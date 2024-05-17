FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2226 постов • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Что девушки считают в квартирах мужчин опасным звоночком

Что девушки считают в квартирах мужчин опасным звоночком

Автор:
17 мая 2024 15:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Красный флаг   в квартире   забавно   интересно   квартира мужчины   фото   
2915
13

По квартире и быту можно многое сказать о человеке. Порой даже обычные мелочи наталкивают на массу неутешительных выводов. Девушки в посте поделились красными флагами, которые их сразу смутили, когда они оказались дома у мужчин.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Красный флаг   в квартире   забавно   интересно   квартира мужчины   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 8 минут назад
У меня три щётки. Мягкая, средняя и жёсткая, чисто по приколу. Интересно, это тоже какую-нибудь тупую бабёнку отпугнёт? :)
Бардак? А у неё самой-то как, не бардак? Я был в женских комнатах, там полный треш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon 10 минут назад
Помню давно, лет 15 назад зашёл первый раз к приятелю в гости домой и тоже похвалил его за чистоту и порядок. Он ответил: так потому что один живу, зас*рать квартиру некому!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Что этим бабам нужно: в квартире грязно - грязнуля, слишком чисто - подозрительно?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
V2.Smirnov 58 минут назад
Ну вот я женат и у меня компьютер с игровой мышью, игровой клавиатурой и подсветкой. А еще мощная игровая видеокарта. Просто у меня работа с нейросетями связана. А что поделать, если качественные и мощные вещи сейчас - обязательно с геймерским вырвиглазным дизайном?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья 2 часа назад
ооо, в период аськи активно общалась с парнем несколько недель, пару раз пересекались - прогулялись по городу, пригласил в гости. Первое на что обратила внимание- одинаковая посуда на кухне, прихваточки, полотенчики- явная женская рука. Но шок вызвало следующее: в одной из комнат было все для новорожденного- коляска, кроватка, памперсы, бутылочки в упаковке. На мой вопрос начал что-то мямлить о том, что сестра готовится к родам и это все пока у него. Я конечно посмеялась и свалила, все равно никаких планов на счет него не было. Потом он мне написал, что ему стыдно (ВНИМАНИЕ!) передо мной.... у него жена в больнице уже месяц, трудные роды, что-то там с ребенком. Вот тут я охренела знатно и так стало мне жаль эту незнакомую девушку, и так противно от этого парня. Мгновенный блок. Спустя годик, кстати, я их встретила с коляской. На вид это не было счастливой семьей. Паренек знатно очканул, а я прошла мимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 2 часа назад
А просто готовился человек к приходу дамы - не вариант?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1689 постов (1641 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73923



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
АвтоВсячина
АвтоВсячина
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#ДТП#история#полиция#Ynews#факты#Жизнь#необычно
#в мире#Прикол#люди#аварии#забавно#интересное#новости#Китай#криминал#исследование
#животные#автомир#интересно#авто аварии#Юмор#Спорт#кот#Автовсячина#кино#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) "Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки "Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки "Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века "Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь "Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений "Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

На что жалуетесь?

Вернуться