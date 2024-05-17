Что девушки считают в квартирах мужчин опасным звоночком

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По квартире и быту можно многое сказать о человеке. Порой даже обычные мелочи наталкивают на массу неутешительных выводов. Девушки в посте поделились красными флагами, которые их сразу смутили, когда они оказались дома у мужчин.
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Бардак? А у неё самой-то как, не бардак? Я был в женских комнатах, там полный треш