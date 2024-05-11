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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1414 постов • 59 подписчиков подписаться
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В Москве девочка-подросток погибла, упав в вентиляционную шахту заброшенного здания

В Москве девочка-подросток погибла, упав в вентиляционную шахту заброшенного здания

Автор:
11 мая 2024 20:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   безопасность   вентиляционная шахта   заброшка   подростки   стройка   
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В Москве девочка-подросток провалилась в вентиляционную шахту заброшенного здания. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло 11 мая в недостроенном здании в районе Фили-Давыдково – на улице Давыдковская.

Компания ребят пришла в недостроенное здание вечером, как они сказали позже "чтобы пофотографироваться".

15-летняя девочка сделала неосторожный шаг и провалилась в шахту с высоты 11-го этажа. Остальные дети не пострадали.

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Спасатели, прибывшие на место происшествия, надеялись достать юную москвичку живой, но она получила травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудникам МЧС пришлось пробивать стену и короб вентиляции, чтобы добраться до тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», делом занимаются СК и прокуратура.

Как сообщает MSK1.ru, Давыдковская заброшенная больница — это недостроенное здание, расположенное в районе Фили-Давыдково. МЧС хотело соорудить «Московский филиал Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова». Клинику начали строить в 2011 году, но так и не достроили из-за разногласий между МЧС России и «Главмосстроем».


Место стало популярным среди любителей заброшенных объектов, что уже приводило к несчастным случаям. 29 июня 2017 года 17-летняя девушка, гулявшая по крыше, также, по неосторожности, упала в вентиляционную шахту. Она выжила, но травма привела к ампутации голени. После этого случая на территории больницы заделали бреши в заборе, но, по последним свидетельствам сталкеров, здание никто так и не охраняет.

Источник:

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Метки: Москва   безопасность   вентиляционная шахта   заброшка   подростки   стройка   
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14  комментариев
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Франц Лефорт Час назад
Ну что тут сказать. Очень жаль девочку,правда очень жаль. И мои соболезнование родителям не помогут. И дело не в селфи для соцсетей. Это данность с которой я не знаю как бороться! Потому что в детстве где мы только не лазили ! Стройки, заброшки,зпборы....И это в советские времена. К сожалению это было, есть и будет.....
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−2
Игорь 13 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, бoльшe нeгдe...

Ceйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю пoдpaбoткy, a сeйчaс дoмa eсть aбсoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoдa пoчти тepяю сoзнaниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгpaмм кapтoшки.

Eсли oстaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или нoмep тeлeфoнa). В этoм слyчae oстaвьтe свoи кoнтaкты в личных сooбщeниях. Я вepнy 100%!

Пoпoлнитe, пoжaлyйстa, нoмep тeлeфoнa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс нoмepa тeлeфoнa y oпepaтopa или пo CБП)

Зapaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчeскoe спaсибo.
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25k
sanchesS80 14 минут назад
Гуляли с другом по заброшке уже почти ночью. Он свалился в шахту лифта, я был на шаг сзади, просто повезло. Правда всего со второго этажа грохнулся и очень повезло, что подвал заброшки этой был затоплен. Плюхнулся в воду. Я его вытащил кое как и домой. (был бы один - сидел бы там, пока кто-нибудь не услышал бы)
Больше мы там не гуляли - обделались со страху знатно.
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721
DuckTales Час назад
Сколько же мы в детстве по забросам и недостроям полазили ...
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3k
Роман 2 часа назад
"Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»"
А кто обвиняемый?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1478 постов (1406 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100486



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