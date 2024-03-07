Сыновья Памелы Андерсон были в шоке, когда она решила "перейти на натуральность"

Не так давно звезда Памела Андерсон выбрала естественную красоту, и перестала наносить макияж. 56-летняя Памела бросила вызов индустрии, начав появляться на публике без косметики и публиковать "естественные" фото. Как оказалось, сыновья модели сначала критиковали её решение перейти на натуральность.
56-летняя актриса и модель Памела Андерсон активно продвигает натуральность: звезда уже много раз появлялась на публике без макияжа, в том числе на неделях моды. Она также часто живёт в тихом загородном доме, сама делает натуральные масла, и поддерживает естественную красоту, бросая вызов модной индустрии. Хотя многие поддерживали новый образ жизни модели, в недавнем интервью Памела призналась, что даже близкие не сразу это приняли.
Памела рассказала, что её сыновья, 27-летний Брэндон Томас Ли и 26-летний Дилан Джаггер Ли, были в шоке от маминой трансформации. Она вспоминала:
"Мои мальчики сразу начали спрашивать: "Мама, у тебя должна быть топовая команда! Где твой стилист?" Я отвечала: "Я сама знаю, как надеть платье. Мне не нужно, чтобы кто-то застёгивал мою блузку". Они были просто в ужасе," - рассказала модель.
Брэндон Томас и Дилан Джаггер — сыновья Памелы от брака с музыкантом Томми Ли. Брэндон родился 6 июня 1996 года, а Дилан - 29 декабря 1997 года, в Лос-Анджелесе. Отношения Памелы и Томми Ли, начавшиеся в середине 1990-х годов, получили широкую огласку. В конце концов, в 1998 году они развелись. Несмотря на то, что сначала сыновья Памелы были в шоке, позже они приняли трансформацию мамы, и начали её поддерживать.
Также звезду поддержали и коллеги. По мнению Джеймса Кроуфорда, управляющего директора отмеченного наградами PR-агентства One, новый образ Памелы заслуживает похвалы, особенно в контексте шоу бизнеса, который "очень спорно относится к женщинам с точки зрения возраста". Он также подчеркнул, что Памела - прекрасный пример того, как не стоит типизировать людей, основываясь только на внешности или другой поверхностной информации.
"Её эволюция, подкрепленная канадским воспитанием, показывает сознательное и подлинное возвращение к своим корням. Она подчеркивая многогранность личности, которую часто рассматривают через единую призму. Теперь она выглядит такой, какая она есть," - говорит Кроуфорд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Разочарую. Модной индустрии абсолютно по.е.бать что делает Памела Амдерсон и что у неё в башке.