Российские ученые разработали новый материал

Полученный металл обладает набором уникальных свойств. Он менее плотный, по сравнению с алюминием, обладает более высокой прочностью, чем обычные композиты и усталостная прочность выше, чем у алюминиевых сплавов.
Дело в том, что армированные волокнами полимеры (FRP) широко используются в аэрокосмической, судостроительной и автомобильной промышленности из-за их высокой удельной прочности и модуля упругости, но не устойчивы к ударным нагрузкам. Именно эту проблему удалось решить ученым из Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Специалисты взяли за основу волокнисто-металлические ламинаты (широко используемый класс композитов, который состоит из последовательно чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла) и добавили к нему фуллереновую сажу.
"Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе материала — фуллереновой сажи. Частицы фуллереновой сажи — дешевый и доступный материал, получаемый при сжигании графита в инертном газе и также являющийся побочным продуктом производства фуллеренов, поэтому разработку можно легко масштабировать для внедрения в промышленность", — рассказал заведующий лабораторией "Полимерные композиционные материалы" Илья Кобыхно.
Таким образом получилось создать материал, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью в сравнении с обычными композитами.
Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита.
Такой материал может применяться во многих конструкциях в транспортном и общем машиностроении. Такие исследования очень необходимы для улучшения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов и для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей для авиастроения и ракетно-космической промышленности.
Данное исследование частично финансировалось Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Более подробно о проведенных исследованиях можно прочесть в научном журнале ScienceDirect, в статье The effect of fullerene soot on polymer-metal adhesion in thermoplastic fiber metal.
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Какой сплав они разработали?
Они улучшили имеющийся композит, и он стал лучше, чем некоторые сплавы алюминия.
Армированные волокном полимеры (пластики) - это АВП! А FRP - это fibre-reinforced plastic (polymer)!