В ЯНАО ребенку выбили зуб, когда он отказался уступить место на качелях

Женщина и её отпрыск подошли к качающимся детям и попросили освободить территорию. А когда услышали отказ, очень удивились и решили действовать.
В Тарко-Сале (ЯНАО) женщина с сыном-подростком пришли на площадку, однако оказалось, что качели заняты другими детьми, которые наотрез отказались освобождать место. Тогда семейство решило, что под лежачий камень вода не течёт, и нужно действовать. Одного ребенка стащила с качелей мамаша, второго заставил уйти её сын, ударив мальчика кулаком в лицо. В результате у пострадавшего оказался выбит зуб. Ну а про испорченное настроение и обиду и говорить не приходится.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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Впрочем, родители ребенка, лишившегося зуба, просто так ситуацию оставлять не собираются. Вероятнее всего, они обратятся в полицию.
Кстати, некоторые комментаторы, посмотрев видео, заявили, что вероятнее всего, ребенок оскорбил маму с сыном, поэтому они были столь жестоки. Но разве это повод распускать руки?
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АНТИФИШКИ
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Хотя должно ведь быть наоборот, говори что хочешь а трогать не смей.
А против детей вообще сходу уголовка должна быть, без всяких там я нечаянно я не подумала и тд.
Спасибо вонючей едросне, детям шлюх и воров.
Один зуб у придурка, как урок. Второй у мамаши, за мудрое воспитание.
А жиртрест должен стать донором зуба взамен выбитого, без наркоза.
Может пора запретить быдло-романтику?
А то уже выросло поколение: если мне отказали, меня унизили и надо бить.
Я бы мелкого гопника не трогал, а вот у него на глазах родителю зуботычину подрихтовал бы.