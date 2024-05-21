"Выглядишь как зэк": в ЯНАО школьника начали травить одноклассники после критики учителя

Педагог из ЯНАО не сдержалась, когда увидела ученика с новой стрижкой. Она сообщила, что с ней он похож на сидельца, после чего мальчика в школе стали травить.

Ему присылают сообщения одноклассники, да и на уроках не отстают с обидными прозвищами и замечаниями.