". Он также подчеркнул, что Памела - прекрасный пример того, как не стоит типизировать людей, основываясь только на внешности или другой поверхностной информации.

"Её эволюция, подкрепленная канадским воспитанием, показывает сознательное и подлинное возвращение к своим корням. Она подчеркивая многогранность личности, которую часто рассматривают через единую призму. Теперь она выглядит такой, какая она есть," - говорит Кроуфорд.