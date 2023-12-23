Останки неизвестных науке животных обнаружили в Якутии

Недавно ученым удалось обнаружить ранее неизвестную стоянку древнего человека в Чурапчинском районе, возраст которого оценивается примерно в 30 тысяч лет. На этой стоянке были найдены не только кости мамонтов, львов и носорогов, но и останки неизвестных науке животных.





В настоящее время специалистам по палеонтологии не удается точно определить виды животных, к которым они принадлежат. Исходя из этого, исследователи предполагают, что эти останки могут относиться к неизвестным современной науке и уже вымершим видам животных.



