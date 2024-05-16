В Дуврском замке нашли дверь с солдатскими граффити XVIII века

После обнаружения дверь сняли с башни Иоанна, чтобы защитить и сохранить ее для будущих поколений. Эксперты также тщательно удалили слои краски с декоративной поверхности двери, а затем дерево было очищено, тонировано и обработано.

«Поднявшись по лестнице на верхний этаж башни Святого Иоанна и увидев эти замечательные надписи на двери, мы сделали удивительное открытие, — сказал Пол Паттисон, старший историк по недвижимости из English Heritage. — Эти граффити позволяют заглянуть в сознание солдат, особенно в столь напряженный период времени. В результате надвигающейся угрозы войны из-за Ла-Манша Дувр превратился в оживленный улей: корабли заполняли гавань, а цветные военные мундиры постоянно присутствовали в замке и городе. Что делает эту дверь таким необычным объектом, так это то, что она является редким и ценным примером того, как обычный человек оставляет свой след в истории; будь то просто для того, чтобы убить время, или для того, чтобы его запомнили».