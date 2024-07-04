Наскальные рисунки в Венесуэле могут раскрыть следы исчезнувшей культуры

Венесуэльские археологи обнаружили 20 неизвестных ранее мест наскальной живописи, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Эти рисунки, найденные в национальном парке Канайма, — артефакты «новой, ранее неизвестной культуры», заявил руководитель исследовательской группы Хосе Мигель Перес-Гомес из Университета Симона Боливара в Каракасе.
Наскальные рисунки, выполненные в красном пигменте, включают геометрические мотивы (точки, крестики, звезды, линии), а также стилизованные изображения листьев и человеческих фигур. Некоторые образы были вырезаны в камне (петроглифы).
Цель создания этих рисунков остается загадкой. «Мы не можем знать мысли людей, живших несколько тысячелетий назад, но эти знаки определенно имели ритуальное значение», — предположил Перес-Гомес. Они могли быть связаны с рождением, болезнями, обновлением природы или охотой. Места наскальной живописи, вероятно, «были значимы в ландшафте, как сегодня для людей значимы церкви».
Точный возраст рисунков пока неизвестен, но есть предположения, что им примерно 4000 лет (по аналогии с похожими наскальными рисунками в Бразилии). Однако Перес-Гомес считает, что венесуэльские находки могут оказаться более древними.
Национальный парк Канайма — это огромный парк размером с Бельгию, включающий в себя леса и горную местность. Одна из его самых известных достопримечательностей — водопад Анхель, самый высокий водопад на суше в мире.
По словам Переса-Гомеса, парк мог стать «нулевой точкой», центром возникновения этой загадочной культуры, а затем она распространилась по таким отдаленным регионам, как Амазонка, Гвиана и даже южная Колумбия, где есть наскальные рисунки, похожие на недавно найденные в Венесуэле.
Во время исследований в 20 местах наскальной живописи были найдены черепки керамики и каменные орудия. Чтобы подтвердить их принадлежность создателям рисунков, необходимы дальнейшие исследования. Ожидается, что в результате продолжения работ в национальном парке Канайма будет обнаружено еще больше загадочных наскальных изображений.
Результаты исследования были представлены на конгрессе по доисторической археологии «Новые миры — новые идеи» в Италии в июне 2023 года. Статья, посвященная одному из мест наскальной живописи, была опубликована в журнале Rock Art Research в ноябре 2023 года.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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