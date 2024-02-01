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На канадское побережье выбросило неизвестное затонувшее судно

На канадское побережье выбросило неизвестное затонувшее судно

Автор:
01 февраля 2024 12:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Канада   Обломки кораблекрушений   выбросило на берег   затонувшее судно   кораблекрушение   находка   старый корабль   
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Охотник за птицами заметил останки 25-метрового судна у берегов Ньюфаундленда. По мнению экспертов, затонувшее в XIX веке судно было выброшено на берег во время недавнего посттропического шторма.


Призрачное судно появилось у берегов мыса Рэй на побережье Ньюфаундленда и, как полагают, было выброшено посттропическим штормом «Фиона».


25-метровый корабль был замечен местным охотником за птицами Гордоном Блэкмором. Впервые он обратил внимание на большую тень, маячившую под волнами, 20 января.



«Это удивительно, другого слова не подберешь, — сказал 21-летний Блэкмор. — Мне просто интересно, смогут ли узнать название корабля, сколько ему лет и были ли на нем потерянные души».


Предполагается, что судно относится к XIX веку, поскольку в его конструкции использовались деревянные штифты. Длина судна позволяет предположить, что оно могло быть больше шхуны, однако о его происхождении известно не так много.


«Это великое, великое событие, — говорит Нил Берджесс, президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора. — Если это дуб, бук или другие твердые породы дерева, то это свидетельствует о том, что судно было сделано не здесь, на Ньюфаундленде, а, скорее всего, в Европе. Существуют базы данных о кораблекрушениях, в которых мы можем найти то, что было зарегистрировано как произошедшее в районе мыса Рэй».


Он подозревает, что судно было освобождено и поднялось со дна в результате эрозии береговой линии и тропического шторма, который обрушился на район, повредив более 100 домов.


Для оценки и сохранения затонувшего судна к нему была направлена команда местных специалистов.

Но они работают не в ногу со временем, поскольку международное внимание, которое привлекло судно, уже привело к изъятию артефактов с затонувшего корабля. Кроме того, есть опасения, что судно может затянуть морским льдом или унести обратно в глубины во время сильного ветра.


В Кейп-Рэй проживает около 350 человек, и раньше он находился на судоходном маршруте с высокой загруженностью.


Считается, что побережье Ньюфаундленда завалено останками тысяч кораблей, которые время от времени выбрасывает на берег.


Среди местных жителей, которые отчаянно пытаются узнать историю этого места, ходят разные догадки. Страница сообщества Cape Ray стала форумом для обмена предположениями и морскими знаниями со всего мира.


Житель острова Берт Осмонд взял на себя обязанность ежедневно следить за затонувшим судном, сообщается на странице. На фотографиях видно, как он и другие жители обвязали корабль веревкой, чтобы не дать ему уплыть.


«Эта история облетела весь мир, и мы надеемся, что сможем защитить затонувшее судно, чтобы официальные лица могли задокументировать его, — написала Энн Осмонд на странице. — Мы хотим поблагодарить Берта за то, что он ежедневно следил за этим кусочком истории, а также всех остальных, кто помогал и приносил веревки, чтобы закрепить его».


Это не первый случай всплытия старого судна. В марте 2023 года жительница Массачусетса наткнулась на останки затонувшего в 1884 году корабля на пляже спустя 140 лет после того, как он погиб во время чудовищного шторма на пути в Бостон.


А в Великобритании после сильных штормов в прибрежном городе Корнуолл нашелся затонувший корабль — спустя 130 лет после того, как ушел на дно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Канада   Обломки кораблекрушений   выбросило на берег   затонувшее судно   кораблекрушение   находка   старый корабль   
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6  комментариев
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Kostick 2 часа назад
сначала перевели с английского на немецкий, а уж потом на русский. польского, как промежуточного не было, нет "штифт курва".
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котегRUS 9 минут назад
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52k
Aleksandr Полчаса назад
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9k
vasilykopkov 54 минуты назад
"Великое событие", ну да...
За время существования человечества на дно отправилось, по самым приблизительным оценкам, более миллиона судов.
Даже сейчас тонет и пропадает без вести примерно 350-400 судов в год.
Это вам не античная галера, а просто кусок шхуны, каких утонуло много тысяч.
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