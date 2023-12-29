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В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз

В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз

Автор:
29 декабря 2023 11:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   арест   измена   наказала   отомстила   полиция   половой орган   
5358
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Дама выяснила, что супружник переспал с её 15-летней племянницей, и решила наказать кобелину негодяя.

Измена не всем сходит с рук. Тем более, если изменщик - твой благоверный, а переспал он не с какой-нибудь незнакомой профурсеткой, а соблазнил собственную племянницу.


34-летняя жительница городка Атибая под Сан-Паулу, узнав о подобной подставе мужа, решила действовать хладнокровно и жёстко. Посадить супружника она не могла, т.к. возраст согласия в Бразилии наступает в 14 лет, а отомстить очень хотелось.


Она заманила мужа в спальню, под предлогом страстного секса связала его запястья и лодыжки, после чего бритвой отсекла "этсамое" под корешок. После этого сфотографировала отрезанное мужское хозяйство, а затем смыла его в унитаз. А сделала так потому, что прочла: хирурги иногда успешно пришивают половой орган на место.


Искалеченный муж отправился в больницу, а мстительница - в полицию. Кстати, пришла она туда сама, заявив: "Здравствуйте, офицер, я только что отрезала пенис своему мужу". Теперь дама находится под стражей. Женщину обвиняют в покушении на убийство, но она ни о чём не жалеет. Если нападавшая будет признана виновной, ей может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.


Кстати, в некоторых СМИ фигурирует одна деталь: сообщается, что случившееся произошло в день рождения женщины. Такого подарка от благоверного она не ожидала!

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Метки: Бразилия   арест   измена   наказала   отомстила   полиция   половой орган   
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44  комментария
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37k
Андрей Иванов 8 часов назад
Фильм такой был. Только там не смывала, а привязала к воздушному шарику и он улетел
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11k
Dabus 2 часа назад
В США основная статья по которой латиносы попадают в суд, это отношения с несовершеннолетними или с не достигшими возраста согласия который разрешён в конкретном штате. Т.е. для них такие отношения традиционно вообще считаются нормальными, что для мужиков что для девочек, но далее девки и/или их родители пользуясь местными законами пытаются что-то выжать из мужика - либо деньги в семью, либо что бы женился, а когда тот идёт в отказ то подают на него в суд пользуясь местным законодательством как орудием воздействия.
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8k
Влад 3 часа назад
да у неё по роже видно патологию
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1k
Gadova 6 часов назад
Ещё и канализацию забила
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457
На хер ЗАПАД! 6 часов назад
Этого педофила, можно и на кол посадить
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10k
hairov 6 часов назад
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9k
Maximvs 6 часов назад
Двое человек, не нарушая закона занимались сексом. Двоим было приятно. Никто не умер, не лишился здоровья, ничье имущество от этого не пострадало.
И вот третий человек в этом факте секса двух людей нашел для себя оскорбление. А на каком, собственно, основании? Показалось? Мама так сказала? Голоса в голове? Ну уйди ты от него. Ну обзови, ну отсуди все имущество.
Нет, надо пойти уже на РЕАЛЬНОЕ ТЯЖКОЕ преступление. Мужика покалечить на всю оставшуюся жизнь (за что? он не хотел никому зла, а лишь добра и любви себе). Себе жизнь поломать. Не понимаю. Для меня любые преступления на почве ревности это за гранью понимания.
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114
CyraxMotorsport 6 часов назад
Не!Не поеду в бразилию,нечего мне там делать))))
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10k
Сол Гудман 7 часов назад
Хорошо хоть голову мачете не отсекла, без пипирки можно прожить, читал, что хирурги уже протезы научились делать причинного органа
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4k
Glory to Urine! 7 часов назад
Была бы у меня такая жаба, я бы изменял на постоянке.
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25k
ЦСКА 7 часов назад
Для Бразилии это в порядке вещей.....
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4k
Ухалус Посовиномус 7 часов назад
Соблазнил собственную племянницу... хотя кто кого там соблазнил, тот еще вопрос, конечно.
Sweet home Alabama.
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131k
parallax 7 часов назад
Теперь он будет пИсать сидя.
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6k
Babangdida 7 часов назад
При таком подходе к ситуации, ей будет трудновато закадрить нового хахаля.
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65
Наталья Тихонова Babangdida 7 часов назад
А где ж его кадрить? Она же сядет надолго)
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