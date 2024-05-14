Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности

Во время охоты на лис в сентябре 1733 года лошадь совершила смелый прыжок в меловую яму глубиной около 7,5 метра, удержав на спине своего хозяина Паулета Сент-Джона. Хотя инцидент мог оказаться фатальным, благодаря быстрому и продуманному прыжку лошади и Сент-Джон, и его верный конь благополучно приземлились, оставшись целыми и относительно невредимыми. Через год они были достаточно здоровы, чтобы принять участие в соревнованиях и выиграть престижный конкурс Hunters Plate.