"Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске

23 декабря около 16:00 пара мужчин в военной форме зачем-то зашли в салон оптики в Носовибирске. При себе у них были бутылки с горячительными напитками, да и сами они находились под градусом. Мужчины попросили пакет, чтобы сложить тару с алкоголем, а потом что-то пошло не так.

Один из этих посетителей не устоял на ногах и рухнул на детский стульчик и сломал его. По инерции ожидающего отправки в зону СВО пока еще не бойца отнесло в сторону стойки с очками и хрупкая конструкция упала под его телом.

Продавец попросил возместить убытки, но товарищи стали "быковать", заявив, что он тут отсиживается, а они пошли воевать. Сотруднику салоне пришлось закрыть дверь и вызвать полицию.К моменту приезда правоохранителей один из дебоширов уже уснул на диванчике, второй еле стоял на ногах, когда на него надевали наручники. Но материться и костерить продавца на чем свет стоит не забывал.