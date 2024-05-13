18 записок от родителей, которые никогда не забудут повзрослевшие дети

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А помните времена, когда родители давали наставления и выкатывали нам список дел, который нужно было исполнить? Прошли годы, но всё-таки приятно и мило вспоминать общение с мамами и папами через подобные записки.
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А какие самые трогательные послания оставляли вам родители?
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Максимум планомерно бы перекладывал хлам с места на место :)