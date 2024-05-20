В Владивостоке голый наркоман навёл суету, бросаясь на машины и пугая прохожих

Весна и наркотики превращают людей в опасных существ с непредсказуемым поведением.
Во Владивостоке обнаженный неадекват устроил дебош. Сначала он просто прогуливался по Мичуринской улице, совершая неожиданные пассы и периодически ложась на землю. Затем, видимо, он понял, что вокруг враги, потому что вооружился палкой и стал нападать на припаркованные авто.
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Как сообщают СМИ, он сумел расколотить зеркала и сломать дворники на нескольких машинах, после чего стал лупить палкой по капоту одной из них. Похождения наркомана закончились в аптеке, где он тоже всласть победокурил, устроив погром.
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Медики вызвали полицию и скорую помощь, и дебошира с накинутым на чресла полотенцем, наконец, увезли
на опыты в психушку.
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Как сообщают местные СМИ, задержанным оказался 40-летний житель Владивостока. Когда он придёт в себя, с ним побеседуют в полиции. В конце концов, гражданину придётся узнать, какую сумму ущерба ему придется выплатить за погром в аптеке и повреждённые авто.
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