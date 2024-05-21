Замок Маунтфитчет – седая древность в современном прочтении

Желание соприкоснуться с древностью, ощутить, как время текло несколько веков назад, особенно остро ощущается в наше время безумных скоростей и бесконечных информационных потоков.
В замке Маунтфитчет есть такая возможность. Ведь время здесь действительно течёт иначе.
Этот реконструированный нормандский замок – самый точный в мире в части исторического соответствия, начиная от местоположения и заканчивая животными.
Посетители замка Маунтфитчет могут подумать, что попали в прошлое. Нормандский замок и деревня в стиле мотт-энд-бейли – раннесредневекового замка с насыпным холмом и обнесённым частоколом двором, – это точная копия того, что стояло на этом месте почти 1000 лет назад. Всего – от залов до домов, от церквей до курятников, от соколов до кресел для родов.
Это место – национальный исторический памятник. Артефакты, обнаруженные при раскопках, свидетельствуют о его превращении из городища железного века в римский сигнальный форт, в саксонское поселение, завоёванное во время норманнского вторжения Вильгельма Завоевателя в 1066 году, когда был построен деревянный замок Мотт-энд-Бейли. К 1215 году деревянная крепость была перестроена в каменный замок. Также в 1215 году король Иоанн Безземельный предпринял атаку на замок, после которой тот лежал в руинах. Затем в дело вступила природа. Местные жители взяли камни из замка для строительства своих домов. Некоторые из этих домов до сих пор стоят в близлежащем городе.
Более 750 лет от замка оставались лишь руины. Так было до 1975 года, когда местный землевладелец Алан Голдсмит решил восстановить замок в том виде, в каком он стоял бы в 1066 году. Оставшаяся земля была расчищена, что позволило начать работы в 1980 году. Команда мастеров работала в тесном сотрудничестве с историками и археологами, чтобы обеспечить точность реконструкции.
Строительные материалы соответствовали эпохе и были получены из исторически достоверных мест. Дуб для реконструкции был привезён из близлежащего Саффолка. Тростник для крыш доставлен из Норфолка. Штукатурку для каждого дома обеспечили лошади и свиньи с помощью шерсти и навоза. Дома были поставлены на участках, где геофизическое исследование обнаружило высокий уровень азота в почве, что свидетельствует о высокой активности людей.
Как и в 1066 году, животные свободно живут на территории. Козы, кролики и олени – все они принадлежат к породам и видам, которые могли бы содержать норманны. Большинство из них разводили для еды, но олени также служили норманнским символом. Чем больше оленей содержал барон или лорд, тем выше был его статус. Олени, которые живут в замке сегодня, – это выжившие после дорожных аварий или сироты. Есть здесь и домашняя птица, которую норманны использовали не только ради мяса и яиц, но и ради костей и перьев, которые шли на изготовление инструментов, текстиля и украшений.
Как и олени Маунтфитчета, многие из кур, живущих сейчас в замке, были спасены с ферм. Эти птицы могут претендовать на мировой рекорд в части долгожительства.
Однако животные могут быть не единственными обитателями замка. По некоторым данным, в замке и на его территории обитают привидения (а куда же без них?). Начиная с 1920-х годов, за полвека до того, как он был перестроен, на территории видели призраков. Люди слышали игру на флейте или звон мечей, а также ощущали внезапные перепады температуры или чувство тревоги.
Место, где находится Большой зал, кажется центром сверхъестественной активности. И после жалоб персонала здесь были установлены камеры, фиксирующие любые ночные явления. Даже животные замка, похоже, избегают церкви и дома хирурга – двух мест, где могло произойти много смертей.
Таким образом, Маунтфитчет полностью исторически достоверен, раз уж даже древние призраки признали его своим домом.
Источник:
- Когда спустя годы написал бывший
- "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу
- Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу
- 14 необычных историй, когда людей случайно забыли