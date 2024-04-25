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"Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века

"Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века

Автор:
25 апреля 2024 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: девушка 21 века   девушки   забавно   интересно   смешно   суть женщин   фото   
1002
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В соцсетях есть аккаунт, который якобы ведёт типичная девушка 21 века. Авторы собрали в картинках и фразах всю суть женщин и проблем современного мира. Больше всего постов про комфорт, деньги, отношения. Но ведь это как раз то, что беспокоит большинство?

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Метки: девушка 21 века   девушки   забавно   интересно   смешно   суть женщин   фото   
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4  комментария
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27k
сеньор Леонсио 41 минуту назад
Комментарий к фото
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Никогда не понимал осуждение требований к партнёру. Но это приходит лишь с возрастом, когда понимаешь, что и сам выставляешь определенные требования. И на самом деле подобная открытость лишь на руку, понимаешь с кем не надо связываться.
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7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Перестань засирать сайт!
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6k
Дмитрий ! 40 минут назад
Такой только в дурке место. Ещё и пишет "за ним"...деревня.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1639 постов (1594 в горячем)

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