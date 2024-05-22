Умница Джим Ки

Став звездой номер один в кассовых сборах страны, Джим Ки активизировал всемирное движение в защиту животных, сделав фразу «будьте добры к животным» идеалом для всех, вдохновив 2 миллиона детей пообещать никогда не быть жестокими со своими питомцами. Это было огромным достижением и колоссальным толчком для зарождающегося гуманистического движения.

Доктор Ки скончался в 1909 году в возрасте 76 лет. Красавчик Джим вышел на пенсию в 1907 году и умер в 1912.