"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество

Просили почти цивилизованно - с помощью табличек, в которых на двух языках содержалась краткая история их бедствий: «Помогите! Я сбежал от войны в России. Я потерял бизнес из-за войны. Я не хочу возвращаться в Россию. Можете помочь мне с пожертвованием? У вас есть что-нибудь поесть для меня?»

Обоих доставили в полицейский участок, где они рассказали, что приехали в Тайланд еще в начале декабря, за месяц проели накопления и теперь вынуждены побираться.