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Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок

Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок

Автор:
20 мая 2024 10:55
Сообщество : Факты
Метки: Иллинойс   Кейв-Ин-Рок   США   достопримечательность   история   пещера   пират   природа   убежище   факт   
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Речные пираты, кровожадные бандиты и серийные убийцы использовали этот укромный уголок, чтобы вершить тёмные делишки и прятать свои грязные секреты.

Парк Кейв-Ин-Рок, расположенный рядом с одноимённой деревней, – довольно спокойный общественный парк. Но он имеет богатую историю, связанную с азартными играми, пиратством, убийствами и прочими злодеяниями.

Пещера шириной 17 метров находится на берегу реки Огайо. Когда в 1739 году французский исследователь наткнулся на это место, он назвал природное убежище «пещерой Ле Рок». Она имеет расщелину в верхней части, которая служит естественным дымоходом, что делает её идеальным и довольно комфортным местом для проживания в дикой природе.

Практически сразу после того как пещера получила своё название, она превратилась в пристанище злодеев всех мастей. Примерно с 1790 года Кейв-ин-Рок стал базовым лагерем для группы речных пиратов, которые устраивали засады на плоскодонки, перевозившие грузы по реке Огайо. Пираты, бандиты, беглецы и убийцы использовали расщелину как своеобразное убежище и притон, где они могли строить планы, играть в азартные игры, пить и даже убивать. Говорят, что неугодных здесь запросто сбрасывали со скалы.

Среди известных преступников, скрывавшихся в этих горных недрах, братья Харп, которые считаются первыми серийными убийцами в Америке из-за серии убийств, совершённых ими в 1798 году. Существует даже местная легенда о том, что Джесси Джеймс и его банда однажды нашли здесь убежище.

Однако тёмные времена не могли длиться вечно. В 1799 году группа мстителей, известных как «Истребители», совершила набег на пещеру и прилегающие к ней окрестности, фактически уничтожив укрытие бандитов. В пещере, конечно, появились новые жильцы с криминальными пристрастиями, но ни один из них не остался надолго. В середине 1800-х годов она даже использовалась в качестве церкви, а неподалёку была основана небольшая деревня, которая впоследствии стала называться Кейв-Ин-Рок.

Сегодня пещера пустует. Посетители, конечно, не могут остаться здесь пожить. Но вполне способны исследовать пространство и почувствовать себя немного пиратами.

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Метки: Иллинойс   Кейв-Ин-Рок   США   достопримечательность   история   пещера   пират   природа   убежище   факт   
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