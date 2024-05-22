FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16887 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Умница Джим Ки

Умница Джим Ки

Автор:
22 мая 2024 13:31
Сообщество : Животные
Метки: Джим Ки   Животное   Уильям Ки   гуманизм   дрессировка   конь   лошадь   талант   умение   уникальность   
911
7

Планета населена не только людьми, но и тысячами других удивительных созданий, способных поразить самого образованного и эрудированного человека.

Конечно, иногда истории о талантах братьев наших меньших несколько приукрашены, но определённо заставляют нас, считающих себя венцами творения, задуматься.

×

Этот персонаж претендует на звание самой умной лошади на свете.

Красавчик Джим Ки был знаменитой лошадью, удивлявшей публику своими талантами на рубеже двадцатого века. Джим умел читать и писать, разменивать деньги, считать «числа меньше тридцати» и приводить отрывки из Библии, «где упоминается лошадь».

Лошадь принадлежала доктору Уильяму Ки – бывшему рабу, ветеринару-самоучке и продавцу лекарств и обучена им. Хотя Красавчик Джим пользовался бешеной популярностью везде, где его знали, он стал знаменитостью во многом благодаря продвижению менеджера Альберта Роджерса.

Президент Уильям МакКинли увидел выступление Красавчика Джима Ки на выставке в Теннесси и заявил: «Это самое удивительное и увлекательное выступление, которое я когда-либо видел». Президент также отметил, что это пример того, чего можно добиться «добротой и терпением». Ведь владелец ни разу в жизни не ударил коня, чтобы добиться от него желаемого результата.

В течение девяти лет Красавчик Джим Ки не только выступал по всей стране перед многочисленными зрителями на выставках, всемирных ярмарках, в школах и других местах, но и стал очень успешным защитником животных.

Став звездой номер один в кассовых сборах страны, Джим Ки активизировал всемирное движение в защиту животных, сделав фразу «будьте добры к животным» идеалом для всех, вдохновив 2 миллиона детей пообещать никогда не быть жестокими со своими питомцами. Это было огромным достижением и колоссальным толчком для зарождающегося гуманистического движения.

Доктор Ки скончался в 1909 году в возрасте 76 лет. Красавчик Джим вышел на пенсию в 1907 году и умер в 1912.

Его могила находится в поле прямо за частным домом, куда останки были перенесены в 1967 году c территории домовладения Уильяма Ки в соседнем Шелбивилле, штат Теннесси. Здесь также установлен памятник в честь Ки и Альберта Роджерса – промоутера Красавчика Джима Ки, ставший символом доброго отношения к животным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Джим Ки   Животное   Уильям Ки   гуманизм   дрессировка   конь   лошадь   талант   умение   уникальность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2458 постов (2195 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге...
32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России
32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России
Набирающие популярность в сообществах
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Китайские компании научились создавать память HBM
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#интересно#Автовсячина#аварии#кошка#Юмор#роль#США
#в мире#автомир#Прикол#кино#фильм#ДТП#факты#истории#конфликт#Реакция
#люди#животные#история#полиция#кот#авто аварии#Разное#съемка#забавно#интересное
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM Конь-всезнайка Умный Ганс Конь-всезнайка Умный Ганс Дремлющие котики Дремлющие котики Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности Памятник на Фарли Маунт – знак любви и преданности Чарльз Трипп – пример стойкости и таланта Чарльз Трипп – пример стойкости и таланта

На что жалуетесь?

Вернуться