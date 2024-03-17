Крокодилы, ковид и отрубленная рука. Экс-футболист Еременко рассказал о своей работе в Африке

Бывший полузащитник «Лечче», «Сатурна», «Рубина» и сборной Финляндии Алексей Еременко пять лет назад завершил футбольную карьеру и с тех пор работает скаутом по Африке. Его рассказы о приключениях на Черном континенте интереснее любого блога о путешествиях.
В Африке на ковид вообще не обращают внимания. Там 75 других способов распрощаться с жизнью — ковид на 76-м. Если в Африке маску наденешь, будут смотреть как на ненормального — ты что, идешь банк грабить? Когда началась пандемия, дня три народ сидел по домам, а потом плюнул и зажил привычной жизнью. Там утром у многих одна мысль: проснулся — достань на еду! Вечером стол накрыт? Все! Миссия выполнена. Если пару дней не работаешь — умрешь от голода.
✔️ Там надо знать, как одеваться и себя вести. В одежде — ничего лишнего. Шлепки, шорты, майка. Борода чтобы была. На мне видят татуировки - сразу думают: «Ага, наверное, армия США». Или французский легион. Уже не лезут. Я как-то ждал чувака, который должен был за мной заехать, а тот опаздывал. Вокруг человек двадцать кружили. Сумку хватали, тащили в такси! Я не выдержал: «Сейчас за мной командир заедет». — «А-а, армия?» Мгновенно отвязались. Борода - сигнал «не так просто развести». Отвечать им надо вежливо: «Спасибо, у меня все нормально». Больше ни слова.
✔️ Но в Африке чувствую себя в большей безопасности, чем в Латинской Америке. В Африке достаточно понимать, куда соваться не стоит. Сам не полезешь — приключения тебя не найдут. А Латинская Америка непредсказуема. Я в автомобиле рукой начал ловить ветер, мне говорят: «Убери скорее. Румынский агент так высунул — ее прямо на ходу отрубили одним взмахом мачете. Увезли с собой, а на ней кольца, часы...» Я убрал поскорее, окно закрыл.
✔️ В Гамбии утром просыпаешься — вроде интернет есть. Бум — вырубается! Идешь на ресепшен, выясняешь — «А-а, это китайцы...» Китайский паром ловит рыбу — ну и перерубили случайно какой-то кабель. На дне морском. Всё! На восемь часов страна без интернета. Ждут, пока починят. А через пару дней — то же самое.
✔️ Гвинея, единственная сносная гостиница — Holiday Inn. Однако ни связи, ни интернета. Вижу, что он есть, но ничего не загружается! Бегу на ресепшен: «Интернет не работает!» — «Да, — говорят. — Не работает». — «Но он же есть?» — «Есть». Еще и смотрят на меня как на полоумного. Отвечают: «Президент спит». В этой Гвинее, когда он засыпает, всюду вырубают интернет. В восемь утра встает — включают. Резиденция рядышком с гостиницей. Ну ладно, дождался, когда президент проснется, отправил жене письмо.
✔️ [Говорят, есть страны — спидозные насквозь] Инструкция одна — не занимайся плохими делами. Потерпи! Да везде с этим серьезно! Провел в Гамбии шесть месяцев. Как раз ковид был. Туристов мало, гостиницы пустые. Но белые женщины туда летали! Гамбия считается для возрастных дам тем же самым, чем Таиланд для стареньких европейских мужиков. Британки, немки... Им без разницы — ковид, не ковид! Летят!
✔️ Крокодилов там — пропасть! Уже не знают, что с ними делать. Рядом с гостиницей открыли crocodile farm. Те фермы, где все бывали, совсем другие — вы от крокодилов за сеткой! А здесь ходишь прямо между ними. Лежат огромные. Я сначала не понял прикол: что вообще происходит? Мне отвечают: «Они выросли на рыбе, мяса не чувствуют. Тем более живое...» Но один-то раз могут почувствовать!
✔️ Когда ты постоянно работаешь в Африке, многие на тебя обижаются. Кому-то не помог, кого-то не отправил в Европу, выбрал другого. Злятся - начинают шаманить. Много всякого насылают. Там в это очень верят. Очень! Шаманские дела на высоте.
✔️ Кровью курицы вымазывали мою фотографию. Грозили: «Если не сделаешь то-то, тебе конец...» Чего только не было! Неслучайно у африканских футболистов есть свои шаманы, которые защищают от других шаманов, от колдовства.
Источник:
- Игры на удачу - не только риск и адреналин, но и удивительные истории и курьезы
- Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
- «Выслушивай всех, но слушайся только самого себя и своей совести!». Александр III
- Ситуации, которые могли случиться только на собеседовании
- Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных