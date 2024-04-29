FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6376 постов • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

"Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

Автор:
29 апреля 2024 15:54
Сообщество : Истории
Метки: возраст   вступать в брак   забавно   интересно   отношения   пары   соцсети   фото   
1031
14

Считается, что мужчина - в любом возрасте жених. А вот у девушек есть определённый "срок". В соцсетях подняли тему о том, что с женщины с 18 до 21 года лучше всего подходят для отношений. как, почему и зачем - эти ответы ищите в нашем посте.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: возраст   вступать в брак   забавно   интересно   отношения   пары   соцсети   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
КВТИУ-80 47 минут назад
А ежель такая?...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1650 постов (1602 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72947



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#в мире#мигранты#интересно#ребенок
#история#Россия#животные#интересное#полиция#новости#фильм
#забавно#люди#Юмор#кино#Индия#шоу бизнес#актер
"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки "Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки "Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах "Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах "Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века "Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века "Начал подкатывать к бывшей девушке друга": нормально ли начинать такие отношения "Начал подкатывать к бывшей девушке друга": нормально ли начинать такие отношения "За ребёнка платим с мужем пополам": пары рассказали про раздельный и совместный бюджеты "За ребёнка платим с мужем пополам": пары рассказали про раздельный и совместный бюджеты

На что жалуетесь?

Вернуться