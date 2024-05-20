В Владивостоке голый наркоман навёл суету, бросаясь на машины и пугая прохожих

Во Владивостоке обнаженный неадекват устроил дебош. Сначала он просто прогуливался по Мичуринской улице, совершая неожиданные пассы и периодически ложась на землю. Затем, видимо, он понял, что вокруг враги, потому что вооружился палкой и стал нападать на припаркованные авто.