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«Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики

«Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики

Автор:
12 января 2024 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Прокуратура   беременность   буллинг   издевательства   муж   травля   ученики   учительница   школа   
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Инцидентом уже заинтересовались в местной прокуратуре.

Во Владивостоке есть школа №61 и там трудится учительница информатики. Она беременна. И у женщины как-то не сложились отношения с учениками 8-го класса. Сообщают, что школьники стали над ней открыто насмехаться и издеваться.

Дошло до того, что в школу пришёл разгневанный супруг и пообещал размазать любого, кто осмелится обижать его жену. Он добавил, что малолетние могут жаловаться куда угодно - хоть в прокуратуру. К нему могут прийти на разговор и их родители, он любому «кабину разломает». И если ученики не прекратят глумиться над женщиной - тогда разговор будет совсем другим.

Вы что себе позволяете, вы вообще кто есть? Вы даже не личности, вы чё себя так ведете? У меня жена беременная тут стоит, перед вами, ***, распинается. Вы ничего не перепутали? Я с любым поговорю сразу и кабину разломаю, потому что это моя жена и то, что вы ***, извините за выражение. Я вас сегодня всех после школы перебью, черти вы. Жалуйся, кому хочешь, мне вообще ***.

Осторожно, матюги:

В сети эту запись восприняли неоднозначно: одни мужика осудили за обилие мата и «быдлячество». Другие заметили, что малолетки, издевающиеся над беременной, другого и не заслуживают.

Точку в деле поставят силовики - ролик попал в сеть, им заинтересовалась прокуратора и начала проверку. А учительница взяла больничный и ситуацию никак не прокомментировала.

Источник:

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Метки: Видео   Прокуратура   беременность   буллинг   издевательства   муж   травля   ученики   учительница   школа   
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18  комментариев
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69k
doker 49 минут назад
Пора бы вернуть...
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6k
Трям 5 минут назад
Всем мелких .хуесосов писдить перед входом в класс и на выходе! Будут как шёлковые!
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1k
ФЫВАПРОЛ 6 минут назад
Надо начать с родителей ушлепков, пусть занимаются воспитанием своих личинок. Мужик - молодец!!!
Ссылка www.youtube.com
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56k
Мойша 6 минут назад
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42k
Сергей 11 минут назад
Мужик однозначно прав!
Но надо действовать их же методами, записать как эти уроды проявляют явное неуважение к учителю и предъявить их родителям, а то они отговорятся.
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152
Dmitry N 16 минут назад
У учителя в нынешние времена должен быть стержень. Дети очень жестоки.
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58k
dima423 23 минуты назад
А обязательно мат через слово? И это при девочках, при непричастных других детях... Позорище какое то, явный неадекват, пришел к 12-13 летним детям разбираться в такой форме... герой штопаный))... А если жена его такая нежная и ранимая, то чего пошла в учителя? Если беременная и работать не может, пусть в декрет идет....Вообще таких нихера не жалко чето нихрена...
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21k
Александр Полчаса назад
С малолетним быдлом только так и надо, если по хорошему, они воспримут как слабость.
Поколение идиотов, надо возвращать физическое наказание в школу.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
надеюсь, что прокуратура проверить школоту и их родителей заодно, а заодно и директора школы
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37k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Всё правильно сделал. И я бы сделал так же.
Уже говорил, но повторюсь - безнаказанность порождает беспредел.
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18k
Алекс 45 минут назад
Кабины надо ломать родителям этих упырей...
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