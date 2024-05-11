В Москве девочка-подросток провалилась в вентиляционную шахту заброшенного здания. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.
ЧП произошло 11 мая в недостроенном здании в районе Фили-Давыдково – на улице Давыдковская.
Компания ребят пришла в недостроенное здание вечером, как они сказали позже "чтобы пофотографироваться".
15-летняя девочка сделала неосторожный шаг и провалилась в шахту с высоты 11-го этажа. Остальные дети не пострадали.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, надеялись достать юную москвичку живой, но она получила травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудникам МЧС пришлось пробивать стену и короб вентиляции, чтобы добраться до тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», делом занимаются СК и прокуратура.
Как сообщает MSK1.ru, Давыдковская заброшенная больница — это недостроенное здание, расположенное в районе Фили-Давыдково. МЧС хотело соорудить «Московский филиал Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова». Клинику начали строить в 2011 году, но так и не достроили из-за разногласий между МЧС России и «Главмосстроем».
Место стало популярным среди любителей заброшенных объектов, что уже приводило к несчастным случаям. 29 июня 2017 года 17-летняя девушка, гулявшая по крыше, также, по неосторожности, упала в вентиляционную шахту. Она выжила, но травма привела к ампутации голени. После этого случая на территории больницы заделали бреши в заборе, но, по последним свидетельствам сталкеров, здание никто так и не охраняет.
Источник:
- В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину
- В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны
- Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой
- Полиция задержала вандалов, испортивших в Москве новый поезд метро
- «Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно
Ceйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю пoдpaбoткy, a сeйчaс дoмa eсть aбсoлютнo нeчeгo. Oт гoлoдa пoчти тepяю сoзнaниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгpaмм кapтoшки.
Eсли oстaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или нoмep тeлeфoнa). В этoм слyчae oстaвьтe свoи кoнтaкты в личных сooбщeниях. Я вepнy 100%!
Пoпoлнитe, пoжaлyйстa, нoмep тeлeфoнa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс нoмepa тeлeфoнa y oпepaтopa или пo CБП)
Зapaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчeскoe спaсибo.
Больше мы там не гуляли - обделались со страху знатно.
Эх, было время...
А кто обвиняемый?
Потом уже в ходе следствия появляются подозреваемые, которые могут стать обвиняемыми после составления обвинительного акта.
По факту смерти из-за неестественных причин открывается дело - дальше будет видно.