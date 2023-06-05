Недалеко от Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века

На окраине Харнема, пригорода Солсбери, должны были строить новый жилой комплекс. Однако исследовательские археологические раскопки обнаружили на месте запланированного строительства остатки огромного кладбища с курганами, которому может быть от 3500 до 4000 лет.
Уилтшир хорошо известен своими курганами бронзового века, особенно теми, которые сохранились в ландшафте Стоунхенджа, объекта Всемирного наследия, и на меловых землях Крэнборн-Чейз. Напротив, мало что известно о подобных местах, которые существовали ближе к средневековому городу Солсбери.
Однако строительство нового жилого комплекса компанией Вистри на Нетергемптон-роуд, на окраине Харнема, южного пригорода Солсбери, дало возможность обнаружить некоторые остатки крупного круглого курганного кладбища и его ландшафта.
Учёные полагают, что круглые курганы были построены в период неолита. Они состоят из центрального захоронения, насыпи и окружающего рва. Их размер составляет от 10 до 50 метров в диаметре, в среднем 20—30 метров. Земляные укрепления также различаются: есть «курганы-колокольни» с большими центральными насыпями, есть «дисковые курганы» с небольшими центральными насыпями и внешними валами, а также есть «курганы-пруды» с ложбинами по центру.
Все курганы, обнаруженные на Нетергемптон-роуд, были выровнены веками сельскохозяйственной деятельности и поэтому остались только в виде канав, но, к счастью, сохранились десять захоронений и три кучи кремационного пепла.
Наше кладбище состоит примерно из двадцати или более курганов, которые простираются от самого края Харнема на дне долины Наддер, вверх и через прилегающий меловой склон на северной окраине ландшафта Крэнборн-Чейз. Курганы расположены небольшими группами — либо парами, либо группами по шесть или около того — и мы пока раскопали только пять из них. По крайней мере, три наших кургана многоступенчатые: два были существенно расширены, а один начинался со слегка овальной формы рва, который позже был заменен почти круглым рвом.
Овальная форма предполагает, что этот последний курган мог быть первоначально построен в период британского неолита (4100–2500 лет до н.э.). В его центре находилась братская могила с останками взрослых и детей — такие групповые захоронения встречаются редко, и оно обязательно будет подвергнуто радиоуглеродному датированию. В кургане были обнаружены еще две могилы, в обеих из которых находились захоронения кубков, которые, вероятно, были созданы в начале бронзового века.
В неолитических ямах обнаружили целую коллекцию рогов благородного оленя. Это был очень ценный материал, из которого изготавливали ручные кирки и другие инструменты, гребни и булавки, оружие, ритуальные предметы. Специалисты по костям животных осмотрят их, чтобы увидеть, есть ли какие-либо заметные следы преднамеренной поломки или признаки износа. Тогда проще будет определить, для какой цели использовались найденные артефакты.
В одной из частей участка раскопок были найдены руины и артефакты, относящиеся к саксонскому периоду (он длился примерно с 400 г. н. э. до конца первого тысячелетия). К ним относятся руины здания, частично затопленного, обработанные бревна, которые хорошо сохранились в результате затопления, осколки керамики, железные лезвия ножей.
Также археологи нашли возделываемую террасу («линчет»), которая относится к периоду британского железного века (750 г. до н. э. - 43 г. н. э.), что относительно редко встречается в Уилтшире, и участок поселения от позднего бронзового века до железного века, состоящий из более чем 240 ям. Ямы в основном использовались как мусорные, хотя некоторые из них могли использоваться для хранения зерна злаков; материал, извлеченный из этих ям, предоставит доказательства того, как жило это сообщество и как люди обрабатывали землю.
Археологи раскопали также большое количество образцов поздненеолитической керамики, которая известная как «рифлёная посуда». Этот тип керамики возник в различных поселениях на Оркнейских островах у северо-восточного побережья Шотландии около 3000 г. до н. э., а затем получил более широкое распространение в Великобритании и Ирландии. Это также тип керамики, которую использовали строители Стоунхенджа и огромных ограждений из хенджа Даррингтон-Уоллс и Эйвбери.
Были найдены и другие артефакты позднего неолита — три наклонных наконечника стрел, раковина морского гребешка, небольшая кремневая пила и загадочный глиняный шар неизвестного назначения.
В настоящее время раскопки в Нетергемптоне подходят к концу и археологи начнут проводить тщательное исследование и анализ находок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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