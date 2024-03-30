В соцсетях женщина пожаловалась на слишком приторный сладкий вкус продукта, и уже через некоторое время была арестована.
В гражданский суд Лагоса поступил иск против 39-летней Чиомы Околи. Женщина - блогер с 18-тысячной аудиторией, что для Нигерии является вполне себе успехом. В одном из своих постов нигерийка оставила негативный отзыв от томатной пасте, заявив, что она - "чистый сахар".
Через две недели после этого женщину арестовали. Производитель томатной пасты утверждает, что блогер вступила в сговор с какими-то конкурентами или недоброжелателями, чтобы настроить покупателей против продукта, и на самом деле её слова - ложь.
Арестовали Чиому Околи в церкви, когда она присутствовала на богослужении. Женщина сейчас находится на 4-м месяце беременности, у неё уже есть трое детей, но эти обстоятельства не повлияли на условия содержания задержанной - в камере ей пришлось провести стоя несколько часов. К тому же, в помещении, по словам арестованной, протекал потолок.
Если будет доказан сговор блогера с другими лицами с целью очернить производителя томатной пасты, женщине грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если суд признает мотивом действий женщины подстрекательство, наказание будет более мягким - до трех лет тюрьмы и штраф в размере более 460 тыс. рублей.
Также производитель хочет получить от блогера компенсацию за то, что несколько поставщиков разорвали с ним контракты. Он требует от блогера возместить ущерб в размере более 3 миллионов долларов. Также владелец компании по производству томатной пасты заявил, что не позволит какой-то выскочке развалить дело, которому он посвятил 40 лет своей жизни.
Суд над нигерийкой состоится 20 мая. Тот самый случай, когда можно лишь порадоваться за то, что в нашей стране можно оставить даже нелицеприятный отзыв о товаре и не сесть при этом в тюрьму.
Источник:
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Т.е. топ-менеджеры серьезных корпораций принимают решения о заключении или разрыве сделок на основании единичных отзывов каких-то блогеров в сети?
Это их в университетах научили, когда на MBA готовили?
Зато попробуй напиши что думаешь о нашем замечательном правительстве или об одном известном акадэмике - с этим у нас полный порядок
блогер это не какая то палата мер и весов - люди имеют свою голову на плечах что бы сами решать прислушиваться к его мнению или нет, так можно Бэдкомедиана тоже обвинить в сговоре с западным кинематографом например
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вот уж не знал, что в Нигерии государственной валютой является РУБЛЬ
Бойцы ЧВК "Вагнер" освободили город Обо от остатков группировки "Союз за мир в ЦАР" и приступили к обучению новобранцев.
А, в итоге, фраза должна была выглядеть так:
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...и штраф в размере 7 миллионов наир, что в переводе на российскую валюту составляет более 460 тыс. рублей.
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И грамотно и по-русски