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Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян»

Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян»

Автор:
13 мая 2024 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   СУД   закон   интересное   мигранты   славяне   только славянам   фото   
1956
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По мнению судьи, это противоправно.

В России уже давно назрела огромная проблема приезжих специалистов. Некоторые гости ведут себя так вызывающе, что россиянам приходится объяснять им, где они находятся. В связи с этим в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений стали появляться вакансии с пометкой «только для славян».
Работодатели ищут сотрудников славянской внешности, с безупречным знанием русского языка. Однако, как выяснилось, это незаконно. Солнцевский районный суд Москвы признал вакансии «только для славян» запрещенными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суде постановили, что вакансии, в которых содержится фраза «только для славян» противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства. Действия лиц, которые разместили такие объявления, стоит считать преступными. По мнению суда, таких работодателей можно даже наказать, заведя на них уголовное дело по ст. 136 УК РФ. Ранее Дорогомиловский суд Москвы решил, что такие объявления являются дискриминацией.

Согласно ст. 136 УК РФ, в стране запрещена дискриминация гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Наказание за нарушение закона - до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Москва   СУД   закон   интересное   мигранты   славяне   только славянам   фото   
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33  комментария
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3k
Yus Час назад
Пущай ка этот суд едет в пиндосию и целует в жопу BLM. Моя квартира, кому хочу, тому и сдаю.
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241
Андрей Маркин 3 минуты назад
Правильно понимаю, что все АНАЛОГИЧНЫЕ формулировки также противоправны? То есть объявление: «В суши-бар требуются сотрудники с азиатской внешностью». Также нарушает ст. 136 УК РФ?
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8k
rutt 14 минут назад
Хорошо, данную проблему можно решить конкретизировав требование к жильцу: русским, удмуртам, башкирам, или ещё конкретней: русским москвичам, потомственным калужанам, пермякам во втором поколении
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783
Dober Полчаса назад
Простите, но мы сдаём квартиру только славянам, а вы Стасян ©
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17k
куджо Полчаса назад
После 22 мой город превращается чуркенобад, с женами детьми на машинах в магазинах на улицах, видимо в это время проверок нет. Нет не опасно по части поаедения претензий нет просто их так много словно я в Ташкенте.
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415
_Vasiliy_ Полчаса назад
Таким я б тем более не сдал!
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1k
mosfan Полчаса назад
В объявлении писать:
Сдам квартиру, тем кто подходит, а тем кто не подходит, не сдам.
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29k
ПаганецЪ 36 минут назад
Судей на мыло!
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147k
parallax 37 минут назад
Пусть пишут - ищу работника с хорошими знаниями российской истории и профессиональной терминологии.
Ни один гастарбайтер по этим критериям не пройдёт, но и судье не к чему будет придраться.
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37k
БамбарбияКиргуду 40 минут назад
С эвропой вроде не дружим,а черножопых как в британии.
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15k
Александр 42 минуты назад
Ну что вы развели опять?! "Пускаю только крещёных". Вот пусть Суд с РПЦ разбирается!))
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37k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
RLM.
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17k
Kostick 51 минуту назад
оспаде, один хрен большинство жилья через посредников сдаётся, пусть это жульё риэлторское крутится. а так, в объяве фраза - "владелец квартиры вправе отказать в сдаче, без объяснения причин". и ни один суд не доипьотсо. это право, выбирать кому сдавать, а кому нет. т.к. частная собственность. как и гонять мастурбеков с детских площадок, если они принадлежат тсж, например.
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33k
Владимир 57 минут назад
Ну да, важная проблема. Вместо того, что бы решать проблемы с однушками, в которых целыми аулами прописываются, они докопались до слов в объявлении. Так хозяин строчку уберет, но увидит ценного иностранного специалиста и откажется с ним сотрудничать, только и всего.
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18k
GROMOZEKA 59 минут назад
На какую предлагается заменить?
«Только для древлян»
«Только для кривичей»
«Половцам и печенегам не беспокоить»
Накидываем варианты
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11k
Garpia121 Час назад
Тоже мне проблема. Добавить пункт в перечень требований, " на собеседовании, написать резюме на русском языке от руки".
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14k
Copycat Час назад
Идиоты)

Люди то всё равно будут нанимать только людей которых они считают подходящими, а теперь просто будут приходить например на собеседование азиаты просто тратить своё время (хотя если было бы указано что нужны славяне они бы не тратили), по тому что им будут просто говорить "Нуууу вы нам не подходите извините"
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7k
Lexx Час назад
"Только для славян" заменить на "черножопых не беспокоиться".
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18k
ron Час назад
"Сдаю квартиру хорошим друзьям. Подружиться со мной можно по тел.777-77-77 или при личной встрече.". Дискриминация из-за пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения исключена.
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9k
Alex Час назад
И и пусть сами черножопых нанимают
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11k
MakDag Час назад
А почему у нас в конституционном суде еще нет таджиков?! Это вопиющая дискриминация!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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