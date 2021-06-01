Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки"

На Северо-Восточном шоссе столицы Мордовии нарушитель едва не совершил побег года из полицейского УАЗа. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль застрял в пробке, каким-то образом вскрыл заднюю дверь, вышел, жестом попросил участников движения его не сдавать, засунул руки в брюки и нетвердой походкой зашагал навстречу свободе.





Однако полицейские почти сразу заметили пропажу, выскочили и задержали хитроумного преступника. И даже актерское мастерство его не спасло...