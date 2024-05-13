Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян»

В суде постановили, что вакансии, в которых содержится фраза «только для славян» противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства. Действия лиц, которые разместили такие объявления, стоит считать преступными. По мнению суда, таких работодателей можно даже наказать, заведя на них уголовное дело по ст. 136 УК РФ. Ранее Дорогомиловский суд Москвы решил, что такие объявления являются дискриминацией.

Согласно ст. 136 УК РФ, в стране запрещена дискриминация гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Наказание за нарушение закона - до 5 лет лишения свободы.