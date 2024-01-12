«Всех после школы перебью, черти»: во Владивостоке мужик набросился на учеников, издевавшихся над его беременной женой-учительницей информатики

Во Владивостоке есть школа №61 и там трудится учительница информатики. Она беременна. И у женщины как-то не сложились отношения с учениками 8-го класса. Сообщают, что школьники стали над ней открыто насмехаться и издеваться.

Дошло до того, что в школу пришёл разгневанный супруг и пообещал размазать любого, кто осмелится обижать его жену. Он добавил, что малолетние могут жаловаться куда угодно - хоть в прокуратуру. К нему могут прийти на разговор и их родители, он любому «кабину разломает». И если ученики не прекратят глумиться над женщиной - тогда разговор будет совсем другим.

Вы что себе позволяете, вы вообще кто есть? Вы даже не личности, вы чё себя так ведете? У меня жена беременная тут стоит, перед вами, ***, распинается. Вы ничего не перепутали? Я с любым поговорю сразу и кабину разломаю, потому что это моя жена и то, что вы ***, извините за выражение. Я вас сегодня всех после школы перебью, черти вы. Жалуйся, кому хочешь, мне вообще ***.

Осторожно, матюги: