В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях

Впрочем, родители ребенка, лишившегося зуба, просто так ситуацию оставлять не собираются. Вероятнее всего, они обратятся в полицию.

Кстати, некоторые комментаторы, посмотрев видео, заявили, что вероятнее всего, ребенок оскорбил маму с сыном, поэтому они были столь жестоки. Но разве это повод распускать руки?