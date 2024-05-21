FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8856 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России

«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России

Автор:
21 мая 2024 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Лия Заурбекова   бойфренд   наказание   побег   родня   родственники   
2349
3
3

И добавил, что «парень, который ввёл её в заблуждение, будет наказан».

13 мая Лия Заурбекова сбежала из Чечни и приехала в Москву. Вероятная причина побега - хотела встречаться с молодым человеком, которого не приняли её родственники.

16 мая она увидела своего отца отца при выходе из дома, позвонила в полицию и её увезли в отделение. Позже выяснилось, что родители подали заявление о розыске девушки и указали, что она несовершеннолетняя. Хотя Заурбековой 19 лет. В тот же день, к полицейскому участку, где находилась беглянка, съехалась её родня и потребовала выдать им девушку.

Это активно обсуждалось в сети.

В общем, никому Лию не отдали, а в сопровождении полицейских и правозащитников увезли в аэропорт. Вскоре она улетела из России и попросила оставить её в покое.

Теперь же о побеге девушки высказался её отец:

Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто ее ввёл в заблуждение, вот этот парень, - будет наказан.

Он рассказал, что знаком с бойфрендом дочери (из-за которого всё и закрутилось) и заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. Иначе девушку ждут последствия.

Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей.

А версию побега из-за того, что Лию регулярно избивали дома, он отрицает. И говорит, что раз нет доказательств, например, видео с фактами побоев, то и говорить тут не о чем.

Высказался и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, ситуацию вокруг беглянки нагнетают специально. А правозащитники, которые за неё впряглись - занимаются самопиаром.

О стиле, о явных и скрытых целях всех этих «озабоченных» деятелей нам уже более чем известно - побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом - ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях - это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности.

А девушка на связь больше не выходила. Вероятно, испугалась такого внимания к своей персоне. О её молодом человеке тоже ничего не слышно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Лия Заурбекова   бойфренд   наказание   побег   родня   родственники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
ПаганецЪ 38 минут назад
(С)...Уехала, как будто я ей враг...(/С)
А кто ты? Враг и есть.
(С)...заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. Иначе девушку ждут последствия...(/С)
А вот за это надо уголовку давать. По полной.
Сколько можно в СВЕТСКОМ государстве потакать этим религиознутым средневековым... нет, не людям. Или Конституция у нас уде на уровне туалетной бумаги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Wadim 3 минуты назад
это у них в порядке вещей
https://dzen.ru/a/Zg7fiBGXBhYrlPxWhttps://dzen.ru/a/Zg7fiBGXBhYrlPxW

Вечером 23 августа 2023 года в Петербурге задержали 26-летнюю Седу Сулейманову из Чечни. Полицейские пришли в квартиру, где она жила со своим партнером Станиславом Кудрявцевым. Их увезли в отделение МВД. Потом Кудрявцева отпустили, а Сулейманову повезли в аэропорт, чтобы отправить в Чечню. Полицейские сообщили, что ее подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. Сама Седа все обвинения отрицала.

С тех пор Сулейманову не видели лично ни ее друзья и близкие, ни защитники. Приехавшим в Грозный адвокатам в отделе полиции сказали, что Сулейманову привезут ближе к шести часам вечера, а затем сообщили, что ее допросили как свидетельницу по делу и передали родственникам дяде и тете.

Еще через несколько дней, 30 августа, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев показал фотографию Седы, заявив, что она находится в безопасности и ей ничего не угрожает. «Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует», написал Солтаев. На фотографии Сулейманова сидит в платке. Правозащитники из кризисной группы отмечали, что на ее шее виден «след непонятного происхождения».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 5 минут назад
Парня надо наказать? Должен принять ислам? Тут уже на пару статей. Или у нас УК не для всех? Совершеннолетний человек (девушка) стала его собственностью? Что это вообще за темные века? Я в шоке просто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Эрик Картман 10 минут назад
А нам куда бежать если вот так Джахары решат за что то наказать? Ай я яй, с заграницей то в контрах, в либерасты что ли подаваться? Этим я так понимаю будем подмахивать покуда за горло не возьмут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149k
parallax 11 минут назад
"и заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. "

Кто ты такой, чтобы указывать другим какую веру выбирать? А может твоя дочь захочеть принять христианство, буддизм или индуизм. А может она вообще хочет освободится от тараканов голове и стать атеисткой?
Не твоё это собачье дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 14 минут назад
Это называется скрепы и традиции. Жрите, вы этого хотели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Владимир 16 минут назад
Какой то тотальный бред. Живёт судя по всему с родителями, но улететь за границу деньги у нее есть, и соответственно связи какие то, ведь не в чисто поле улетела..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zhora Полчаса назад
Ну не хочет девушка жить в ауле с дикарями, отстаньте уже от неё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DumDum Полчаса назад
Пружина всё туже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Antarez Полчаса назад
Ребят, ну это патриархат, о котором вы так все мечтаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
sanchesS80 37 минут назад
Публично угрожают человеку, а Бастрыкин язык в одно место засунул и молчит. Он возбужаться может только выборочно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rom 40 минут назад
Вроде как в чужой монастырь не лезут...но все же - ну что за примитивное мышление то? Взрослый человек, сам решает, с кем быть и где быть...19 лет... "Найдем, какие то старшие найдут, парня накажут !! , принять ислам обязательно"... Что это вообще такое то??? Самим не стыдно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Antarez Rom Полчаса назад
Так это они уже лезут со своим уставом - типа парень должен принять ислам, с куя ли? Может бабе стоит выйти из ислама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 41 минуту назад
Правильно, этим делом должны не правозащитники заниматься, а прокуратура. С Бастрыкиным. Только что-то у него вечно в таких случаях возбуждение и личный контроль пропадают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Граф 42 минуты назад
тупые черные обезьяны, просто тупые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей 42 минуты назад
ОПГ в открытую рассказывает всем что они ОПГ, но...
Я что-то не очень понямаю. Они там вообщу [мат]ли? Завтра что будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Аполонов 43 минуты назад
Это надо всем чернильницам прочитать, какое у этих выродков отношение к СВОИМ женщинам, а наши любительницы черноты всё верят в восточные сказки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
banzai7 44 минуты назад
Они делают то, что им позволяет государство. Пока закон будет работать в одну сторону, будут накапливаться внутренние противоречия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Бывалый Трус 59 минут назад
Да как же так вышло, что чтобы быть в безопасности, пришлось уехать из России? Как так вышло, что оставаться в России стало опасно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RaiJu 59 минут назад
Я хз. Но как отец, я бы понял отца девушки, но ей не 12-17 лет, она взрослая женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Тупые животные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Бывалый Трус Час назад
"Высказался и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, ситуацию вокруг беглянки нагнетают специально. А правозащитники, которые за неё впряглись - занимаются самопиаром."

....уполномоченный по правам человека в Чечне... - Даже звучит смешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2949 постов (2904 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на...
Набирающие популярность в сообществах
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото)
Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Прикол#люди#история#США#факты#Юмор#собака#необычно#полиция
#фото#автомир#машина#ДТП#аварии#фильм#Автовсячина#Реакция#Китай#авария
#животные#автомобили#интересно#авто аварии#кино#кошка#кот#Пёс#забавно#мотоцикл
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги Я подарю себе себя: креативный подход к организации побегов Я подарю себе себя: креативный подход к организации побегов Пёс сбежал из дома и покатался на поезде Пёс сбежал из дома и покатался на поезде Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков

На что жалуетесь?

Вернуться