Преступники поневоле: бану сасан и их безропотные безмолвные подручные

«У грабителя с собой кремневый камень и свеча размером с мизинец. Он зажигает свечу и прикрепляет её к спине черепахи», – пишет английский историк Клиффорд Эдмунд Босворт в своей книге «Средневековый исламский преступный мир: Banū Sāsān в арабском обществе и литературе». «Затем черепаху вводят через пролом в дом, и она медленно ползёт вокруг, освещая дом и его содержимое».

Черепаха также помогала, пугая всех, кто находился в доме. Крик заставил бы воров отказаться от задуманного.

Бану сасан обучали не только черепах, но и других животных, в том числе обезьян. Этих сообразительных приматов учили делать жест «салам» – мусульманский акт благочестия, молиться и плакать, как человек. Знаменитый средневековый сирийский арабский писатель и учёный Джамаль аль-Дин ʿАбд аль-Рахим аль-Джаубари был свидетелем того, как такая обезьяна, одетая в самые роскошные одежды, прибыла в мечеть на пятничную молитву на муле с седлом, украшенным золотом.