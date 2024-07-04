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Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО отправили под арест

Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО отправили под арест

Автор:
04 июля 2024 16:13
Сообщество : Криминал
Метки: Ростов-на-дону   СИЗО-1   СУД   арест   заложники   террорист   
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Террориста теперь ждёт "весёлая" жизнь, в довесок в предыдущим ему вменяют ещё три тяжкие статьи.

Выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев довольно быстро оклемался после ранения в голову и сменил больничную палату на новый следственный изолятор, откуда он теперь уже вряд ли сбежит. Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Камнева под стражу до 15 августа.


Также стало известно, что помимо обвинения по статье о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и побеге (ч. 3 ст. 313 УК РФ), Камневу добавили статью о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ). И это помимо прежних обвинений за участие в террористической деятельности. В общем, Камнева ждёт, возможно, недолгая, но полная непередаваемых впечатлений жизнь в каком-нибудь "Чёрном дельфине".

Напомним, шесть человек, обвиняемых по террористическим статьям, предприняли попытку побега из СИЗО-1 16 июня. По версии следствия, ночью преступники отогнули изнутри решётку на окне, перепилили прутья наружной решётки и повыпрыгивали из окон. При себе у них были ножи (по версии суда, это были неустановленные предметы) и они смогли взять в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1. Прибывшим на место ЧП правоохранителями они выдвинули требования: беспрепятственный выезд ("зелёный коридор"), оружие и транспорт. Но с ними не стали играть в поддавки и устраивать продолжительные переговоры — спустя примерно 2 часа спецназ ликвидировал пятерых террористов и освободил заложников.

Сегодня стало известно, что после проверок были уволены четверо сотрудников СИЗО-1. Однако в ростовском ФСИН заявили, что увольнения никак не связаны с недавним инцидентом с захватом заложников.


"После этих событий ни один сотрудник на данный момент не был уволен по отрицательным мотивам на основании проверки. Увольнения были, но по другим основаниям, и именно с проверками не связаны", — заявили в ведомстве.

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Метки: Ростов-на-дону   СИЗО-1   СУД   арест   заложники   террорист   
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15  комментариев
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41k
albedo 2 часа назад
довольно быстро оклемался после ранения в голову
--------------
Да чему там особо выздоравливать.
Мозгов нет, а кость не болит.
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11k
Alex 41 минуту назад
Жал, что недобили эту падаль
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12k
Доктор 48 минут назад
Лучше сюда !
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42k
АнтонПолднев 48 минут назад
Сегодня стало известно, что после проверок были уволены четверо сотрудников СИЗО-1. Однако в ростовском ФСИН заявили, что увольнения никак не связаны с недавним инцидентом с захватом заложников.(с)
Естественно руководству не резон озвучивать, что сотрудники не чисты на руку были. Потому что могут и они полететь. А так по тихому уволили и к месту.
Ну а мы все хором конечно поверили, что увольнение сразу четырёх сотрудников и именно после инцидента, это простое совпадение.
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5k
Максим Макашев Час назад
Накормить блюдом из свинины и его собственных ушей
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2k
Andrey Selin Час назад
Хочется спросить на китайском языке - "Нахуа?"
Чтобы оно извинилось как обычно?
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1k
Андрей Граф 2 часа назад
ампутируйте ему руки, ноги, глаза, уши, язык и на пожизненное
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36k
Юр21 2 часа назад
Вот недострелили при штурме, а теперь мудохайся с ним...
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3k
Александр 2 часа назад
может к Аллаху его сразу отправить? ведь этот дэбил, ой, Данил, так к Богу проникся сильно.
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7k
Lexx 2 часа назад
Ну и ликвидировали бы его с остальными. Нах он нужен.
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это не СИЗО а санаторий для ваххабитов.
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40k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Нахер это ещё и лечить??? Пусть бы сдох. Кастрировать только для начала
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2219 постов (2226 в горячем)
Лесник
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