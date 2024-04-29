"Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

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Считается, что мужчина - в любом возрасте жених. А вот у девушек есть определённый "срок". В соцсетях подняли тему о том, что с женщины с 18 до 21 года лучше всего подходят для отношений. как, почему и зачем - эти ответы ищите в нашем посте.
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3. Кто-то даже после 35 не стремится заводить семью (это касается как женщин, так и мужчин)
4. Девушки рассказали, что им вступать в отношения с большой разницей в возрасте тоже нет никакого удовольствия
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