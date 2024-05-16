Таинственный подземный вход рядом с пирамидой Хеопса озадачил археологов

Археологи с помощью георадара обнаружили некие строения под поверхностью земли возле Великой пирамиды Гизы. Это может быть доселе неизвестная гробница, скрывающаяся под песками.
Исследователи использовали георадар в долине Западного кладбища Гизы и обнаружили L-образную аномалию, которая оказалась входом в камеру под землей. В захоронении покоятся останки царя Хуфу, по заказу которого была построена легендарная пирамида, членов его семьи и высокопоставленных чиновников, что позволяет предположить, что под песками может скрываться еще одна элитная гробница.
L-образное сооружение находится на глубине до 1,8 м под поверхностью и заполнено песком, что, по мнению исследователей, было сделано намеренно после его возведения, чтобы заблокировать вход в основную камеру гробницы, расположенную еще на 9 метров ниже.
Конструкция, вызывающая аномалии, может быть вертикальными стенами из известняка или шахтами, ведущими к гробнице, предполагают учёные в своей работе. Однако отмечают, что для определения ее истинной принадлежности потребуется дальнейшее исследование.
Помимо радара, археологи также использовали метод, называемый томографией электрического сопротивления (ERT). Он позволяет составить карту геологических вариаций. Сооружения были обнаружены в «пустой зоне», где не было никаких видимых строений и в основном была ровная земля с уплотненным песком на поверхности.
С помощью сканеров было определено, что L-образная конструкция имеет длину около 10 метров и ширину около 15 метров. А вторая структура имеет размер 10 метров по всему периметру и может представлять собой смесь песка и гравия или даже полость.
Исследователи предположили, что это может быть мастаба — подземная прямоугольная гробница с плоской крышей, обычно построенная из известняка или глинобитных кирпичей. В ней есть вертикальная шахта, соединенная с подповерхностной камерой, говорится в исследовании.
«Большинство таких объектов погребено под вскрышным песчаным грунтом, и определить их точное местоположение с поверхности непросто, — пишут авторы в своей работе. — В таких условиях их местоположение можно определить с помощью методов неглубокой геофизической разведки».
Ведущий автор исследования Мотоюки Сато, профессор Центра изучения Северо-Восточной Азии при Университете Тохоку в Японии, уверен, что обнаруженные сооружения не являются природным явлением, поскольку «их форма слишком четкая».
Высота Великой пирамиды составляет более 146 метров, а длина каждой стороны основания — около 230 метров, что делает ее самым большим рукотворным сооружением на Земле. Две меньшие пирамиды были построены позже: одна — для Хафре, четвертого из восьми царей IV династии, а другая — для Менкаура, пятого царя IV династии. Хуфу был вторым царем 4-й династии.
И до сих пор древнеегипетские пирамиды продолжают открывать новые тайны.
В марте 2023 года ученые обнаружили скрытый коридор, спрятанный глубоко внутри Великой пирамиды, с помощью эндоскопической камеры и техники, называемой космической мюонной радиографией.
Ученые составили карту отверстия, подтвердив, что оно имеет 9 метров в длину и 2 метра в ширину.
По словам Мостафы Вазири, главы Высшего совета по древностям Египта, оно находится под или в другой, пока еще не обнаруженной камере или помещении.
Считается, что пять комнат над погребальной камерой царя в другой части пирамиды также были построены для перераспределения веса массивной конструкции. Возможно, у фараона была не одна погребальная камера, добавил Вазири.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сухов такой взрывает проход.
Бандиты такие. А вон в полу километре пргремел взыв. Берем коней и через минуту там уже будем.
Сухов даже трусы подтянуть не успеет.
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в основном, археологи озадачены тем, как новые открытия вписать в существующую модель истории, иначе их открытия будут похерены и забыты ))