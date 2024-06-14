Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

Пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" совершил жёсткую посадку в двух километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта "Утренний" в Ямало-Ненецком автономном округе.





Сообщается, что на борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа. Всех эвакуировали в здание аэровокзала. Никто из находившихся в самолёте серьёзно не пострадал. КВС, второй пилот и одна пассажирка отделались ушибами, медики оказали им помощь на месте.