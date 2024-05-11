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Российские ученые разработали новый материал

Российские ученые разработали новый материал

Автор:
11 мая 2024 10:45
Сообщество : Наука
Метки: Россия   металл   наука   новый материал   ученые   фуллереновая сажа   
1857
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Полученный металл обладает набором уникальных свойств. Он менее плотный, по сравнению с алюминием, обладает более высокой прочностью, чем обычные композиты и усталостная прочность выше, чем у алюминиевых сплавов.

Дело в том, что армированные волокнами полимеры (FRP) широко используются в аэрокосмической, судостроительной и автомобильной промышленности из-за их высокой удельной прочности и модуля упругости, но не устойчивы к ударным нагрузкам. Именно эту проблему удалось решить ученым из Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).


Специалисты взяли за основу волокнисто-металлические ламинаты (широко используемый класс композитов, который состоит из последовательно чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла) и добавили к нему фуллереновую сажу.


"Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе материала — фуллереновой сажи. Частицы фуллереновой сажи — дешевый и доступный материал, получаемый при сжигании графита в инертном газе и также являющийся побочным продуктом производства фуллеренов, поэтому разработку можно легко масштабировать для внедрения в промышленность", — рассказал заведующий лабораторией "Полимерные композиционные материалы" Илья Кобыхно.


Таким образом получилось создать материал, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью в сравнении с обычными композитами.


Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита.


Такой материал может применяться во многих конструкциях в транспортном и общем машиностроении. Такие исследования очень необходимы для улучшения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов и для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей для авиастроения и ракетно-космической промышленности.


Данное исследование частично финансировалось Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.


Более подробно о проведенных исследованиях можно прочесть в научном журнале ScienceDirect, в статье The effect of fullerene soot on polymer-metal adhesion in thermoplastic fiber metal.

Источник:

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Метки: Россия   металл   наука   новый материал   ученые   фуллереновая сажа   
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13  комментариев
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365
Влад 2 часа назад
Композиты - это не сплавы. И да, практически любой сплав с алюминием лучше чистого алюминия,ну,кроме электропроводности разве что.
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1k
pitsilver Полчаса назад
Судя по заголовку и содержанием статьи понимаешь что статьи пишут иногда какие то дебилы
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12k
Vampire Полчаса назад
А корпус авто слабо сделать? Или стоимость как у платины?
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62k
turyst 51 минуту назад
Ох уж эти заголовки...

Какой сплав они разработали?

Они улучшили имеющийся композит, и он стал лучше, чем некоторые сплавы алюминия.
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69k
Андрей 52 минуты назад
Так всё-таки металл, сплав или композит? Ведь это три разных по своему составу и свойствам материала.
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14k
Григорий Бабкин 56 минут назад
Это, случаем, не тот материал, из которого экспериментальные пластины для бронежилетов делали? Бутер из люминдия и керамики. Многослойный. Бронебойную пулю 7.62х54 держали.
"Спасибо" Мишке Меченому и Бене Яйцину, в серию так и не пошли.
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918
Macht Час назад
"Дело в том, что армированные волокнами полимеры (FRP)"

Армированные волокном полимеры (пластики) - это АВП! А FRP - это fibre-reinforced plastic (polymer)!
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147k
parallax Час назад
На этом думаю дело и закончится. А промышленное производство нового материала начнут японцы или китайцы. В общем как всегда.
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1k
Вир Норин Час назад
Тут главное не просрать все полимеры :)
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69
Alex Час назад
А если по честному? Давайте "но" в студию. В этом году еще не изобретали лекарство от рака и ВИЧ, решили пластинку сменить?
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3k
kca-opa 2 часа назад
Космос или война, ну может ещё Формула-1, ценник за деталь будет е...истическая
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Походу мифрил изобрели...
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