Замок Маунтфитчет – седая древность в современном прочтении

Более 750 лет от замка оставались лишь руины. Так было до 1975 года, когда местный землевладелец Алан Голдсмит решил восстановить замок в том виде, в каком он стоял бы в 1066 году. Оставшаяся земля была расчищена, что позволило начать работы в 1980 году. Команда мастеров работала в тесном сотрудничестве с историками и археологами, чтобы обеспечить точность реконструкции.

Строительные материалы соответствовали эпохе и были получены из исторически достоверных мест. Дуб для реконструкции был привезён из близлежащего Саффолка. Тростник для крыш доставлен из Норфолка. Штукатурку для каждого дома обеспечили лошади и свиньи с помощью шерсти и навоза. Дома были поставлены на участках, где геофизическое исследование обнаружило высокий уровень азота в почве, что свидетельствует о высокой активности людей.