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"Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске

"Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске

Автор:
25 декабря 2022 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   дебош   мобилизованные   политика   полиция   салон оптики   
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Они не хотели дебоширить, но были так пьяны, что все получилось само собой.

23 декабря около 16:00 пара мужчин в военной форме зачем-то зашли в салон оптики в Носовибирске. При себе у них были бутылки с горячительными напитками, да и сами они находились под градусом. Мужчины попросили пакет, чтобы сложить тару с алкоголем, а потом что-то пошло не так.


Один из этих посетителей не устоял на ногах и рухнул на детский стульчик и сломал его. По инерции ожидающего отправки в зону СВО пока еще не бойца отнесло в сторону стойки с очками и хрупкая конструкция упала под его телом.


Продавец попросил возместить убытки, но товарищи стали "быковать", заявив, что он тут отсиживается, а они пошли воевать. Сотруднику салоне пришлось закрыть дверь и вызвать полицию.К моменту приезда правоохранителей один из дебоширов уже уснул на диванчике, второй еле стоял на ногах, когда на него надевали наручники. Но материться и костерить продавца на чем свет стоит не забывал.


Как сообщают СМИ, на следующий день бузотёры в сопровождении полицейских и военных снова пришли в салон оптики. На этот раз они были покладисты и выглядели виноватыми. Мужчины извинились за своё поведение, оплатили причиненный ущерб.


Официального комментария от ГУ МВД по Новосибирской области по этому инциденту не поступало.

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Метки: Новосибирск   видео   дебош   мобилизованные   политика   полиция   салон оптики   
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9  комментариев
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9k
Shtoppi 23 минуты назад
Это какие-то гопники ауешные, а не бойцы. По ним нары плачут, а не "за родину воевать". Это просто позор!!!
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12k
Сергей 4 минуты назад
Накосячил боец? На месяц в госпиталь, судна мыть. Второй залёт, в дисциплинарный батальон.
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59k
Опиум для народа 4 минуты назад
У нас был автоэлектрик на базе. Забрали на мобилизацию. А так как мусороуборка - то это какая-никакая бронь, а работать за копейки желающих нет, то была возможность его вернуть. Позвонили ему и он главинженеру сказал, что ему там хорошо (на пункте сбора) и домой он не хочет. Потому что (цитирую) "можно бухать и водки полно".
Вот и эти такие же.
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2k
Артур Котовой 6 минут назад
Ну вот по законам военного времени их офнуть.
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398
Дмитрий Самохин 10 минут назад
Люба герой ютуба
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1k
Ksenia2 16 минут назад
А почему они праздно шатаются?
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47k
Элек Мек 17 минут назад
Два утырка.
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5k
Горожанин 20 минут назад
Сразу видно - люди интеллигентные, бить никого не хотели даже не в лучшем своём состоянии. А СВО сделает из них настоящих граждан страны и настоящих мужчин.
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Отцов-командиров в первую очередь поставить в позу зю. Незае**нный зольдат - потенциальный преступник - со времен Саши Македонского известно.
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