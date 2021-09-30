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В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто

В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто (3 фото)

Автор:
30 сентября 2021 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   армения   видео   внуково   депортация   побег   полиция   
1477
3
Как сообщают СМИ, в аэропорту перед отправкой в другую страну депортируемому должны были сделать тест ПЦР, однако что-то пошло не так.

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Метки: ynews   армения   видео   внуково   депортация   побег   полиция   
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15  комментариев
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7k
sivanov1079 Час назад
А такси исчезло?
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1k
Атомный Крот 11 минут назад
Интересно, а пистолета у конвоира совсем не было?

Ну там по колесам пострелять, что ли.
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11k
Artem Полчаса назад
Армянский Сильвестр Сталлоне на минималках
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28k
Антон Полчаса назад
Во Внуково, судя по последним новостям, весело.
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9k
Andrey Полчаса назад
Это ж как хорошо в "проклятой путинской России", что больной-хромой излечился просто не желая ехать в проевропейскую Грузию? )))))
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29k
ACU900 Полчаса назад
Добился он своего. Теперь его не депортируют. Теперь его просто посадят...
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2k
Евгений Кондратьев 45 минут назад
В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на автоПосмотреть
В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто
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1k
max 53 минуты назад
Как же нагло нас [мат] эти хачи.
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7k
Позитив Час назад
Дожили, конвоиры беспомощные какие-то
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1k
Mowgley Час назад
А че он так на Родину не хотел?
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