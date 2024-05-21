"Выглядишь как зэк": в ЯНАО школьника начали травить одноклассники после критики учителя

Преподавателю не понравилась стрижка мальчика, и она прилюдно унизила ребёнка.
Педагог из ЯНАО не сдержалась, когда увидела ученика с новой стрижкой. Она сообщила, что с ней он похож на сидельца, после чего мальчика в школе стали травить.
Ему присылают сообщения одноклассники, да и на уроках не отстают с обидными прозвищами и замечаниями.
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Между тем, преподаватель словно не видит, к чему привела её реакция и не собирается останавливать травлю.Она уверена, что в школу с такой ассиметричной стрижкой ( а больше в этой причёске нет никакого криминала) ходить нельзя. Мать мальчика считает, что ситуация зашла слишком далеко, чтобы её пустить на самотёк.
В соцсетях же уверены, что преподаватель в данном случае не прав. Детская жестокость не знает границ, и со стороны учителя вести себя таким образом было абсолютно некорректно.
Впрочем, у некоторых комментаторов - другое мнение. Они считают, что в школе должен быть дресс-код, как на работе. И с такими причёсками детям там не место.
Правда, непонятно, прописаны ли в уставе этого учебного заведения требования к внешнему виду учеников. Если мальчик нарушает устав, то тут всё ясно.
В любом другом случае, отношение преподавателя выглядит как минимум непрофессиональным. Своими оценочными суждениями она не имеет права делиться в присутствии других учеников- это можно было сделать, поговорив с родителями ребёнка тет-а-тет. А сейчас в классе возникла нездоровая обстановка, виной которой стала несдержанность учителя. Только вот вряд ли педагог захочет признать свою ошибку, ведь в этом случае может пострадать её авторитет.
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Штук вариантов 5 причёсок женских + 5 мужских по шаблону. Всё, как в Северной Корее. Дисциплина должна быть в школе, и стремление учиться, а не выпендриваться внешним видом. Вот школу закончат, будут своевольничать. От ребёнка в таком возрасте требуется, чтоб его мозг как губка поглощал всё что скажут преподаватели, а не для того чтоб он сидел и думал какие у него самые красивые штаны на параллели.
Да, детям такое не понравится. Но потом, возможно и спасибо скажут, что в них с усердием вдалбливали знания, а не устраивали из учебного заведения - мини кукольный дом, где мамы без мозгов, устраивают соревнования между собой, кто красивее свою корзиночку оденет и причешет. Это безусловно важно, но потом - после школы, а в школе - надо постигать науки и учится быть членом социума, в том числе и выполняя требования которые лично тебе может и не по душе.
И ежедневный расстрел на большой перемене!!!
Ну ещё уголовку учительнице пришейте.Всё правильно сделала,я считаю.Даже фотка заблюрена,и то видно что стрижка как у "петуха" на зоне-что не так то?
И я считаю, что лучше пусть выпендривается креативной стрижкой, чем запредельно дорогущими вещами - избыточными комплектующими от недалеких состоятельных родителей. Прическу все могут сделать, и даже сами придумать. Училка дура штампованная, наоборот бы похвалила пацана, это ж индивидуальность (и ничего неприличного и вызывающего же в его прическе нет).
Учительтоже в этом виноват?
Если кто-то обмарался, учитель на это указал, то в чём его вина?
Оботрись и дальше ходи спокойно!