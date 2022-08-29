В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра

«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили своё первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая. Так как скелет найден в естественной позе, исследователи надеются, что на дальнейших раскопках смогут обнаружить больше частей одного и того же динозавра.

Палеонтологи считают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад.