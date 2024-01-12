«Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики

Инцидентом уже заинтересовались в местной прокуратуре.
Во Владивостоке есть школа №61 и там трудится учительница информатики. Она беременна. И у женщины как-то не сложились отношения с учениками 8-го класса. Сообщают, что школьники стали над ней открыто насмехаться и издеваться.
Дошло до того, что в школу пришёл разгневанный супруг и пообещал размазать любого, кто осмелится обижать его жену. Он добавил, что малолетние могут жаловаться куда угодно - хоть в прокуратуру. К нему могут прийти на разговор и их родители, он любому «кабину разломает». И если ученики не прекратят глумиться над женщиной - тогда разговор будет совсем другим.
Вы что себе позволяете, вы вообще кто есть? Вы даже не личности, вы чё себя так ведете? У меня жена беременная тут стоит, перед вами, ***, распинается. Вы ничего не перепутали? Я с любым поговорю сразу и кабину разломаю, потому что это моя жена и то, что вы ***, извините за выражение. Я вас сегодня всех после школы перебью, черти вы. Жалуйся, кому хочешь, мне вообще ***.
Осторожно, матюги:
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В сети эту запись восприняли неоднозначно: одни мужика осудили за обилие мата и «быдлячество». Другие заметили, что малолетки, издевающиеся над беременной, другого и не заслуживают.
Точку в деле поставят силовики - ролик попал в сеть, им заинтересовалась прокуратора и начала проверку. А учительница взяла больничный и ситуацию никак не прокомментировала.
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Но надо действовать их же методами, записать как эти уроды проявляют явное неуважение к учителю и предъявить их родителям, а то они отговорятся.
Поколение идиотов, надо возвращать физическое наказание в школу.
Если бы мою жену подвергли шансу выкидыша, ещё б и не так разговаривал. Мужику можно ещё отдать должное что он ограничился словами,а не взял бы и тупо посносил башни этим недоумкам.
Уже говорил, но повторюсь - безнаказанность порождает беспредел.