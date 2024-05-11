В Москве девочка-подросток погибла, упав в вентиляционную шахту заброшенного здания



Место стало популярным среди любителей заброшенных объектов, что уже приводило к несчастным случаям. 29 июня 2017 года 17-летняя девушка, гулявшая по крыше, также, по неосторожности, упала в вентиляционную шахту. Она выжила, но травма привела к ампутации голени. После этого случая на территории больницы заделали бреши в заборе, но, по последним свидетельствам сталкеров, здание никто так и не охраняет.