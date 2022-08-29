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В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра

В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра

Автор:
29 августа 2022 11:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   динозавтр   кости   находка   португалия   раскопки   ученые   фото   
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Останки обнаружили в саду за жилым домом.

Останки представителя вида самых крупных динозавров нашли в саду за жилым домом в городе Помбал. Об этом сообщает Phys.org.

Раскопки начались в 2017 году, когда владелец дома заметил фрагменты окаменелой кости у себя в саду и связался с исследователями из Лиссабонского университета. Учёные нашли на участке останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле.

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Брахиозавры были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах. Размер костей позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили своё первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая. Так как скелет найден в естественной позе, исследователи надеются, что на дальнейших раскопках смогут обнаружить больше частей одного и того же динозавра.

Палеонтологи считают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   динозавтр   кости   находка   португалия   раскопки   ученые   фото   
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Летучий Мыш Полчаса назад
Вот это рёбрышки!
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Anarasius

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