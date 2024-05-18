Учёные выяснили, что пивные дрожжи могут очистить воду от свинца

Учёные нашли способ использовать переработанные пивные дрожжи для очистки воды от свинца и других металлов. Дрожжи — биологически чистые, безвредные и биоразлагаемые, и это значительное преимущество по сравнению с традиционными технологиями очистки воды.
Исследователи из Массачусетского технологического института и Технологического института Джорджии, США, нашли способ использовать переработанные пивные дрожжи для очистки воды от свинца. В рамках тестов учёные поместили дрожжи в специальные гидрогелевые капсулы, которые фактически стали фильтром для воды. Ключевой процесс в такой фильтрации - биосорбция, при котором дрожжи могут быстро всасывать следы свинца и других тяжелых металлов из воды.
Тот факт, что дрожжи сами по себе являются биологически чистыми, безвредными и биоразлагаемыми - значительное преимущество по сравнению с традиционными технологиями очистки. Теперь учёные разрабатывают концепцию очистки воды из-под крана с помощью переработанных пивных дрожжей. По их словам, такой способ обещает быть полезным для экологии, недорогим и доступным.
Проект может быть особенно полезным в районах с низким уровнем доходов и высоким содержанием свинца в воде. Однако, очищать воду таким способом можно не только в домах, но и для очистки больших объемов воды на различных очистных сооружениях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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