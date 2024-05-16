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Преступники поневоле: бану сасан и их безропотные безмолвные подручные

Преступники поневоле: бану сасан и их безропотные безмолвные подручные

Автор:
16 мая 2024 12:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Животное   восток   грабитель   группировка   дрессировка   история   обезьяна   персия   сообщество   черепаха   
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Представители таинственного полумифического сообщества под названием бану сасан были известны тем, что обращали животных в преступников.

Никто не может похвастаться такой изобретательностью, как грабитель, который стремится ограбить и не попасться. Печатная пресса, телепередачи, сериалы, информация в Сети – это кладезь проверенных интересных приёмов, откуда грамотный воришка в любом случае почерпнёт для себя что-то полезное.

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Но вот в Средние века, когда преступники не могли обратиться к накопленному мудрыми предшественниками опыту, они опирались на свой собственный. Порой очень креативный.

Так, грабители в Персии XII века нашли себе самого маловероятного на роль помощника сообщника в виде черепахи. Четвероногое панцирное выполняло одну из самых важных задач в ограблении – давало старт делу.

Для преступников группы, известной как Banū Sāsān («Дети Сасана»),  черепаха играла решающую роль. Как только двери выбранного дома вскрывались, черепаха со свечой на спине медленно вплывала в дом.

По легенде, это прозвище восходит к имени родоначальника 4-й династии персидских царей Сасанидов. Согласно этой легенде, Сасан в юности был изгнан отцом Бахманом, отправился в горы к курдам, где собирались бездомные бродяги, и стал их предводителем.

«У грабителя с собой кремневый камень и свеча размером с мизинец. Он зажигает свечу и прикрепляет её к спине черепахи», – пишет английский историк Клиффорд Эдмунд Босворт в своей книге «Средневековый исламский преступный мир: Banū Sāsān в арабском обществе и литературе». «Затем черепаху вводят через пролом в дом, и она медленно ползёт вокруг, освещая дом и его содержимое».

Черепаха также помогала, пугая всех, кто находился в доме. Крик заставил бы воров отказаться от задуманного.

Бану сасан обучали не только черепах, но и других животных, в том числе обезьян. Этих сообразительных приматов учили делать жест «салам» – мусульманский акт благочестия, молиться и плакать, как человек. Знаменитый средневековый сирийский арабский писатель и учёный Джамаль аль-Дин ʿАбд аль-Рахим аль-Джаубари был свидетелем того, как такая обезьяна, одетая в самые роскошные одежды, прибыла в мечеть на пятничную молитву на муле с седлом, украшенным золотом.

По словам дрессировщиков обезьяны, на самом деле это существо было человеком, принцем, которого жена заколдовала, чтобы изменить его внешность. Жена подозревала, что принц влюблён в другую, и наложила заклятие. Чтобы вернуть себе человеческий облик, принц должен был заплатить 100 000 золотых, но ему не хватило 10 000. Тогда дрессировщик обратился к зрителям с просьбой о помощи. И кратчайшие сроки собрал нужную сумму с доверчивых растроганных байкой зрителей.

Сегодня термин «бану сасан» в переводе с персидского означает просто «нищий». Но, согласно аль-Джаубари, любой человек, который практиковал обман и хитрость, должен был считаться членом племени изгоев.

Для большинства жизнь в обмане и насилии была сознательным выбором. Членов племени связывала не религия и не кровь, а коллективное неприятие норм и ценностей общества.

Происхождение племени бану сасан трудно определить, так как оно, по-видимому, представляло собой конгломерат различных этнических и языковых групп. В группировку входили фокусники, факиры, дрессировщики, нищие, которые представлялись инвалидами, странствующими артистами и т.д. Этот цех был известен по всему Среднему и Ближнему Востоку. Возможно, самым важным аспектом бану сасан являлось их неприятие ценностей оседлого общества.

Подплемена воров формировались в соответствии с используемыми ими методами взлома; уловки бану сасан часто передавались из поколения в поколение. В то время как «туннельные» воры (ашаб ан-нугиб ва-ль-катари) проникали в дома, проламывая стены, «разбойники» (аль-лусис аль-хаджамин) просто совершали набеги на легкодоступные дома, унося всё, что хотели и находили. Помимо черепах, персидские грабители также использовали голубей и кошек, чтобы убедиться, что дом, который планируется ограбить, пуст.

Какими бы фантастическими ни казались эти вороватые животные, это правда. Что интересно, косвенным доказательством служит сказка «Аладдин и чудесная лампа», где домашняя обезьянка Абу обучена обманывать людей и помогать Аладдину грабить, отнимая у них еду, деньги и другие ценности.

Оглядываясь назад, можно предположить, что персонаж Абу – не плод исключительно воображения, а навеян четвероногими сообщниками средневекового персидского разбойничьего сообщества.

Образ жизни бану сасан вдохновил многих средневековых писателей на то, чтобы изобразить их в поэзии, пикаресках, пьесах и в «Тысяче и одной ночи».

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Животное   восток   грабитель   группировка   дрессировка   история   обезьяна   персия   сообщество   черепаха   
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17
S.P.Q.R. 11 минут назад
"Представители таинственного полумифического сообщества"

Чего там таинственного, все фотографы с обезьянками на пляжах так умеют.
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7k
Максим 5 минут назад
Чиво-чиво? Группировка сасу банан?
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
"Что интересно, косвенным доказательством служит сказка «Аладдин и чудесная лампа», где домашняя обезьянка Абу обучена обманывать людей"
Обезьяна Абу - чисто диснеевский персонаж, в оригинальной сказке про Аладдина её нет...
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Gatsby
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