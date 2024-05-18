Учёные выяснили, что пивные дрожжи могут очистить воду от свинца

Тот факт, что дрожжи сами по себе являются биологически чистыми, безвредными и биоразлагаемыми - значительное преимущество по сравнению с традиционными технологиями очистки. Теперь учёные разрабатывают концепцию очистки воды из-под крана с помощью переработанных пивных дрожжей. По их словам, такой способ обещает быть полезным для экологии, недорогим и доступным.