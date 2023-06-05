Недалеко от Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века

Все курганы, обнаруженные на Нетергемптон-роуд, были выровнены веками сельскохозяйственной деятельности и поэтому остались только в виде канав, но, к счастью, сохранились десять захоронений и три кучи кремационного пепла.

Наше кладбище состоит примерно из двадцати или более курганов, которые простираются от самого края Харнема на дне долины Наддер, вверх и через прилегающий меловой склон на северной окраине ландшафта Крэнборн-Чейз. Курганы расположены небольшими группами — либо парами, либо группами по шесть или около того — и мы пока раскопали только пять из них. По крайней мере, три наших кургана многоступенчатые: два были существенно расширены, а один начинался со слегка овальной формы рва, который позже был заменен почти круглым рвом.

Овальная форма предполагает, что этот последний курган мог быть первоначально построен в период британского неолита (4100–2500 лет до н.э.). В его центре находилась братская могила с останками взрослых и детей — такие групповые захоронения встречаются редко, и оно обязательно будет подвергнуто радиоуглеродному датированию. В кургане были обнаружены еще две могилы, в обеих из которых находились захоронения кубков, которые, вероятно, были созданы в начале бронзового века.