История замка Бран

Орден Дракона – рыцарский орден, основанный для защиты христианства, стал причиной ассоциации замка Бран с легендой о Дракуле. Влад Цепеш, который отчасти вдохновил Стокера на создание Дракулы, был членом этого ордена.

Замок Бран служил кинематографическим фоном, фигурируя в таких фильмах как «Дракула Брэма Стокера» (1992), и способствуя укреплению репутации замка Дракулы.

Любимая поданными королева Румынии Мария превратила замок Бран в королевскую резиденцию во время своего правления, привнеся в него свой элегантный стиль и сделав местом исторического значения.

Ходят слухи, что Илон Маск арендовал замок Бран в 2022 году для проведения эксклюзивной вечеринки в честь Хэллоуина.