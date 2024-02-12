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В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту

В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту

Автор:
12 февраля 2024 15:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Шереметьево   аэропорт   дебош   опоздание   пассажир   полиция   самолет   
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Скручивать горе-путешественника пришлось уже полицейским.

В подмосковное Шереметьево заявился буйный пассажир. Он мчался на рейс в Пермь, но опоздал - регистрация уже час как закончилась. Тогда мужчина закатил истерику у представительства авиакомпании «Победа».

Сначала он требовал, чтобы с его ситуацией разобрались, потом и вовсе осатанел - схватил железяку и разбил стекло. К счастью, никто не пострадал.

Мужчина сначала пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, мужчина затем начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства «Победы».

Неадеквата задержали полицейские - ему грозит штраф в 500 рублей за уничтожение или повреждение чужого имущества. Ну и компенсация за разбитое стекло.

Источник:

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Метки: Видео   Шереметьево   аэропорт   дебош   опоздание   пассажир   полиция   самолет   
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7  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 22 минуты назад
было разок . улетал из Якутска в Новосиб с последующей поездкой в Сургут (рабочая командировка) на объекте загоняли до 1 ночи , вылет в 7:20 решил спать не ложиться собрал шмотки вызвал такси на 4 часа позвонил жене попросил позвонить разбудить нак всякий случай . короче проспал настолько вымотан был что вырубился сидя в кресле не слышал ни телефон ни будильники . приехал в порт помахать своему самолету (вылетел по расписанию) . пошел в кассу - что делать ? там сначала бабка (реально бабка) начала на меня наезжать - вот напьются вечно опаздывают .... осадил что проспал а не пробухал и не ее дело как и изза чего опоздал . та чет посчитала переделала билеты на следующий рейс , доплатил 4 тыс топливный сбор и все через 6 часов улетел . если самолет уже в небе нет смысла плеваться в стекло авиакомпании ,самолет уже не развернется.
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468
danieldewitte Полчаса назад
Подобное происходит постоянно со многими, респектабельными снаружи людьми. Опаздывающие на дороге винят во всех смертных грехах "тошнотов", а также имеющие, как они думают, моральное право ломиться по головам. И это касается не только дороги.
Исходя из более чем полувекового социального наблюдения я сделал вывод, что в целом люди все хорошие пока это им ничего не стоит.
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58k
Мойша 43 минуты назад
Тут все косячат. В Курумоче меня чуть не забыли.
Первым рейсом с утра прилетел в Курумоч. Порешал дела в Тольятти и вечером улетал. Вымотался так, что после регистрации задремал. Спохватился от тишины. Бегом к стойке посадки. Показываю посадочный талон. Автобус с пассажирами уже уехал и стоит у самолета.
Разговор:
- Тоня! У тебя все зарегистрированные пассажиры прошли?
- Да...
-А какого х... у меня двое вот сейчас стоят у стойки? Ты как считала, бл... грёбанная?
- ... ... ...
- Высылай дежурную машину.
Вот так персонально и посадили меня в самолет.
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35k
Fat Lynx 48 минут назад
Обидно ему... наверное.
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3k
Максим Макашев Час назад
Это был "аттракцион" под названием КАК ПОДНЯТЬ СЕБЕ С ПОЛА СРОК СТОЙКОЙ ОГРАЖДЕНИЯ
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236
ruslan d Максим Макашев Час назад
Какой срок , за что ?
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