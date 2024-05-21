«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России

И добавил, что «парень, который ввёл её в заблуждение, будет наказан».
13 мая Лия Заурбекова сбежала из Чечни и приехала в Москву. Вероятная причина побега - хотела встречаться с молодым человеком, которого не приняли её родственники.
16 мая она увидела своего отца отца при выходе из дома, позвонила в полицию и её увезли в отделение. Позже выяснилось, что родители подали заявление о розыске девушки и указали, что она несовершеннолетняя. Хотя Заурбековой 19 лет. В тот же день, к полицейскому участку, где находилась беглянка, съехалась её родня и потребовала выдать им девушку.
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Это активно обсуждалось в сети.
В общем, никому Лию не отдали, а в сопровождении полицейских и правозащитников увезли в аэропорт. Вскоре она улетела из России и попросила оставить её в покое.
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Теперь же о побеге девушки высказался её отец:
Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто ее ввёл в заблуждение, вот этот парень, - будет наказан.
Он рассказал, что знаком с бойфрендом дочери (из-за которого всё и закрутилось) и заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. Иначе девушку ждут последствия.
Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей.
А версию побега из-за того, что Лию регулярно избивали дома, он отрицает. И говорит, что раз нет доказательств, например, видео с фактами побоев, то и говорить тут не о чем.
Высказался и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, ситуацию вокруг беглянки нагнетают специально. А правозащитники, которые за неё впряглись - занимаются самопиаром.
О стиле, о явных и скрытых целях всех этих «озабоченных» деятелей нам уже более чем известно - побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом - ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях - это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности.
А девушка на связь больше не выходила. Вероятно, испугалась такого внимания к своей персоне. О её молодом человеке тоже ничего не слышно.
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А кто ты? Враг и есть.
(С)...заявил, что молодой человек в обязательном порядке должен принять ислам. Иначе девушку ждут последствия...(/С)
А вот за это надо уголовку давать. По полной.
Сколько можно в СВЕТСКОМ государстве потакать этим религиознутым средневековым... нет, не людям. Или Конституция у нас уде на уровне туалетной бумаги?
https://dzen.ru/a/Zg7fiBGXBhYrlPxWhttps://dzen.ru/a/Zg7fiBGXBhYrlPxW
Вечером 23 августа 2023 года в Петербурге задержали 26-летнюю Седу Сулейманову из Чечни. Полицейские пришли в квартиру, где она жила со своим партнером Станиславом Кудрявцевым. Их увезли в отделение МВД. Потом Кудрявцева отпустили, а Сулейманову повезли в аэропорт, чтобы отправить в Чечню. Полицейские сообщили, что ее подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. Сама Седа все обвинения отрицала.
С тех пор Сулейманову не видели лично ни ее друзья и близкие, ни защитники. Приехавшим в Грозный адвокатам в отделе полиции сказали, что Сулейманову привезут ближе к шести часам вечера, а затем сообщили, что ее допросили как свидетельницу по делу и передали родственникам дяде и тете.
Еще через несколько дней, 30 августа, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев показал фотографию Седы, заявив, что она находится в безопасности и ей ничего не угрожает. «Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует», написал Солтаев. На фотографии Сулейманова сидит в платке. Правозащитники из кризисной группы отмечали, что на ее шее виден «след непонятного происхождения».
Кто ты такой, чтобы указывать другим какую веру выбирать? А может твоя дочь захочеть принять христианство, буддизм или индуизм. А может она вообще хочет освободится от тараканов голове и стать атеисткой?
Не твоё это собачье дело.
Тут полиция должна реагировать и интересоваться что это за старшие у него такие, как они решили наказать и так далее. Но это Чечня, государство в государстве бл... И потом они начинают рассказывать про расшатывание лодки, так они её сами шатают в полный рост же.
Я же не стану ее просить отказаться от ислама, например.... вот тут то и оно )))
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, которую родственники требуют вернуть, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», написал он.
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2024/664674499a79470caa9d0c1a?ysclid=lwgbvh22im741937140https://www.rbc.ru/politics/17/05/2024/664674499a79470caa9d0c1a?ysclid=lwgbvh22im741937140
Я что-то не очень понямаю. Они там вообщу [мат]ли? Завтра что будет?
Просто дикари.
....уполномоченный по правам человека в Чечне... - Даже звучит смешно.
Странно другое, уже 4 или 5 день этой истории, а никто еще перед их дон-доном не извинился...