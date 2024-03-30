Если будет доказан сговор блогера с другими лицами с целью очернить производителя томатной пасты, женщине грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если суд признает мотивом действий женщины подстрекательство, наказание будет более мягким - до трех лет тюрьмы и штраф в размере более 460 тыс. рублей.

Также производитель хочет получить от блогера компенсацию за то, что несколько поставщиков разорвали с ним контракты. Он требует от блогера возместить ущерб в размере более 3 миллионов долларов. Также владелец компании по производству томатной пасты заявил, что не позволит какой-то выскочке развалить дело, которому он посвятил 40 лет своей жизни.

Суд над нигерийкой состоится 20 мая. Тот самый случай, когда можно лишь порадоваться за то, что в нашей стране можно оставить даже нелицеприятный отзыв о товаре и не сесть при этом в тюрьму.