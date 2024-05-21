Жительницу Бразилии, отрезавшую мужу пенис, приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Самое интересное, что мужик простил благоверную и даже не собирался подавать на неё заявление в полицию.
22 декабря 2023 года 34-летняя бразильянка Дайян дос Сантос Фариас заявилась в полицию и сообщила, что отрезала своему мужу половой орган. Дамочка узнала, что супруг переспал с её 15-летней племянницей - и решила отомстить. Т.к. возраст согласия в Бразилии наступает в 14 лет, посадить развратного изменщика женщина не могла. Пришлось идти на хитрость.
Фариас заманила благоверного в постель и пообещала незабываемый секс. Она привязала руки и ноги мужчины к кровати под предлогом легкого БДСМ, а затем бритвенным лезвием отрезала член.
Мстительница знала, что в ряде случаев утраченный орган хирурги могут пришить (и он приживётся), поэтому мадам хладнокровно сфотографировала обрезок, а затем смыла его в унитаз. Чтобы супруг наверняка лишился мужского достоинства, после чего обратилась в полицию.
34-летнего Гильберта Ногейро де Оливейра удалось быстро доставить в больницу и спасти. Но вот полового органа у него уже нет. Конечно, этот факт его убивает, но на супругу он больше не сердится. Более того, несчастный оплатил услуги адвоката для жены, чтобы ту отпустили из-под ареста, но суд оказался непреклонен: за членовредительство Дайян дос Сантос Фариас получила 5,5 лет тюрьмы.
Осуждённая собирается обжаловать это решение и надеется выбить возможность периодически покидать исправительное заведение. Она ведь не какая-то серьезная преступница - рассуждает бразильянка. Подумаешь, отрезала немного плоти!
Источник:
- В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз
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