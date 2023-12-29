В Бразилии женщина отомстила мужу за измену, отрезав ему половой орган, который потом смыла в унитаз

Дама выяснила, что супружник переспал с её 15-летней племянницей, и решила наказать
кобелину негодяя.
Измена не всем сходит с рук. Тем более, если изменщик - твой благоверный, а переспал он не с какой-нибудь незнакомой профурсеткой, а соблазнил собственную племянницу.
34-летняя жительница городка Атибая под Сан-Паулу, узнав о подобной подставе мужа, решила действовать хладнокровно и жёстко. Посадить супружника она не могла, т.к. возраст согласия в Бразилии наступает в 14 лет, а отомстить очень хотелось.
Она заманила мужа в спальню, под предлогом страстного секса связала его запястья и лодыжки, после чего бритвой отсекла "этсамое" под корешок. После этого сфотографировала отрезанное мужское хозяйство, а затем смыла его в унитаз. А сделала так потому, что прочла: хирурги иногда успешно пришивают половой орган на место.
Искалеченный муж отправился в больницу, а мстительница - в полицию. Кстати, пришла она туда сама, заявив: "Здравствуйте, офицер, я только что отрезала пенис своему мужу". Теперь дама находится под стражей. Женщину обвиняют в покушении на убийство, но она ни о чём не жалеет. Если нападавшая будет признана виновной, ей может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
Кстати, в некоторых СМИ фигурирует одна деталь: сообщается, что случившееся произошло в день рождения женщины. Такого подарка от благоверного она не ожидала!
Источник:
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К врачу в кабинет вбегает молодой мужчина:
– Доктор, сделайте мне кастрацию.
– Вы что, с ума сошли?
– Делайте, вам говорят!
Сделал, моет руки и спрашивает:
– Скажите, зачем вам это было нужно?
Тот, натягивая штаны:
– Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
– Так, может быть, вы имели в виду обрезание?
– А я как сказал?
И вот третий человек в этом факте секса двух людей нашел для себя оскорбление. А на каком, собственно, основании? Показалось? Мама так сказала? Голоса в голове? Ну уйди ты от него. Ну обзови, ну отсуди все имущество.
Нет, надо пойти уже на РЕАЛЬНОЕ ТЯЖКОЕ преступление. Мужика покалечить на всю оставшуюся жизнь (за что? он не хотел никому зла, а лишь добра и любви себе). Себе жизнь поломать. Не понимаю. Для меня любые преступления на почве ревности это за гранью понимания.
Судить вас будут не церковники, а судебная система. Это раз. А еще у жены есть родственники. И вот здесь представьте. Ваша дочь вышла замуж. Изменила мужу и тот ее убил. Вы встанете на сторону зятя? Или же тоже посчитаете, что такой ее проступок несоизмерим с убийством?
Если опять-же рассматривать ваши вопросы с точки зрения церкви, то в некоторых случаях побуждение к греху, или совращение на грех - является даже более тяжким грехом чем то к чему было побуждение.
Но на самом деле, в списке заповедей: "не прелюбодействуй", стоит сразу после "не убий".
"Таких как ты,с таким мнением,нужно при рождении кастрировать".
При этом, ещё и был неправ.
Maximvs свою позицию обосновывает.
А ты только лишь сыплешь оскорбления, не в силах аргументированно возразить.
Так, что - да, выглядишь именно чушком-чушком.
Старая, седовласая уже дева отдыхала на веранде со своим любимым котом, раскачиваясь в кресле, как вдруг появилась фея и вызвалась исполнить три ее самых заветных желания.
- Хм..., - недоверчиво произнесла старушка, - если ты не шутишь, тогда преврати это кресло в золото.
Желание было исполнено. И старая дева попросила исполнить еще два других.
- Преврати меня в молодую привлекательную девушку, - сказала она. И это ее желание исполнилось.
- А теперь, - сказало юное создание, - преврати моего кота в молодого стройного брюнета.
В третий раз взмахнула веером фея, и на том месте, где находился Кот, возник молодой черноволосый красавец. Он медленно подошел к бывшей старой деве, крепко прижал ее к своей груди и с горечью промолвил:
- Теперь, небось, жалеешь, хозяйка, что меня кастрировала...
Sweet home Alabama.