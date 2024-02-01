На канадское побережье выбросило неизвестное затонувшее судно

«Это великое, великое событие, — говорит Нил Берджесс, президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора. — Если это дуб, бук или другие твердые породы дерева, то это свидетельствует о том, что судно было сделано не здесь, на Ньюфаундленде, а, скорее всего, в Европе. Существуют базы данных о кораблекрушениях, в которых мы можем найти то, что было зарегистрировано как произошедшее в районе мыса Рэй».

Он подозревает, что судно было освобождено и поднялось со дна в результате эрозии береговой линии и тропического шторма, который обрушился на район, повредив более 100 домов.

Для оценки и сохранения затонувшего судна к нему была направлена команда местных специалистов.

Но они работают не в ногу со временем, поскольку международное внимание, которое привлекло судно, уже привело к изъятию артефактов с затонувшего корабля. Кроме того, есть опасения, что судно может затянуть морским льдом или унести обратно в глубины во время сильного ветра.

В Кейп-Рэй проживает около 350 человек, и раньше он находился на судоходном маршруте с высокой загруженностью.