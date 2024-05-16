Таинственный подземный вход рядом с пирамидой Хеопса озадачил археологов

Исследователи использовали георадар в долине Западного кладбища Гизы и обнаружили L-образную аномалию, которая оказалась входом в камеру под землей. В захоронении покоятся останки царя Хуфу, по заказу которого была построена легендарная пирамида, членов его семьи и высокопоставленных чиновников, что позволяет предположить, что под песками может скрываться еще одна элитная гробница.

L-образное сооружение находится на глубине до 1,8 м под поверхностью и заполнено песком, что, по мнению исследователей, было сделано намеренно после его возведения, чтобы заблокировать вход в основную камеру гробницы, расположенную еще на 9 метров ниже.