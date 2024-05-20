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В Владивостоке голый наркоман навёл суету, бросаясь на машины и пугая прохожих

В Владивостоке голый наркоман навёл суету, бросаясь на машины и пугая прохожих

Автор:
20 мая 2024 10:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   дебош   наркоман   повредил авто   погром   полиция   психиатрическая помощь   
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Весна и наркотики превращают людей в опасных существ с непредсказуемым поведением.

Во Владивостоке обнаженный неадекват устроил дебош. Сначала он просто прогуливался по Мичуринской улице, совершая неожиданные пассы и периодически ложась на землю. Затем, видимо, он понял, что вокруг враги, потому что вооружился палкой и стал нападать на припаркованные авто.


Как сообщают СМИ, он сумел расколотить зеркала и сломать дворники на нескольких машинах, после чего стал лупить палкой по капоту одной из них. Похождения наркомана закончились в аптеке, где он тоже всласть победокурил, устроив погром.


Медики вызвали полицию и скорую помощь, и дебошира с накинутым на чресла полотенцем, наконец, увезли на опыты в психушку.


Как сообщают местные СМИ, задержанным оказался 40-летний житель Владивостока. Когда он придёт в себя, с ним побеседуют в полиции. В конце концов, гражданину придётся узнать, какую сумму ущерба ему придется выплатить за погром в аптеке и повреждённые авто.

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Метки: Видео   Владивосток   дебош   наркоман   повредил авто   погром   полиция   психиатрическая помощь   
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4  комментария
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Darki 2 часа назад
Вот тем кто блюрит видео надо чтоб они реальный мир так видели до конца дней своих
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danieldewitte 19 минут назад
40 лет? Долгожитель!
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13k
Том Сойер Час назад
Да весна тут не причём - солевой....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2105 постов (2094 в горячем)

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