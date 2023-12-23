Останки неизвестных науке животных обнаружили в Якутии

Территория республики Саха, более известной как Якутия, простирается на площади свыше 3 миллионов квадратных километров. Зима в этом регионе России суровая и очень длинная — первый снег часто выпадает уже в сентябре, а средняя температура зимой достигает -50.
Тысячи лет назад на этой обширной территории обитали древние люди и множество видов животных, которые в настоящее время считаются вымершими. Например, на территории современной Якутии жило множество мамонтов, кости которых регулярно находят палеонтологи.
Недавно ученым удалось обнаружить ранее неизвестную стоянку древнего человека в Чурапчинском районе, возраст которого оценивается примерно в 30 тысяч лет. На этой стоянке были найдены не только кости мамонтов, львов и носорогов, но и останки неизвестных науке животных.
В настоящее время специалистам по палеонтологии не удается точно определить виды животных, к которым они принадлежат. Исходя из этого, исследователи предполагают, что эти останки могут относиться к неизвестным современной науке и уже вымершим видам животных.
Этим важным открытием поделился Альберт Протопопов, руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии.
Протопопов отметил, что обнаруженные кости относятся к неогену, позднему периоду плейстоцена. Период неогена протянулся около 20 миллионов лет, начинаясь 23 миллиона лет назад и заканчиваясь 2,58 миллиона лет назад.
"Археолог из Института археологии и этнографии СО РАН, Александр Кандыба, провел археологическую разведку, в результате которой были обнаружены артефакты, подтвержденные радиоуглеродной датировкой на 30-40 тысяч лет, соответствующие дюктайской культуре", — объяснил ученый.
Протопопов заверил, что исследования по более глубокому изучению стоянки и ее артефактов будут продолжены в следующие годы, поскольку место раскопок считается многообещающим.
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Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей