FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7999 постов • 3106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Выглядишь как зэк": в ЯНАО школьника начали травить одноклассники после критики учителя

"Выглядишь как зэк": в ЯНАО школьника начали травить одноклассники после критики учителя

Автор:
21 мая 2024 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ЯНАО   буллинг   конфликт   прическа   стрижка   травля   школа   
2209
4
2

Преподавателю не понравилась стрижка мальчика, и она прилюдно унизила ребёнка.

Педагог из ЯНАО не сдержалась, когда увидела ученика с новой стрижкой. Она сообщила, что с ней он похож на сидельца, после чего мальчика в школе стали травить.

Ему присылают сообщения одноклассники, да и на уроках не отстают с обидными прозвищами и замечаниями.



Между тем, преподаватель словно не видит, к чему привела её реакция и не собирается останавливать травлю.Она уверена, что в школу с такой ассиметричной стрижкой ( а больше в этой причёске нет никакого криминала) ходить нельзя. Мать мальчика считает, что ситуация зашла слишком далеко, чтобы её пустить на самотёк.


В соцсетях же уверены, что преподаватель в данном случае не прав. Детская жестокость не знает границ, и со стороны учителя вести себя таким образом было абсолютно некорректно.


Впрочем, у некоторых комментаторов - другое мнение. Они считают, что в школе должен быть дресс-код, как на работе. И с такими причёсками детям там не место.


Правда, непонятно, прописаны ли в уставе этого учебного заведения требования к внешнему виду учеников. Если мальчик нарушает устав, то тут всё ясно.


