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Жительницу Бразилии, отрезавшую мужу пенис, приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Жительницу Бразилии, отрезавшую мужу пенис, приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Автор:
21 мая 2024 17:07
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   СУД   арест   измена   наказала   отомстила   полиция   тюрьма   членовредительство   
2121
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Самое интересное, что мужик простил благоверную и даже не собирался подавать на неё заявление в полицию.

22 декабря 2023 года 34-летняя бразильянка Дайян дос Сантос Фариас заявилась в полицию и сообщила, что отрезала своему мужу половой орган. Дамочка узнала, что супруг переспал с её 15-летней племянницей - и решила отомстить. Т.к. возраст согласия в Бразилии наступает в 14 лет, посадить развратного изменщика женщина не могла. Пришлось идти на хитрость.


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Фариас заманила благоверного в постель и пообещала незабываемый секс. Она привязала руки и ноги мужчины к кровати под предлогом легкого БДСМ, а затем бритвенным лезвием отрезала член.


Мстительница знала, что в ряде случаев утраченный орган хирурги могут пришить (и он приживётся), поэтому мадам хладнокровно сфотографировала обрезок, а затем смыла его в унитаз. Чтобы супруг наверняка лишился мужского достоинства, после чего обратилась в полицию.



34-летнего Гильберта Ногейро де Оливейра удалось быстро доставить в больницу и спасти. Но вот полового органа у него уже нет. Конечно, этот факт его убивает, но на супругу он больше не сердится. Более того, несчастный оплатил услуги адвоката для жены, чтобы ту отпустили из-под ареста, но суд оказался непреклонен: за членовредительство Дайян дос Сантос Фариас получила 5,5 лет тюрьмы.


Осуждённая собирается обжаловать это решение и надеется выбить возможность периодически покидать исправительное заведение. Она ведь не какая-то серьезная преступница - рассуждает бразильянка. Подумаешь, отрезала немного плоти!


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Метки: Бразилия   СУД   арест   измена   наказала   отомстила   полиция   тюрьма   членовредительство   
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20  комментариев
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13k
Гомерчик 2 часа назад
возможно муж лукавит и рвется вернуть жену домой, чтобы сделать с ней что-нибудь подобное...
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12k
Juli Полчаса назад
Член общества позвонила в полицию и призналась в членовредительстве члена члена общества путем отрезания члена члену общества.
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12k
Juli Полчаса назад
Это Бразилия. Там башку не прострелили - уже легко отделался.
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7k
Владимир Полчаса назад
За то, что не понимает, что она больная преступница, нужно бы ещё лет 5 накинуть, такие больные не должны быть в обществе людей в принципе..
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1k
Михаил Полчаса назад
А е. б. с. т. и. с. ь. теперь эта бразильянка с кем будет?
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5k
Евгений 45 минут назад
Пусть ей отрежут сисяндры. Око за око, так сказать
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11k
soar 58 минут назад
Сама позвонила в полицию и членораздельно объяснила, что совершила членовредительство.
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5k
Egoro Час назад
Кто же вас всех минусит. Из более 10 комментов - все с минусом. Зловредная баба?
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18k
GROMOZEKA Час назад
Никогда ещё статья «за членовредительство» не отражала так точно сути проступка
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283
Константин Котов 2 часа назад
Ну это видимо свойственно регионам где много диких обезьян. ИЧСХ тоже простил ведь.
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6k
TirAn 2 часа назад
бразильянки, бразильянки - мозги как у обезьянки
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149k
parallax 2 часа назад
У неё брови набитые, а он теперь писюн себе набить может.
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Это разве мужик, если простил такое унижение?
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31k
Serg2001 2 часа назад
Даже читать больно...
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7k
Трям 2 часа назад
Что только ниибут!

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54
pilot52 2 часа назад
Судя по внешности этой особы, использование этого органа по назначению могло и не пригодиться
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10k
Alex 2 часа назад
Членовредительство
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2112 постов (2099 в горячем)

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