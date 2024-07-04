Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО отправили под арест

Выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев довольно быстро оклемался после ранения в голову и сменил больничную палату на новый следственный изолятор, откуда он теперь уже вряд ли сбежит. Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Камнева под стражу до 15 августа.





Также стало известно, что помимо обвинения по статье о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и побеге (ч. 3 ст. 313 УК РФ), Камневу добавили статью о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ). И это помимо прежних обвинений за участие в террористической деятельности. В общем, Камнева ждёт, возможно, недолгая, но полная непередаваемых впечатлений жизнь в каком-нибудь "Чёрном дельфине".