В любом другом случае, отношение преподавателя выглядит как минимум непрофессиональным. Своими оценочными суждениями она не имеет права делиться в присутствии других учеников- это можно было сделать, поговорив с родителями ребёнка тет-а-тет. А сейчас в классе возникла нездоровая обстановка, виной которой стала несдержанность учителя. Только вот вряд ли педагог захочет признать свою ошибку, ведь в этом случае может пострадать её авторитет.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   ЯНАО   буллинг   конфликт   прическа   стрижка   травля   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Учитель конечно не прав но должны быть нормы одежды и нормы причесок в школах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
578
Eric Cartman 9 минут назад
Где эта курица видела зэков с такой прической???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 10 минут назад
Единая школьная форма.
Штук вариантов 5 причёсок женских + 5 мужских по шаблону. Всё, как в Северной Корее. Дисциплина должна быть в школе, и стремление учиться, а не выпендриваться внешним видом. Вот школу закончат, будут своевольничать. От ребёнка в таком возрасте требуется, чтоб его мозг как губка поглощал всё что скажут преподаватели, а не для того чтоб он сидел и думал какие у него самые красивые штаны на параллели.
Да, детям такое не понравится. Но потом, возможно и спасибо скажут, что в них с усердием вдалбливали знания, а не устраивали из учебного заведения - мини кукольный дом, где мамы без мозгов, устраивают соревнования между собой, кто красивее свою корзиночку оденет и причешет. Это безусловно важно, но потом - после школы, а в школе - надо постигать науки и учится быть членом социума, в том числе и выполняя требования которые лично тебе может и не по душе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Роман 19 минут назад
Мало того что причёска петушиная, так там походу ещё и губы намулёваны. Ну и предки долпайопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аркадий Полчаса назад
Я за форму, она уравнивает всех и богатых и бедных, плюс особенно девчонки не думают что одеть соответственно концентрируются на учёбе. Ну а с причёсками конечно слажнее, хотя можно тоже определенные нормы ввести, в пределах разумного конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Очень Злой Полчаса назад
Какие прошареные дети растут,слово не скажи,сразу обиженку включают.
Ну ещё уголовку учительнице пришейте.Всё правильно сделала,я считаю.Даже фотка заблюрена,и то видно что стрижка как у "петуха" на зоне-что не так то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Полчаса назад
мелкие чуркобесы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Нуи Хусим Полчаса назад
Но он рельно выглядит как чмошник, курва! Чего обижается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
сергей прохоров Полчаса назад
так а где фото прически? Сам додумай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Значит учитель виноват, а родители детей, которые занимаются травлей, как бы не при чем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей Полчаса назад
А кто сказал что травля связана со словами учителя? То есть если я увижу говно, например, скажу что это говно, а остальные проходя мимо так же это скажут, то это я виноват в том что это говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
владимир Полчаса назад
Не на сидельца то он не похож. Там у всёх стрижки аккуратные. А вот на кандидата в обиженку похож. Училка правильно сделала. Если Стрижешся как гомосексуалист будь готов что и относиться к тебе будут не очень. И другие дети прежде всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
umkax 43 минуты назад
Остричь старую перешниууу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 48 минут назад
Делая что-либо будет готов к ответной реакции окружающих, не готов принять реакцию - не далай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
ДлинныйЧулок 54 минуты назад
Лучше, наверное, всех под одну гребенку, да?!
И я считаю, что лучше пусть выпендривается креативной стрижкой, чем запредельно дорогущими вещами - избыточными комплектующими от недалеких состоятельных родителей. Прическу все могут сделать, и даже сами придумать. Училка дура штампованная, наоборот бы похвалила пацана, это ж индивидуальность (и ничего неприличного и вызывающего же в его прическе нет).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
ДлинныйЧулок Андрей Полчаса назад
в смысле???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
ДлинныйЧулок Андрей Полчаса назад
ему не нравится, что буллят, что непонтного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
koleos72 Час назад
Не, а что сразу вопрос не подняли, что его какие-то чурбаны дразнят?!
Учительтоже в этом виноват?
Если кто-то обмарался, учитель на это указал, то в чём его вина?
Оботрись и дальше ходи спокойно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
948
DuckTales Час назад
Ну когда у учителя мозгов не больше чем у учеников, так и получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
dima423 2 часа назад
Вот хоть убейте я не понимаю как связано то, что училка сказала что у пацана херовая прическа и то, что его травят одноклассники... Это два отдельных факта, никак не связанных... Понятно что училка, если она действительно оскорбила ребенка за прическу - не права... но это никак не может повлиять на травлю одноклассниками)) Вообще из личного опыта, детей надо отдавать на единоборства и тогда таких проблем у них не будет, мой хоть с зеленой косой в школу придет, хрен ему кто чего скажет или постебет, потому что он с 5 лет, 6 лет профессионально самбо занимался, а потом еще 2 года боксом по настоящее время)) При этом сам он других детей не чмырит, дружит в классе со всеми, и один друг у него мелкий очкарик, так он за него еще заступается чтоб другие не обижали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
838
Шурман 2 часа назад
Где фото учителя и травля ее сына ? . Я тупой от природы наверное , я посмотрел видео и понял что этих детей не кому дома шиздить , мои так по струнке ходят и ни чего на камеру не пишут . Видать нужно было воспитать не как меня при ЕПАНОМ СОВКЕ , а в традициях аля начало 2000 и это вседозволенность .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Разодета, как ведьма. Вот эти черти и лезут тебе в штаны. (с) Без лица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
469
Dima 2 часа назад
Побрить прилюдно налысо учителя и всех кто травит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2109 постов (2099 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Что такое «спасибо» и о чём умалчивает словарь Даля
Что такое «спасибо» и о чём умалчивает словарь Даля
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомобили#история#авто аварии#аварии#кот#Пёс#Китай#Разное
#фото#животные#автомир#США#факты#ДТП#кино#необычно#Автовсячина#полиция
#Прикол#интересно#машина#Юмор#кошка#фильм#собака#забавно#СССР#авария
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики «Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся... "Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий "Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу... В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях «Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником, доводившим школьную учительницу «Он русских на колени ставит»: в Батайске десятки активистов пришли разбираться с учеником,... Экстремальная доставка почты на севере Экстремальная доставка почты на севере

На что жалуетесь?

Вернуться