В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто

Один из депортируемых, ходивший с тросточкой и притворявшийся хромым, внезапно рванул на выход. Рядом с терминалом Д его ожидало припаркованное такси. За ним побежал один из конвоиров, он смог зацепиться за отъезжающую машину, но скорость авто была значительной, и в итоге страж порядка упал и потерял сознание.

Видео побега преступника опубликовал Телеграм-канал "112".