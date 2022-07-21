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За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули

За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули

Автор:
21 июля 2022 08:23
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   видео   владивосток   военкомат   деньги   полиция   работа   теракт   чистосердечное признание   
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Череда поджогов военкоматов и не думает заканчиваться. В начале июня пожарные потушили очередное здание - на этот раз во Владивостоке. Полиция задержала пиромана, который рассказал о мотивах своего преступления.

21-летнего уроженца Якутии задержали за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Об этом сообщили многие СМИ, а вскоре в Телеграм-каналах стали появляться видео, на которых пироман рассказывает о совершенном им преступлении.


Как выяснилось, Андрей Алексеев нуждался в деньгах и разместил в сети объявление о поисках работы. Вскоре ему написали - представившийся Альбертом мужчина предложил разовую работу, за которую пообещал заплатить 120 тысяч рублей. Якутянин согласился, однако что-то пошло не так...


Военкомат-то на улице Уборевича он поджег (8 июня), но пламя быстро потушили.


Заказчику из Сети этот поворот очень не понравился. В результате, он отказался платить за некачественную услугу. А Алексеев стал фигурантом уголовного дела по ст. 205 («Террористический акт») УК РФ и имеет все шансы отправиться в колонию по "горящей путевке". Подозреваемый признался в содеянном и раскаивается, однако уже слишком поздно.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Поджог   видео   владивосток   военкомат   деньги   полиция   работа   теракт   чистосердечное признание   
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19  комментариев
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873
ES Полчаса назад
Кто-то еще верит, что контрактникам заплатят по 300К в месяц за участие?
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12k
Виталий Касандров 3 минуты назад
А что кто то думал что придурки на митинги и прочие перфомансы за идею выходят ?
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7k
Mowgley Z ⚔ 10 минут назад
Почему бы из таких д.о.л.б.о.е.б.о.в не делать колбасу для тигров?
От таких пользы для общества все равно не будет, зато популяцию тигров сохраним.
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1k
Мурчелло 13 минут назад
Этому иплану дали всестороннюю оценку,поэтому добавить нечего.
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147
Александр Шевченко 20 минут назад
Нет ума, считай калека.
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58k
pynh 21 минуту назад
За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманулиПосмотреть
За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули
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10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
олицетворения слова "долбо.б"
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1k
korsar 36 минут назад
вот же лошара хоть половину взял бы
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3k
Дмитрий 36 минут назад
ДйОйЛйБйОйЁйБ
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386k
Алексей 37 минут назад
за то суд не обманет... надеюсь
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31k
Fat Lynx 38 минут назад
ЛОХ!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Альбертка явно из Хохлонд...или с ЕЦ
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 56 минут назад
бад бойс ля
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12k
сеньор Леонсио Час назад
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1k
Ksenia2 Час назад
На что надеялся, дурень?
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580
Alex Час назад
Мозгов у него отродясь не бывало
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3k
Владимир Час назад
урод!
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