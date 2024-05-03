Мистер Дудл пришёл к успеху

Мистер Дудл начал приобретать известность в мире искусства в 2015 году, и с тех пор интерес к его работам стремительно растет.

Его прорыв произошел в 2017 году, когда он открыл магазин Mr Doodle в Восточном Лондоне. Неожиданно видео в соцсетях, на котором он рисует на белых стенах, полу и потолке, за неделю посмотрели 46 миллионов раз.