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В Дуврском замке нашли дверь с солдатскими граффити XVIII века

В Дуврском замке нашли дверь с солдатскими граффити XVIII века

Автор:
16 мая 2024 12:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: XVIII век   Ynews   Дувр   Дуврский замок   Па-де-Кале   граффити   историческая ценность   музейный экспонат   находка   
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На двери 1790-х годов в Дуврском замке (Англия) обнаружены интереснейшие рисунки, нацарапанные солдатами во время угрозы вторжения французских войск. Найдено около 50 граффити.

Дуврский замок, расположенный на берегу пролива Па-де-Кале между Францией и Великобританией, всегда занимал стратегически важное положение на острове и считался «Ключом к Англии».


Найденная дверь датируется 1790-ми годами. Она была найдена на верхнем этаже башни Святого Иоанна в Дуврском замке. Солдаты размещались здесь во время угрозы вторжения наполеоновских войск.

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Наряду с жуткими сценами повешения, на двери также начертаны даты, в том числе 1789 год — год Французской революции.

Также можно отметить детальное изображение одномачтового парусного корабля, скорее всего, восьмипушечного катера — быстроходного судна, которое использовалось Королевским флотом, государственной налоговой службой, а также контрабандистами и каперами.

Удивительная находка будет выставлена в рамках новой экспозиции «Дуврский замок в осаде», во время которой будут открыты северные оборонительные сооружения замка, включая подземные туннели георгианских времен.

Замок претерпел значительные изменения в 1970-х годах, когда нависла угроза французского вторжения. Поскольку в нем размещались тысячи солдат, необходимо было построить новые казармы и создать новые позиции для защиты от пушечного огня.


Башню Святого Иоанна должны были охранять от 6 до 12 человек. Во время дежурства заскучавшие солдаты использовали свои сомнительные художественные таланты, орудуя ножами и, возможно, штыками.

На двери можно увидеть еще несколько дат: 1798 год — период реконструкции — и 1855 год, когда планировались изменения в башне Святого Иоанна.


На ней есть по меньшей мере девять изображений повешенных. На одном из них осужденный одет в мундир и шляпу-двууголку (бикорн).

Еще один любопытный символ, изображающий бокал или потир, над которым возвышается замысловатый крест, может быть изображением христианского святого причастия.

После обнаружения дверь сняли с башни Иоанна, чтобы защитить и сохранить ее для будущих поколений. Эксперты также тщательно удалили слои краски с декоративной поверхности двери, а затем дерево было очищено, тонировано и обработано.


«Поднявшись по лестнице на верхний этаж башни Святого Иоанна и увидев эти замечательные надписи на двери, мы сделали удивительное открытие, — сказал Пол Паттисон, старший историк по недвижимости из English Heritage. — Эти граффити позволяют заглянуть в сознание солдат, особенно в столь напряженный период времени. В результате надвигающейся угрозы войны из-за Ла-Манша Дувр превратился в оживленный улей: корабли заполняли гавань, а цветные военные мундиры постоянно присутствовали в замке и городе. Что делает эту дверь таким необычным объектом, так это то, что она является редким и ценным примером того, как обычный человек оставляет свой след в истории; будь то просто для того, чтобы убить время, или для того, чтобы его запомнили».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: XVIII век   Ynews   Дувр   Дуврский замок   Па-де-Кале   граффити   историческая ценность   музейный экспонат   находка   
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4  комментария
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8k
Пуриц Жорж 56 минут назад
Какое то не правильное солдатское графити. У меня в армии другое рисовали
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
как в школе играли в тетрадках на уроках)
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23
дядя Митя 36 минут назад
Не будет нормальный, даже времен Французской революции, солдат на эту ерунду время тратить! А вот бабу голую нарисовать - это да!
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23k
Слепой Пью 49 минут назад
В общественном наглийском туалете
Есть надписи на русском языке... (почти (с)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1847 постов (1762 в горячем)

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