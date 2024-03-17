Крокодилы, ковид и отрубленная рука. Экс-футболист Еременко рассказал о своей работе в Африке

✔️ Но в Африке чувствую себя в большей безопасности, чем в Латинской Америке. В Африке достаточно понимать, куда соваться не стоит. Сам не полезешь — приключения тебя не найдут. А Латинская Америка непредсказуема. Я в автомобиле рукой начал ловить ветер, мне говорят: «Убери скорее. Румынский агент так высунул — ее прямо на ходу отрубили одним взмахом мачете. Увезли с собой, а на ней кольца, часы...» Я убрал поскорее, окно закрыл.

✔️ В Гамбии утром просыпаешься — вроде интернет есть. Бум — вырубается! Идешь на ресепшен, выясняешь — «А-а, это китайцы...» Китайский паром ловит рыбу — ну и перерубили случайно какой-то кабель. На дне морском. Всё! На восемь часов страна без интернета. Ждут, пока починят. А через пару дней — то же самое.