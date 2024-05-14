Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности

Если для нас они только часть мира, то мы для них – целый мир.
Конечно, речь о животных – созданиях, способных на безграничную преданность и готовых пожертвовать ради хозяина всем, даже жизнью.
На вершине горы Фарли – одного из самых высоких холмов в Хэмпшире стоит поразительный памятник, который выдержал испытание временем. Этот памятник посвящён отважной лошади с дурацкой кличкой «Берегись меловой ямы». Несмотря на неблагозвучность, она очень символичная и говорящая.
Во время охоты на лис в сентябре 1733 года лошадь совершила смелый прыжок в меловую яму глубиной около 7,5 метра, удержав на спине своего хозяина Паулета Сент-Джона. Хотя инцидент мог оказаться фатальным, благодаря быстрому и продуманному прыжку лошади и Сент-Джон, и его верный конь благополучно приземлились, оставшись целыми и относительно невредимыми. Через год они были достаточно здоровы, чтобы принять участие в соревнованиях и выиграть престижный конкурс Hunters Plate.
О невероятном подвиге свидетельствует мемориальная доска, на которой написано следующее: «Под ней похоронена лошадь, собственность Паулета Сент-Джона, эсквайра, которая в сентябре 1733 года прыгнула в меловую яму глубиной 25 футов во время охоты на лис со своим хозяином на спине, а в октябре 1734 года выиграла турнир охотников на Уорти Даунс, на котором выступал её хозяин, и была записана под именем «Берегись меловой ямы».
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