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В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях

В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях

Автор:
06 сентября 2022 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: ЯНАО   видео   детская площадка   драка   зуб   качели   отомстили   яжемать   
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Женщина и её отпрыск подошли к качающимся детям и попросили освободить территорию. А когда услышали отказ, очень удивились и решили действовать.

В Тарко-Сале (ЯНАО) женщина с сыном-подростком пришли на площадку, однако оказалось, что качели заняты другими детьми, которые наотрез отказались освобождать место. Тогда семейство решило, что под лежачий камень вода не течёт, и нужно действовать. Одного ребенка стащила с качелей мамаша, второго заставил уйти её сын, ударив мальчика кулаком в лицо. В результате у пострадавшего оказался выбит зуб. Ну а про испорченное настроение и обиду и говорить не приходится.


Впрочем, родители ребенка, лишившегося зуба, просто так ситуацию оставлять не собираются. Вероятнее всего, они обратятся в полицию.


Кстати, некоторые комментаторы, посмотрев видео, заявили, что вероятнее всего, ребенок оскорбил маму с сыном, поэтому они были столь жестоки. Но разве это повод распускать руки?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ЯНАО   видео   детская площадка   драка   зуб   качели   отомстили   яжемать   
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19  комментариев
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1k
Алексей Полчаса назад
Главное, чтобы не спустили на тормозах и не пошли на мировую. Сломанный или выбитый коренной зуб это проблема на всю жизнь.
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37
tixis1c 2 минуты назад
Да видно, что мама с чадом уходит, но резко возвращается, значит отпрыски на качелях что то крикнули в след. Поколение, которое не привыкло отвечать за слова, которые привыкли в интернете поливать и думают, что в жизни так же.
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22k
Владимир 4 минуты назад
Очень жаль что в нашей рашке преступления против личности караются слабее чем оскорбления чьих то сраных чувств или дискредитация вечно дискредитированной армии...
Хотя должно ведь быть наоборот, говори что хочешь а трогать не смей.
А против детей вообще сходу уголовка должна быть, без всяких там я нечаянно я не подумала и тд.
Спасибо вонючей едросне, детям шлюх и воров.
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3k
Vlamir 4 минуты назад
Зуб за зуб - это будет справедливо! Пусть мамаша с сыном монетку бросит - у кого выбивать!
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8k
Mowgley Z ⚔ 9 минут назад
Мамашу закрепить и оставить на качелях на месяц, она жаждала качаться - пусть качается.
А жиртрест должен стать донором зуба взамен выбитого, без наркоза.
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9k
Maddy8 13 минут назад
Ну вам же нравятся сериалы: реальные пацаны. там такие смешные гопники, а почему то в жизни всё выходит не смешно.
Может пора запретить быдло-романтику?
А то уже выросло поколение: если мне отказали, меня унизили и надо бить.
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9k
antonium Полчаса назад
Надо с отцом разговаривать. Показать запись и спросить за воспитание (если он конечно есть).
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5k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ну штош, пусть эта мамаша будет готова к тому, что рано или поздно и ей и ее выродку также прилетит
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15k
Совранский 37 минут назад
С другой стороны; Неужели яжмать не понимает - её Толстяк вырастет и когда нибудь нарвется на "ответку" - сумеет ли психологически пережить это(((
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11k
Мистер Фикс 38 минут назад
Дети - отражение своих родителей
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20k
babuby 39 минут назад
Мамаше - "Нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему, заведомо находящемуся в беспомощном положении."
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2k
pinbalist 41 минуту назад
"...вероятнее всего, ребенок оскорбил маму с сыном" Возможно, но лично я на видео вижу, что мамкин пацан первый ударил качавшегося на качели. И что-то слабо верится чтобы пацан на качели первый начал конфликт.
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705
Lexx 48 минут назад
И каково возмездие? Пожурили, оштрафовали на 200 рублей и сказали больше так не делать?
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