Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян»

По мнению судьи, это противоправно.
В России уже давно назрела огромная проблема приезжих специалистов. Некоторые гости ведут себя так вызывающе, что россиянам приходится объяснять им, где они находятся. В связи с этим в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений стали появляться вакансии с пометкой «только для славян».
Работодатели ищут сотрудников славянской внешности, с безупречным знанием русского языка. Однако, как выяснилось, это незаконно. Солнцевский районный суд Москвы признал вакансии «только для славян» запрещенными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
В суде постановили, что вакансии, в которых содержится фраза «только для славян» противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства. Действия лиц, которые разместили такие объявления, стоит считать преступными. По мнению суда, таких работодателей можно даже наказать, заведя на них уголовное дело по ст. 136 УК РФ. Ранее Дорогомиловский суд Москвы решил, что такие объявления являются дискриминацией.
Согласно ст. 136 УК РФ, в стране запрещена дискриминация гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Наказание за нарушение закона - до 5 лет лишения свободы.
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Сдам квартиру, тем кто подходит, а тем кто не подходит, не сдам.
Ни один гастарбайтер по этим критериям не пройдёт, но и судье не к чему будет придраться.
Я такого "спеца" на работу не возьму.
«Только для древлян»
«Только для кривичей»
«Половцам и печенегам не беспокоить»
Накидываем варианты
«Только любителям пива под свиной шашлычок»
Люди то всё равно будут нанимать только людей которых они считают подходящими, а теперь просто будут приходить например на собеседование азиаты просто тратить своё время (хотя если было бы указано что нужны славяне они бы не тратили), по тому что им будут просто говорить "Нуууу вы нам не подходите извините"