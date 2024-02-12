В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту

В подмосковное Шереметьево заявился буйный пассажир. Он мчался на рейс в Пермь, но опоздал - регистрация уже час как закончилась. Тогда мужчина закатил истерику у представительства авиакомпании «Победа».

Сначала он требовал, чтобы с его ситуацией разобрались, потом и вовсе осатанел - схватил железяку и разбил стекло. К счастью, никто не пострадал.