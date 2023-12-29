В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз

Измена не всем сходит с рук. Тем более, если изменщик - твой благоверный, а переспал он не с какой-нибудь незнакомой профурсеткой, а соблазнил собственную племянницу.





34-летняя жительница городка Атибая под Сан-Паулу, узнав о подобной подставе мужа, решила действовать хладнокровно и жёстко. Посадить супружника она не могла, т.к. возраст согласия в Бразилии наступает в 14 лет, а отомстить очень хотелось.



