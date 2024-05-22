Умница Джим Ки

Планета населена не только людьми, но и тысячами других удивительных созданий, способных поразить самого образованного и эрудированного человека.
Конечно, иногда истории о талантах братьев наших меньших несколько приукрашены, но определённо заставляют нас, считающих себя венцами творения, задуматься.
Этот персонаж претендует на звание самой умной лошади на свете.
Красавчик Джим Ки был знаменитой лошадью, удивлявшей публику своими талантами на рубеже двадцатого века. Джим умел читать и писать, разменивать деньги, считать «числа меньше тридцати» и приводить отрывки из Библии, «где упоминается лошадь».
Лошадь принадлежала доктору Уильяму Ки – бывшему рабу, ветеринару-самоучке и продавцу лекарств и обучена им. Хотя Красавчик Джим пользовался бешеной популярностью везде, где его знали, он стал знаменитостью во многом благодаря продвижению менеджера Альберта Роджерса.
Президент Уильям МакКинли увидел выступление Красавчика Джима Ки на выставке в Теннесси и заявил: «Это самое удивительное и увлекательное выступление, которое я когда-либо видел». Президент также отметил, что это пример того, чего можно добиться «добротой и терпением». Ведь владелец ни разу в жизни не ударил коня, чтобы добиться от него желаемого результата.
В течение девяти лет Красавчик Джим Ки не только выступал по всей стране перед многочисленными зрителями на выставках, всемирных ярмарках, в школах и других местах, но и стал очень успешным защитником животных.
Став звездой номер один в кассовых сборах страны, Джим Ки активизировал всемирное движение в защиту животных, сделав фразу «будьте добры к животным» идеалом для всех, вдохновив 2 миллиона детей пообещать никогда не быть жестокими со своими питомцами. Это было огромным достижением и колоссальным толчком для зарождающегося гуманистического движения.
Доктор Ки скончался в 1909 году в возрасте 76 лет. Красавчик Джим вышел на пенсию в 1907 году и умер в 1912.
Его могила находится в поле прямо за частным домом, куда останки были перенесены в 1967 году c территории домовладения Уильяма Ки в соседнем Шелбивилле, штат Теннесси. Здесь также установлен памятник в честь Ки и Альберта Роджерса – промоутера Красавчика Джима Ки, ставший символом доброго отношения к животным.
Источник:
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