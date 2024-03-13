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Британцы обнаружили глубокий колодец под своим домом во время ремонта

Британцы обнаружили глубокий колодец под своим домом во время ремонта

Автор:
13 марта 2024 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Вот это ДА   Вот это подарок   и такое бывает   находка   неожиданная находка   старый колодец   
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Жительница Далтона-ин-Фернесс (графство Камбрия, Великобритания) Луиза Уотсон рассказала о том, что во время строительства пристройки к кухне рабочие нашли под ее домом старый колодец глубиной 7 метров и диаметром 1 метр. Находка была очень неожиданной!


Резервуар обнаружился под старой постройкой рядом с 130-летней террасой. Верхняя часть облицованного кирпичом колодца, закрытая тяжелая шиферной плитой, была найдена примерно в полуметре под поверхностью земли.


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Когда колодец открыли и спустили в него камеру, то выяснилось, что внутри столб кристально чистой воды около двух метров высотой.


Некоторые любители фильмов ужасов убеждали Луизу Уотсон в необходимости держать старый колодец надежно прикрытым, опасаясь, что из него может вылезти призрачная девушка, как в фильме 2002 года «Звонок».


Но хозяйке дома очень понравилось, как выглядит колодец, и его старомодная облицовка. Поэтому она превратила его в элемент дизайна для своей новой кухни — накрыла его стеклянной крышкой так, чтобы можно было заглянуть внутрь.


«Внутри он абсолютно прекрасен. Мы были потрясены, так как думали, что внутри все будет грязным, но он прекрасно сохранился, — говорит Луиза. — Мы подумали, что там могут быть сокровища или тело. Некоторые люди говорят, что были бы очень напуганы, если бы под их домом находился колодец, а некоторые говорят: "Никогда не смотрите «Звонок»". Мне повезло, я редко смотрю фильмы, особенно ужасы, поэтому меня это не беспокоит. Теперь мы сделали из колодца прекрасную картину. Мы добавили три светильника и сделали прочное стекло, чтобы по нему можно было ходить».



Луиза Уотсон рассказала, что они с мужем начали работы по расширению задней части своего дома в прошлом году. Трехместный коттедж, построенный ранее для шахтеров, добывающих железную руду, занимали ее свекры, а десять лет назад в него переехали супруги с 11-летним сыном.


Но когда в августе строители копали фундамент для новой части дома, они наткнулись на странную каменную плиту под старым навесом. А потом Луизе позвонил муж и сообщил, что они обнаружили водяной колодец, простирающийся глубоко под их участком.


«Мы живем в этом доме уже десять лет. Мой муж жил здесь в детстве со своей семьей — они прожили здесь около 25-30 лет, и никто из нас даже не подозревал, что здесь есть этот колодец. Очевидно, что его кто-то спрятал».


«Поблизости нет никакого ручья, вода стекает по стенам и просто питается от естественного уровня грунтовых вод. Я заказала на Amazon тестовые наборы, чтобы проверить щелочность воды, и она оказалась совсем не похожей на водопроводную — мы были поражены. Мы подумали, а не сделать ли нам собственный водопровод, но, выяснив, что для начала нужно около 5 000 фунтов стерлингов, решили отказаться от этой идеи».


«Когда-то в этом районе, где позже построили дома, находились фермерские угодья, — говорит Луиза. — Поэтому мы предполагаем, что колодец здесь остался с тех времен, но это не точно. В общем, меня очень заинтересовала наша находка, хотелось бы узнать историю этого колодца».


В любом случае семья Луизы Уотсон в восторге от необычного украшения своей кухни со стеклянным «глазком».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Вот это ДА   Вот это подарок   и такое бывает   находка   неожиданная находка   старый колодец   
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Shtoppi Полчаса назад
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