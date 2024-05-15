Могила Снукса – последнего британского разбойника с большой дороги

В Хемел-Хемпстеде, на одной из общественных площадей прямо в траве расположено скромное неприметное надгробие. Это вероятное место захоронения Роберта Снукса – последнего разбойника с большой дороги, казнённого в Англии.

Настоящее имя Снукса – Джеймс Блэкман Снукс, а имя Роберт, как полагают, произошло от искажения слова «грабитель» (robber). Его жизнь мелкого воришки была феерически непримечательной вплоть до последнего ограбления.