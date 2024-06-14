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Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

Автор:
14 июня 2024 17:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЯНАО   ан-26   аэропорт   жёсткая посадка   пострадавшие   самолёт   транспортная прокуратура   
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К счастью, погибших нет.

Пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" совершил жёсткую посадку в двух километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта "Утренний" в Ямало-Ненецком автономном округе.


Сообщается, что на борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа. Всех эвакуировали в здание аэровокзала. Никто из находившихся в самолёте серьёзно не пострадал. КВС, второй пилот и одна пассажирка отделались ушибами, медики оказали им помощь на месте.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что борт совершал чартерный рейс из Сабетты в Уренгой. Однако причины, по которым самолёт не дотянул до торца ВПП, пока не называются. Следователи Межрегионального следственного управления на транспорте СК организовали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин ЧП.

По данным Telagram-канала Baza, из-за сильного тумана пилоты не разглядели ограждение и зацепили его шасси, после чего бор рухнул и развалился на две части.

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Метки: ЯНАО   ан-26   аэропорт   жёсткая посадка   пострадавшие   самолёт   транспортная прокуратура   
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3  комментария
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12k
BarOb 13 минут назад
Ну если шасси могут задеть за ограждение, дело не в том, что их рано выпустили
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5k
Горожанин 8 минут назад
- Ты еб@нулся.
- Э, не надо. Я просто принял решение совершить жесткую посадку. Мог бы и мягкую. Но я решил совершить жесткую.
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12k
BarOb 12 минут назад
Ничего не понял, нужно пролететь забор, потом выпускать шасси?
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Burzum
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  • 2152 поста (2160 в горячем)
Лесник
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