Жительницу Бразилии, отрезавшую мужу пенис, приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Фиксируйте все моменты дороги

В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз

"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за...

Нигерийке грозит 7 лет тюрьмы за плохой отзыв о томатной пасте

Самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с 18-летием и арестовали

Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь за создание нарколаборатории на Бали