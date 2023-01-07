"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество

Мужчины сидели с табличками на тайском и английском языках, в которых просили денег и поесть.
Иммиграционная служба провинции Сурратхани сообщила об аресте двух россиян: 36-летнего Евгения Малахова и 32-летнего Александра Куликова. Они пытались добыть себе денег и еды попрошайничеством в районе местной ярмарки. Точнее, фестиваля.
Просили почти цивилизованно - с помощью табличек, в которых на двух языках содержалась краткая история их бедствий: «Помогите! Я сбежал от войны в России. Я потерял бизнес из-за войны. Я не хочу возвращаться в Россию. Можете помочь мне с пожертвованием? У вас есть что-нибудь поесть для меня?»
Обоих доставили в полицейский участок, где они рассказали, что приехали в Тайланд еще в начале декабря, за месяц проели накопления и теперь вынуждены побираться.
И хотя у обоих имеется действующая туристическая виза, попрошайничество в стране запрещено законом, а потому россиянам будет предъявлено обвинение с последующим наказанием. С 2019 года с побирушками обходятся более жестко, чем раньше. За приставание к прохожим с целью получения милостыни можно получить месяц тюрьмы или штраф до 10 тыс. бат (20 300 руб.). Что касается статуса беженца, то получить его в Таиланде крайне сложно. Государство предпочитает видеть россиян туристами, нежели чем беженцами, которым необходимо предоставить кров и еду.
Источник:
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Хорошая и здоровая политика у государства!
А российская неполживая либеральная общественность объявит их "гэроями нашего времени".
И пиндосы снимут о них фильм и получат кучу Оскаров.
- Деньги спёрли,кушац нечего, домой хатим.
Оказывается на одну жизнь достаточно одной ошибки, остальное или незначительно, или последствия.
Это какая-то секта бегунов, как тот неуловимый Джо, который на хрен никому не нужен.
А если написать-"Мы не от кого не сбегали и мы не хотим работать" кто им подаст.
Могли бы там и подработать.
Все лучше, чем повестку ждать )))