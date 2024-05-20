Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок

Однако тёмные времена не могли длиться вечно. В 1799 году группа мстителей, известных как «Истребители», совершила набег на пещеру и прилегающие к ней окрестности, фактически уничтожив укрытие бандитов. В пещере, конечно, появились новые жильцы с криминальными пристрастиями, но ни один из них не остался надолго. В середине 1800-х годов она даже использовалась в качестве церкви, а неподалёку была основана небольшая деревня, которая впоследствии стала называться Кейв-Ин-Рок.