Мистер Дудл пришёл к успеху

Сенсация интернет-искусства Сэм Кокс, также известный как Мистер Дудл, за два года целиком разрисовал свой дом чёрно-белыми рисунками. Теперь британскому граффитисту разрешили заполнить своими работами экспозиционное пространство музея Холберна в Бате.
На выставке, которая открывается 3 мая, будут представлены работы из личных скетчбуков Мистера Дудла, начиная с подросткового возраста, а также новые объемные инсталляции.
Графический стиль Мистера Дудла, в основном характеризующийся черными чернилами на белом фоне, создает мир причудливых существ и антропоморфных форм — с помощью чернильных ручек и аэрозольной краски он причудливо сплетает то, что описывает как «граффити-спагетти».
«Моим намерением всегда было создать универсальный язык дудлов, который мог бы заинтересовать и привлечь людей со всего мира», — говорит художник.
Мистер Дудл начал приобретать известность в мире искусства в 2015 году, и с тех пор интерес к его работам стремительно растет.
Его прорыв произошел в 2017 году, когда он открыл магазин Mr Doodle в Восточном Лондоне. Неожиданно видео в соцсетях, на котором он рисует на белых стенах, полу и потолке, за неделю посмотрели 46 миллионов раз.
Затем последовали коллаборации с Fendi, Puma, Adidas и Samsung, выгодные заказы и даже выпуск трусов-боксеров в стиле Mr Doodle. Его работы стали популярны в Азии, и к декабрю 2020 года его крупные работы продавались по цене до 800 000 фунтов стерлингов за штуку.
В октябре 2022 года мистер Дудл попал в мировые заголовки, когда открыл особняк в Кенте, в котором он провел последние два года, работая по 16 часов в день и рисуя на каждом сантиметре поверхности. Он создал дом, который является произведением искусства.
«Я немного нервничал, но очень гордился тем, что создал, — сказал он. — Но даже если только одному человеку в мире это понравится, если это тронет его, я буду счастлив».
Выставка мистера Дудла в музее Холберна будет представлена во всей постоянной коллекции музея, временно заменив ряд картин и декоративных предметов нарисованными холстами и трехмерными скульптурами, вдохновленными окружающей обстановкой.
Предполагается, что эти новые работы откроют диалог между исторической коллекцией музея и характерным стилем рисования Мистера Дудла, позволяя посетителям увидеть эти произведения искусства в совершенно новом контексте.
Рисунки-дудлы появятся и в остальных частях здания, в неожиданных местах, в том числе в лифте и вдоль окон кафе.
Выставка также выйдет за пределы города — Мистер Дудл создал новые работы, которые займут несколько главных улиц Бата, в том числе на Юнион-стрит, рядом со знаменитой римской баней.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы представить широкий и разнообразный спектр художественных практик, — сказал Крист Стивенс, директор музея Холберна. — И я рад, что мы стали первым музеем в стране, представившим необычный мир Мистера Дудла».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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