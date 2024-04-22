За затонувшем средневековом корабле найден ящик для боеприпасов

Исследование сундука стало одним из самых значительных открытий, сделанных во время последнего погружения. Сделав фотографии высокого разрешения, исследователи определили его содержимое. Это Zeuglade, ящик для хранения и производства боеприпасов, который, как мы знаем из иллюстраций того времени, часто сопровождал армии на полях сражений.

«Содержимое сундука сильно проржавело, но, похоже, состоит из нескольких различных предметов, расположенных внутри большой корки из проржавевшего железа. В корке есть несколько острых кремневых осколков, которые можно интерпретировать как часть боеприпасов для канистровой дроби... В северной половине останков можно выделить два продолговатых куска свинцовой пластины с отверстиями по краю (предположительно для облегчения процесса литья) и как минимум три каменные формы для свинцовых пуль разных калибров. Формы предназначались для изготовления пуль для ручного огнестрельного оружия, такого как пистолет, а также для огнестрельного оружия более крупного калибра, возможно, аркебуз или небольших казнозарядных орудий», — пишут исследователи.

Сундук и его содержимое, вероятно, принадлежали немецким наёмникам, которые находились на борту, когда затонул «Грипсхунден». Это, несомненно, важный артефакт средневековой военной техники.

Исследователи определили значительную часть надстройки корабля, которая сохранилась, несмотря на то, что брёвна были расколоты и разбросаны по морскому дну, составив карту брёвен на месте крушения. Это может дать важные сведения о том, как выглядела надстройка и, следовательно, о военных возможностях корабля.