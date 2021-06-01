Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки"

Но мужчину подвела никудышная маскировка и нетвердая походка.
На Северо-Восточном шоссе столицы Мордовии нарушитель едва не совершил побег года из полицейского УАЗа. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль застрял в пробке, каким-то образом вскрыл заднюю дверь, вышел, жестом попросил участников движения его не сдавать, засунул руки в брюки и нетвердой походкой зашагал навстречу свободе.
Однако полицейские почти сразу заметили пропажу, выскочили и задержали хитроумного преступника. И даже актерское мастерство его не спасло...
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Многих пользователей Сети беспокоит, что полицейские довольно грубо обошлись с пойманным нарушителем, словно мешок закинув его обратно в кузов УАЗа. К сожалению, официальных комментариев от ГУ МВД Саранска пока не было, и за что задержан мужчина - неизвестно. Может и заслужил...
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Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху бросили в "чёрный воронок".
Еще раз о пользе привычки смотреть по зеркалам.