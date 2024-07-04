Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО отправили под арест

Террориста теперь ждёт "весёлая" жизнь, в довесок в предыдущим ему вменяют ещё три тяжкие статьи.
Выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев довольно быстро оклемался после ранения в голову и сменил больничную палату на новый следственный изолятор, откуда он теперь уже вряд ли сбежит. Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Камнева под стражу до 15 августа.
Также стало известно, что помимо обвинения по статье о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и побеге (ч. 3 ст. 313 УК РФ), Камневу добавили статью о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ). И это помимо прежних обвинений за участие в террористической деятельности. В общем, Камнева ждёт, возможно, недолгая, но полная непередаваемых впечатлений жизнь в каком-нибудь "Чёрном дельфине".
Напомним, шесть человек, обвиняемых по террористическим статьям, предприняли попытку побега из СИЗО-1 16 июня. По версии следствия, ночью преступники отогнули изнутри решётку на окне, перепилили прутья наружной решётки и повыпрыгивали из окон. При себе у них были ножи (по версии суда, это были неустановленные предметы) и они смогли взять в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1. Прибывшим на место ЧП правоохранителями они выдвинули требования: беспрепятственный выезд ("зелёный коридор"), оружие и транспорт. Но с ними не стали играть в поддавки и устраивать продолжительные переговоры — спустя примерно 2 часа спецназ ликвидировал пятерых террористов и освободил заложников.
Сегодня стало известно, что после проверок были уволены четверо сотрудников СИЗО-1. Однако в ростовском ФСИН заявили, что увольнения никак не связаны с недавним инцидентом с захватом заложников.
"После этих событий ни один сотрудник на данный момент не был уволен по отрицательным мотивам на основании проверки. Увольнения были, но по другим основаниям, и именно с проверками не связаны", — заявили в ведомстве.
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Да чему там особо выздоравливать.
Мозгов нет, а кость не болит.
Естественно руководству не резон озвучивать, что сотрудники не чисты на руку были. Потому что могут и они полететь. А так по тихому уволили и к месту.
Ну а мы все хором конечно поверили, что увольнение сразу четырёх сотрудников и именно после инцидента, это простое совпадение.
Чтобы оно извинилось как обычно?