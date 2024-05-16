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В Москве умер главный кремлёвский художник Сергей Андрияка

В Москве умер главный кремлёвский художник Сергей Андрияка

Автор:
16 мая 2024 12:09
Сообщество : Искусство
Метки: Москва   Сергей Андрияка   картины   народный художник России   натюрморт   пейзаж   художник-акварелист   
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Одному самых талантливых живописцев страны было 65 лет.

Один из ведущих живописцев страны, народный художник России, академик Российской Академии художеств и педагог Сергей Андрияка скончался на 66-ом году жизни. О трагическом событии сообщила проректор Академии акварели и изящных искусств Наталья Курбатова. Причины смерти живописца не уточняются, однако некоторые СМИ пишут, что Андрияка последние годы боролся с раком кишечника.

Андрияку называют главным художником Кремля, на стенах комнат и коридоров которого висят более двухсот картин живописца.

Сергей Андрияка родился в Москва 14 июля 1958 года. С раннего детства рисованию его обучал отец — заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка. В 1983 году, после окончания факультета живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова, он вступил Союз художников СССР. В 1996 году получил звание заслуженного художника России.

Живописец Сергей Анрияка — участник множества российских и зарубежных выставок (их было более пятисот). Работы российского живописца знают по всему миру. Его картины находятся не только в Кремле, но и в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Помимо прочего, Андрияка — организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. За годы преподавания живописец успел вырастить себе смену из талантливых художников.

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Метки: Москва   Сергей Андрияка   картины   народный художник России   натюрморт   пейзаж   художник-акварелист   
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849
DuckTales Час назад
Жаль, крутой был дядька
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14k
The Joker 6 минут назад
От чего помер то, вроде не старый...
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4k
RaiJu 46 минут назад
Реально талант был
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Burzum
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  • 2099 постов (2108 в горячем)
Лесник
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