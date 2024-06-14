Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

К счастью, погибших нет.
Пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" совершил жёсткую посадку в двух километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта "Утренний" в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сообщается, что на борту находились 36 пассажиров и пять членов экипажа. Всех эвакуировали в здание аэровокзала. Никто из находившихся в самолёте серьёзно не пострадал. КВС, второй пилот и одна пассажирка отделались ушибами, медики оказали им помощь на месте.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что борт совершал чартерный рейс из Сабетты в Уренгой. Однако причины, по которым самолёт не дотянул до торца ВПП, пока не называются. Следователи Межрегионального следственного управления на транспорте СК организовали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин ЧП.
По данным Telagram-канала Baza, из-за сильного тумана пилоты не разглядели ограждение и зацепили его шасси, после чего бор рухнул и развалился на две части.
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- Э, не надо. Я просто принял решение совершить жесткую посадку. Мог бы и мягкую. Но я решил совершить жесткую.