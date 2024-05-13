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18 записок от родителей, которые никогда не забудут повзрослевшие дети

18 записок от родителей, которые никогда не забудут повзрослевшие дети

Автор:
13 мая 2024 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   записка от мамы   записка от папы   записки   интересно   фото   
1412
19

А помните времена, когда родители давали наставления и выкатывали нам список дел, который нужно было исполнить? Прошли годы, но всё-таки приятно и мило вспоминать общение с мамами и папами через подобные записки.

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А какие самые трогательные послания оставляли вам родители?


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Метки: забавно   записка от мамы   записка от папы   записки   интересно   фото   
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3  комментария
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33k
Владимир 38 минут назад
Комментарий к фото
На сыночка, не размножайся.
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37k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
По последнему - я бы просто всё перерыл :) без уборки :)
Максимум планомерно бы перекладывал хлам с места на место :)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1672 поста (1625 в горячем)

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