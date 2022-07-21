За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули

Череда поджогов военкоматов и не думает заканчиваться. В начале июня пожарные потушили очередное здание - на этот раз во Владивостоке. Полиция задержала пиромана, который рассказал о мотивах своего преступления.
21-летнего уроженца Якутии задержали за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Об этом сообщили многие СМИ, а вскоре в Телеграм-каналах стали появляться видео, на которых пироман рассказывает о совершенном им преступлении.
Как выяснилось, Андрей Алексеев нуждался в деньгах и разместил в сети объявление о поисках работы. Вскоре ему написали - представившийся Альбертом мужчина предложил разовую работу, за которую пообещал заплатить 120 тысяч рублей. Якутянин согласился, однако что-то пошло не так...
Военкомат-то на улице Уборевича он поджег (8 июня), но пламя быстро потушили.
Момент поджога попал на видео
Заказчику из Сети этот поворот очень не понравился. В результате, он отказался платить за некачественную услугу. А Алексеев стал фигурантом уголовного дела по ст. 205 («Террористический акт») УК РФ и имеет все шансы отправиться в колонию по "горящей путевке". Подозреваемый признался в содеянном и раскаивается, однако уже слишком поздно.
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АНТИФИШКИ
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От таких пользы для общества все равно не будет, зато популяцию тигров сохраним.