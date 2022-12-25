"Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске

Они не хотели дебоширить, но были так пьяны, что все получилось само собой.
23 декабря около 16:00 пара мужчин в военной форме зачем-то зашли в салон оптики в Носовибирске. При себе у них были бутылки с горячительными напитками, да и сами они находились под градусом. Мужчины попросили пакет, чтобы сложить тару с алкоголем, а потом что-то пошло не так.
Один из этих посетителей не устоял на ногах и рухнул на детский стульчик и сломал его. По инерции ожидающего отправки в зону СВО пока еще не бойца отнесло в сторону стойки с очками и хрупкая конструкция упала под его телом.
Продавец попросил возместить убытки, но товарищи стали "быковать", заявив, что он тут отсиживается, а они пошли воевать. Сотруднику салоне пришлось закрыть дверь и вызвать полицию.К моменту приезда правоохранителей один из дебоширов уже уснул на диванчике, второй еле стоял на ногах, когда на него надевали наручники. Но материться и костерить продавца на чем свет стоит не забывал.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Как сообщают СМИ, на следующий день бузотёры в сопровождении полицейских и военных снова пришли в салон оптики. На этот раз они были покладисты и выглядели виноватыми. Мужчины извинились за своё поведение, оплатили причиненный ущерб.
Официального комментария от ГУ МВД по Новосибирской области по этому инциденту не поступало.
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Вот и эти такие же.