В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто

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Как сообщают СМИ, в аэропорту перед отправкой в другую страну депортируемому должны были сделать тест ПЦР, однако что-то пошло не так.
Сегодня, 30 сентября, из аэропорта Внуково сбежал Александр Давитан, ранее судимый за кражу. Его и его сотоварища 1971 года рождения собирались депортировать в Грузию через Армению, а перед вылетом им должны были сделать тест на коронавирус.
Один из депортируемых, ходивший с тросточкой и притворявшийся хромым, внезапно рванул на выход. Рядом с терминалом Д его ожидало припаркованное такси. За ним побежал один из конвоиров, он смог зацепиться за отъезжающую машину, но скорость авто была значительной, и в итоге страж порядка упал и потерял сознание.
Видео побега преступника опубликовал Телеграм-канал "112".
Видео побега преступника опубликовал Телеграм-канал "112".
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Ну там по колесам пострелять, что ли.