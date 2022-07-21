За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули

21-летнего уроженца Якутии задержали за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Об этом сообщили многие СМИ, а вскоре в Телеграм-каналах стали появляться видео, на которых пироман рассказывает о совершенном им преступлении.

Как выяснилось, Андрей Алексеев нуждался в деньгах и разместил в сети объявление о поисках работы. Вскоре ему написали - представившийся Альбертом мужчина предложил разовую работу, за которую пообещал заплатить 120 тысяч рублей. Якутянин согласился, однако что-то пошло не так...