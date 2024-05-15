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Могила Снукса – последнего британского разбойника с большой дороги

Могила Снукса – последнего британского разбойника с большой дороги

Автор:
15 мая 2024 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Англия   Роберт Снукс   Хартфордшир   грабитель   достопримечательность   история   криминал   могила   преступление   пример   
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Когда на смену тёмным мрачным временам приходит эпоха просвещения, в прошлом постепенно остаются всякие дикие порядки. Но в назидание следующим поколениям стоит оставлять памятные штуки. Чтобы граждане знали, как оно было. И как делать не надо.

Таким специфическим мемориалом стало место вечного упокоения последнего разбойника, казнённого в Англии через повешение.

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В Хемел-Хемпстеде, на одной из общественных площадей прямо в траве расположено скромное неприметное надгробие. Это вероятное место захоронения Роберта Снукса – последнего разбойника с большой дороги, казнённого в Англии.

Настоящее имя Снукса – Джеймс Блэкман Снукс, а имя Роберт, как полагают, произошло от искажения слова «грабитель» (robber). Его жизнь мелкого воришки была феерически непримечательной вплоть до последнего ограбления.

В воскресенье, 10 мая 1801 года, воришка под покровом ночи ограбил почтальона. Он забрал шесть мешков с почтой, в которых была не только корреспонденция, но и крупные банкноты. Из-за темноты жертва не смогла опознать ограбившего её человека.

Но Снукс недолго наслаждался богатством. Отправив служанку постоялого двора принести ему одежду, он случайно передал ей 50 фунтов вместо 5. Эта крупная купюра вызвала подозрение, и парню пришлось скрыться. Правда, пробегал он недолго.

В марте 1802 года Снукса судили и признали виновным. В то время тех, кто совершал аналогичные преступления, помещали в одну из колоний. Но преступления разбойника были признаны «настолько разрушительными для общества и коммерческих интересов страны», что он получил другой – максимально жёсткий приговор.

Как того требовал закон, его наказание произошло на публичной площадке на ближайшем к месту преступления дереве. Тысячи людей собрались посмотреть на его повешение. Сообщается, что, выпивая в ближайшем пабе перед смертью, Снукс даже иронично пошутил и сказал: «Не стоит торопиться – они не смогут начать веселье, пока я не приду!»

Теперь на месте, где, по преданию, лежало его тело, стоит небольшое надгробие. Оно было установлено спустя столетие после его смерти членами фонда Boxmoor Trust там, где, по их мнению, было захоронено тело преступника.

Так непримечательный грабитель вошёл в историю и остался в ней как яркий пример антигероя, заставляя других десять раз подумать, прежде чем совершить какую-нибудь пакость в надежде быстро обогатиться.

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Метки: Англия   Роберт Снукс   Хартфордшир   грабитель   достопримечательность   история   криминал   могила   преступление   пример   
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