Учёные отсканировали более 13 000 экспонатов и создали 3D-музей позвоночных животных

С 2017 по 2023 год участники проекта oVert провели сканирование более половины представителей всех земноводных, рептилий, рыб и млекопитающих в США (всего в проекте заявлено порядка 20 000 экспонатов). В исследовательской работе говорится, что, хотя им удалось получить большинство образцов амфибий и рептилий, вряд ли они добьются большего прогресса в отношении птиц и млекопитающих из-за отсутствия доступных образцов в США.

«Музеям постоянно приходится лавировать, — говорит Дэвид Блэкберн, ведущий главный исследователь проекта oVert и куратор герпетологии в Музее Флориды. — С одной стороны, они хотят защитить экспонаты, с другой — чтобы ими пользовались люди. oVert — это способ уменьшить износ экспонатов и одновременно расширить доступ к ним, и это следующий логический шаг в реализации миссии музейных коллекций».

В некоторых случаях сделать трехмерную визуализацию существа было проще простого, но в других случаях участникам проекта пришлось применить свою изобретательность, чтобы получить более полную картину.