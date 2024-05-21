«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России

Теперь же о побеге девушки высказался её отец:

Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто ее ввёл в заблуждение, вот этот парень, - будет наказан.

Он рассказал, что знаком с бойфрендом дочери (из-за которого всё и закрутилось) и заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. Иначе девушку ждут последствия.

Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей.

А версию побега из-за того, что Лию регулярно избивали дома, он отрицает. И говорит, что раз нет доказательств, например, видео с фактами побоев, то и говорить тут не о чем.

Высказался и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, ситуацию вокруг беглянки нагнетают специально. А правозащитники, которые за неё впряглись - занимаются самопиаром.