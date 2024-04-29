"Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

Считается, что мужчина - в любом возрасте жених. А вот у девушек есть определённый "срок". В соцсетях подняли тему о том, что с женщины с 18 до 21 года лучше всего подходят для отношений. как, почему и зачем - эти ответы ищите в нашем посте.