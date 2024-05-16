В Дуврском замке нашли дверь с солдатскими граффити XVIII века

На двери 1790-х годов в Дуврском замке (Англия) обнаружены интереснейшие рисунки, нацарапанные солдатами во время угрозы вторжения французских войск. Найдено около 50 граффити.
Дуврский замок, расположенный на берегу пролива Па-де-Кале между Францией и Великобританией, всегда занимал стратегически важное положение на острове и считался «Ключом к Англии».
Найденная дверь датируется 1790-ми годами. Она была найдена на верхнем этаже башни Святого Иоанна в Дуврском замке. Солдаты размещались здесь во время угрозы вторжения наполеоновских войск.
Наряду с жуткими сценами повешения, на двери также начертаны даты, в том числе 1789 год — год Французской революции.
Также можно отметить детальное изображение одномачтового парусного корабля, скорее всего, восьмипушечного катера — быстроходного судна, которое использовалось Королевским флотом, государственной налоговой службой, а также контрабандистами и каперами.
Удивительная находка будет выставлена в рамках новой экспозиции «Дуврский замок в осаде», во время которой будут открыты северные оборонительные сооружения замка, включая подземные туннели георгианских времен.
Замок претерпел значительные изменения в 1970-х годах, когда нависла угроза французского вторжения. Поскольку в нем размещались тысячи солдат, необходимо было построить новые казармы и создать новые позиции для защиты от пушечного огня.
Башню Святого Иоанна должны были охранять от 6 до 12 человек. Во время дежурства заскучавшие солдаты использовали свои сомнительные художественные таланты, орудуя ножами и, возможно, штыками.
На двери можно увидеть еще несколько дат: 1798 год — период реконструкции — и 1855 год, когда планировались изменения в башне Святого Иоанна.
На ней есть по меньшей мере девять изображений повешенных. На одном из них осужденный одет в мундир и шляпу-двууголку (бикорн).
Еще один любопытный символ, изображающий бокал или потир, над которым возвышается замысловатый крест, может быть изображением христианского святого причастия.
После обнаружения дверь сняли с башни Иоанна, чтобы защитить и сохранить ее для будущих поколений. Эксперты также тщательно удалили слои краски с декоративной поверхности двери, а затем дерево было очищено, тонировано и обработано.
«Поднявшись по лестнице на верхний этаж башни Святого Иоанна и увидев эти замечательные надписи на двери, мы сделали удивительное открытие, — сказал Пол Паттисон, старший историк по недвижимости из English Heritage. — Эти граффити позволяют заглянуть в сознание солдат, особенно в столь напряженный период времени. В результате надвигающейся угрозы войны из-за Ла-Манша Дувр превратился в оживленный улей: корабли заполняли гавань, а цветные военные мундиры постоянно присутствовали в замке и городе. Что делает эту дверь таким необычным объектом, так это то, что она является редким и ценным примером того, как обычный человек оставляет свой след в истории; будь то просто для того, чтобы убить время, или для того, чтобы его запомнили».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Есть надписи на русском языке... (почти (с)