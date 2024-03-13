Британцы обнаружили глубокий колодец под своим домом во время ремонта

Некоторые любители фильмов ужасов убеждали Луизу Уотсон в необходимости держать старый колодец надежно прикрытым, опасаясь, что из него может вылезти призрачная девушка, как в фильме 2002 года «Звонок».

Но хозяйке дома очень понравилось, как выглядит колодец, и его старомодная облицовка. Поэтому она превратила его в элемент дизайна для своей новой кухни — накрыла его стеклянной крышкой так, чтобы можно было заглянуть внутрь.