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Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности

Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности

Автор:
14 мая 2024 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Берегись меловой ямы   Животное   Фарли Маунт   Хэмпшир   история   лошадь   мемориал   память   посвящение   
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Если для нас они только часть мира, то мы для них – целый мир.

Конечно, речь о животных – созданиях, способных на безграничную преданность и готовых пожертвовать ради хозяина всем, даже жизнью.

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На вершине горы Фарли – одного из самых высоких холмов в Хэмпшире стоит поразительный памятник, который выдержал испытание временем. Этот памятник посвящён отважной лошади с дурацкой кличкой «Берегись меловой ямы». Несмотря на неблагозвучность, она очень символичная и говорящая.

Во время охоты на лис в сентябре 1733 года лошадь совершила смелый прыжок в меловую яму глубиной около 7,5 метра, удержав на спине своего хозяина Паулета Сент-Джона. Хотя инцидент мог оказаться фатальным, благодаря быстрому и продуманному прыжку лошади и Сент-Джон, и его верный конь благополучно приземлились, оставшись целыми и относительно невредимыми. Через год они были достаточно здоровы, чтобы принять участие в соревнованиях и выиграть престижный конкурс Hunters Plate.

О невероятном подвиге свидетельствует мемориальная доска, на которой написано следующее: «Под ней похоронена лошадь, собственность Паулета Сент-Джона, эсквайра, которая в сентябре 1733 года прыгнула в меловую яму глубиной 25 футов во время охоты на лис со своим хозяином на спине, а в октябре 1734 года выиграла турнир охотников на Уорти Даунс, на котором выступал её хозяин, и была записана под именем «Берегись меловой ямы».

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Метки: Англия   Берегись меловой ямы   Животное   Фарли Маунт   Хэмпшир   история   лошадь   мемориал   память   посвящение   
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