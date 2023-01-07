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"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество

"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество

Автор:
07 января 2023 17:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   арест   подайте   политика   полиция   попрошайничество   сбежали от мобилизации   таиланд   тюрьма   
3515
3

Мужчины сидели с табличками на тайском и английском языках, в которых просили денег и поесть.

Иммиграционная служба провинции Сурратхани сообщила об аресте двух россиян: 36-летнего Евгения Малахова и 32-летнего Александра Куликова. Они пытались добыть себе денег и еды попрошайничеством в районе местной ярмарки. Точнее, фестиваля.


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Просили почти цивилизованно - с помощью табличек, в которых на двух языках содержалась краткая история их бедствий: «Помогите! Я сбежал от войны в России. Я потерял бизнес из-за войны. Я не хочу возвращаться в Россию. Можете помочь мне с пожертвованием? У вас есть что-нибудь поесть для меня?»


Обоих доставили в полицейский участок, где они рассказали, что приехали в Тайланд еще в начале декабря, за месяц проели накопления и теперь вынуждены побираться.


И хотя у обоих имеется действующая туристическая виза, попрошайничество в стране запрещено законом, а потому россиянам будет предъявлено обвинение с последующим наказанием. С 2019 года с побирушками обходятся более жестко, чем раньше. За приставание к прохожим с целью получения милостыни можно получить месяц тюрьмы или штраф до 10 тыс. бат (20 300 руб.). Что касается статуса беженца, то получить его в Таиланде крайне сложно. Государство предпочитает видеть россиян туристами, нежели чем беженцами, которым необходимо предоставить кров и еду.





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Метки: Россия   арест   подайте   политика   полиция   попрошайничество   сбежали от мобилизации   таиланд   тюрьма   
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53  комментария
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637
Werewolf_LT 2 часа назад
Надо было на французском просить


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6k
Allmaster 17 минут назад
""Государство предпочитает видеть россиян туристами, нежели чем беженцами, которым необходимо предоставить кров и еду""

Хорошая и здоровая политика у государства!
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7k
Артём 24 минуты назад
Ну что же, теперь их депортируют обратно в РФ. Российская прокуратура с удовольствием поставит себе галочку.
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22k
sssss3 Полчаса назад
Ну эти чмори через полгода вставят себе сиськи и будут задами обслуживать активных педерастов со всего мира.
А российская неполживая либеральная общественность объявит их "гэроями нашего времени".
И пиндосы снимут о них фильм и получат кучу Оскаров.
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2k
Carex 36 минут назад
Пусть идут жопами торговать.
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2k
vijilante 37 минут назад
Наверное хорошо подавали , если они не пошли за едой в ПОСОЛЬСТВО РФ :
- Деньги спёрли,кушац нечего, домой хатим.
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10k
Vampire Час назад
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571
сергей ремизов Час назад
Наверное лучше быть попрошайкой ,чем лежать в пластике разорванным в клочья. Ну, это на любителя.
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3k
Артур Час назад
Они сбежали от войны!!! Как Россия докатилась до того, что её граждане предпочитают попрошайничать, но не защищать интересы страны? Вы представляете, сколько таких пришлось бы расстрелять товарищу Сталину в 1941-м? Вот такие вот и вынудили Сталина на террор, репрессии и расстрелы.
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1k
Вольдемар Час назад
То есть они сбежали от мобилизации через месяц после того как она закончилась?
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12k
harlamov Час назад
Самое странное, что многие сбежали из тех, кто ни при каких раскладах не мог быть мобилизован.
Это какая-то секта бегунов, как тот неуловимый Джо, который на хрен никому не нужен.
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10k
Просто Царь Час назад
Мудаки в любой стране остаются мудаками!
Могли бы там и подработать.
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96
pekareff Просто Царь Час назад
Так они и на родине наверное у родителей на шее сидели...
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28k
koleos72 Час назад
Надо было, пока деньги есть, титьки себе пришить! Тогда бы и статус поменяли, и честно работали
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
зато живой и здоровый, лучше уж попрошайничать в чужой стране, чем поехать воевать в чужую страну, остаться там без рук или ног, тебе дадут ржавую медальку, а на другой день о тебе забудут, а ты до конца жизни останешься никому не нужным калекой...
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33k
a.fey 2 часа назад
А на хрена они в армии нужны?
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7k
Прохожий3 2 часа назад
Идиоты. В Тае без денег очень грустно. Отдыхать с деньгами - хорошо. а вот все остальное - сильно хуже чем даже в том же Китае или Турции.
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54k
zloykoyot 2 часа назад
Судя по говнокосичкам у одного на голове, этот кадр и в России был продвинутым дрищом в штанах с подворотами. Делать оно нихера не умеет, вот и шакалит на бургер. Туда им и дорога.
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1k
Nico 2 часа назад
дебилы, как они думали будут там жить. ну ничего в тюрьме кормят.
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Дураки должны страдать. Посадите их в тюрьму.
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3k
Deniss 2 часа назад
Ооо, вот это умные люди , и от войны сбежали, и на курорте, и пожрать может им дадут, или на харчи казенные пересядут...
Все лучше, чем повестку ждать )))
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Пи*дору - пи*дорово.
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