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Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки"

Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки" (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: видео   побег   полиция   саранск   уаз   
1939
3
1

Но мужчину подвела никудышная маскировка и нетвердая походка.

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Метки: видео   побег   полиция   саранск   уаз   
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16  комментариев
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14k
Hairy. Час назад
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693
g789 41 минуту назад
Дверью хлопнул, когда вышел, дурачок.
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10k
Типа граф 49 минут назад
Буханка сзади легко открывается
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5k
hhwost 54 минуты назад
шел к успеху - не получилось, не фартануло...
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28k
a.fey 56 минут назад
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху бросили в "чёрный воронок".

Еще раз о пользе привычки смотреть по зеркалам.
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6k
кот базилий Час назад
Это не преступник, а просто пьянь дворовая.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
В зеркалах спалился, надо было подождать пока отъедут.
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−54
v-50 2 часа назад
какая страна, такие и менты
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ментовский беспредел! Схватили за то, что мимо пошёл, никого не трогал! Тиран боится даже простого прохожего.
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3k
Денис 2 часа назад
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Смотря за что задержали. Если за тяжкое преступление, то при попытке побега могли и оружие применить...
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