В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту

Скручивать горе-путешественника пришлось уже полицейским.
В подмосковное Шереметьево заявился буйный пассажир. Он мчался на рейс в Пермь, но опоздал - регистрация уже час как закончилась. Тогда мужчина закатил истерику у представительства авиакомпании «Победа».
Сначала он требовал, чтобы с его ситуацией разобрались, потом и вовсе осатанел - схватил железяку и разбил стекло. К счастью, никто не пострадал.
Мужчина сначала пытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика, но ничего поделать уже было нельзя. Не сдержав досады, мужчина затем начал ругаться с сотрудниками авиакомпании и, взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства «Победы».
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Неадеквата задержали полицейские - ему грозит штраф в 500 рублей за уничтожение или повреждение чужого имущества. Ну и компенсация за разбитое стекло.
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Исходя из более чем полувекового социального наблюдения я сделал вывод, что в целом люди все хорошие пока это им ничего не стоит.
Первым рейсом с утра прилетел в Курумоч. Порешал дела в Тольятти и вечером улетал. Вымотался так, что после регистрации задремал. Спохватился от тишины. Бегом к стойке посадки. Показываю посадочный талон. Автобус с пассажирами уже уехал и стоит у самолета.
Разговор:
- Тоня! У тебя все зарегистрированные пассажиры прошли?
- Да...
-А какого х... у меня двое вот сейчас стоят у стойки? Ты как считала, бл... грёбанная?
- ... ... ...
- Высылай дежурную машину.
Вот так персонально и посадили меня в самолет.