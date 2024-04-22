За затонувшем средневековом корабле найден ящик для боеприпасов

Тщательное исследование затонувшего корабля «Грипсхунден» позволило обнаружить множество новых находок: сведения о боевых платформах военных кораблей и уникальный оружейный сундук эпохи позднего Средневековья.
Исследование проводилось в сотрудничестве с подводными археологами из Университета Сёдерторна и CEMAS/Института археологии и древней культуры Стокгольмского университета.
«Грипсхунден» (также известный как «Грифон» или «Грифон-гончая») был флагманским кораблем короля Дании Иоганна I (1481—1513), правителя Кальмарской унии. В 1495 году датский военный корабль «Грипсхунден» затонул у берегов Швеции. Затонувшее судно было обнаружено в 1970-х годах дайверами-любителями, но до 2000 года о нем не было известно исследователям.
Последние полевые работы на затонувшем корабле проводились в мае прошлого года.
Исследовательская группа под руководством профессора Йохана Рённби из Университета Сёдерторна и кандидата наук Рольфа Варминга из Стокгольмского университета использовала подводные камеры и фотограмметрические 3D-технологии для осмотра и документирования дополнительных частей останков корабля.
Среди основных результатов исследования — обнаружение деревянного оружейного сундука, анализ кольчуг и лучшее понимание надстройки корабля.
Исследование сундука стало одним из самых значительных открытий, сделанных во время последнего погружения. Сделав фотографии высокого разрешения, исследователи определили его содержимое. Это Zeuglade, ящик для хранения и производства боеприпасов, который, как мы знаем из иллюстраций того времени, часто сопровождал армии на полях сражений.
«Содержимое сундука сильно проржавело, но, похоже, состоит из нескольких различных предметов, расположенных внутри большой корки из проржавевшего железа. В корке есть несколько острых кремневых осколков, которые можно интерпретировать как часть боеприпасов для канистровой дроби... В северной половине останков можно выделить два продолговатых куска свинцовой пластины с отверстиями по краю (предположительно для облегчения процесса литья) и как минимум три каменные формы для свинцовых пуль разных калибров. Формы предназначались для изготовления пуль для ручного огнестрельного оружия, такого как пистолет, а также для огнестрельного оружия более крупного калибра, возможно, аркебуз или небольших казнозарядных орудий», — пишут исследователи.
Сундук и его содержимое, вероятно, принадлежали немецким наёмникам, которые находились на борту, когда затонул «Грипсхунден». Это, несомненно, важный артефакт средневековой военной техники.
Исследователи определили значительную часть надстройки корабля, которая сохранилась, несмотря на то, что брёвна были расколоты и разбросаны по морскому дну, составив карту брёвен на месте крушения. Это может дать важные сведения о том, как выглядела надстройка и, следовательно, о военных возможностях корабля.
В дополнение к водолазным работам было проведено исследование ранее найденных фрагментов кольчуг. В сотрудничестве с профессором Керстин Лиден из Лаборатории археологических исследований Стокгольмского университета исследователи обнаружили, что кольчужное плетение имеет несколько нитей и способов изготовления, что говорит о том, что оно неоднократно ремонтировалось. Подобные доспехи могли вмещать до 150 000 колец, судя по размеру сохранившихся колец.
Во время предыдущих погружений под руководством профессора Йохана Рённби были найдены средневековое огнестрельное оружие и питьевая кружка, и исследования показывают, что корабль, скорее всего, был построен в южных Нидерландах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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