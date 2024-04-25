"Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века

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В соцсетях есть аккаунт, который якобы ведёт типичная девушка 21 века. Авторы собрали в картинках и фразах всю суть женщин и проблем современного мира. Больше всего постов про комфорт, деньги, отношения. Но ведь это как раз то, что беспокоит большинство?
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